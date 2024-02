Đậu phụ đừng chỉ mãi chiên rán, mang làm món này ngon hơn nhiều

Đầu năm, không chỉ không gian ngập tràn sắc xuân mà cả hương vị ẩm thực cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong suy nghĩ của nhiều người, việc chuẩn bị những món ăn với hình thức như những túi tiền cổ xưa, không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa mà còn là biểu tượng may mắn, tài lộc cho một năm mới an khang thịnh vượng. Đặt trên bàn tiệc, nơi quây quần bên nhau, những món ăn được tạo hình thành túi may mắn luôn thu hút mọi ánh nhìn với ý nghĩa tốt lành mà nó mang lại. Không chỉ ngày đầu năm, vào những dịp lễ quan trọng, mùng 1 hay Rằm đều có thể thực hiện món ăn may mắn bằng những nguyên liệu rất quen thuộc.

Trong mỗi chiếc túi may mắn từ đậu phụ là sự kết hợp tinh tế của những nguyên liệu tuyển chọn, kỹ lưỡng được chế biến thành phần nhân đầy đặn, thơm ngon và căng tràn sức sống. Khi hấp chín, hương thơm dịu nhẹ thoát ra, mỗi chiếc túi chín mềm, mọng nước, chứa đựng bên trong sự kỳ diệu của hương vị ngày xuân. Khi thưởng thức, sẽ càng thêm phần tuyệt vời khi được chấm cùng nước sốt đậu nành đậm đà, mang lại một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đánh thức mọi giác quan và góp phần làm nên một mâm cơm đầy đủ và trọn vẹn.

Để làm món túi đậu phụ may mắn, bạn có thể lựa chọn nhiều loại đậu phụ khác nhau, đậu phụ bình thường hoặc đậu phụ làng Kênh để dễ nhồi nhân. Không nên chọn đậu mơ vì chúng quá mềm, muốn tạo hình cũng cần chiên kỹ thì sẽ khó đẹp.

Hướng dẫn làm túi đậu phụ may mắn

Nguyên liệu cần thiết

- 5 bìa đậu phụ, 50g thịt lợn băm.

- 2 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, măng khô rối một chút ngâm nở, 5 cây cải chíp, dầu ăn, đường, hành xanh thái nhỏ, tinh bột bắp.

Cách thực hiện túi đậu phụ may mắn

Bước 1: Cắt đậu phụ thành những hình chữ nhật có kích thước vừa phải. Mang chiên vàng. Hoặc mang cả bìa đậu chiên vàng, sau đó cắt đôi. Dùng thìa, múc phần nhân mềm bên trong khéo léo sao cho không rách phần vỏ đậu bên ngoài.

Bước 2: Thêm một thìa cà phê rượu nấu ăn và 1 thìa cà phê nước tương vào thịt băm. Trộn đều để làm nhân nhồi. Phần nhân này bạn có thể thay đổi linh hoạt tùy theo sở thích, chẳng hạn tôm bằm, nấm hương bằm,...

Bước 3: Cho nhân thịt vào túi đậu phụ, đổ đầy 70%, chừa một khoảng trống ở miệng túi và dùng dây măng rối buộc chặt lại. Phần dây buộc túi này bạn có thể dùng sợi củ cải phơi khô ngâm nở hoặc hành xanh đều được.

Bước 4: Đặt các túi may mắn đã chuẩn bị sẵn vào nồi hấp và hấp trong 20 phút sau khi nước sôi.

Bước 5: Cải chíp cắt nhẹ phần gốc, chẻ đôi cây cải. Rửa sạch, mang chần trong nước sôi cho chín tới. Vớt ra bày vào đĩa.

Bước 6: Khi túi đậu phụ may mắn đã hấp gần xong thì làm nước sốt. Đun nóng nồi trên lửa vừa, cho một thìa nhỏ dầu ăn, cho hành lá cắt nhỏ vào chảo, đổ một thìa nhỏ nước tương, nửa thìa đường, thêm một thìa lớn tinh bột bắp, khuấy đều cho quyện vào nhau, nước sốt đã sẵn sàng.

Bước 7: Xếp cả túi may mắn ra đĩa, rưới nước sốt lên là chiếc túi may mắn đậu phụ thơm ngon, đẹp mắt đã hoàn thành.

Chúc bạn thực hiện túi đậu phụ may mắn thành công!