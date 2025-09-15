Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vào
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Lý do không nên đặt đối diện cửa ra vào
Cửa ra vào trong phong thủy được xem như "miệng khí", nơi các luồng khí lưu thông vào trong nhà. Khi giường ngủ nằm thẳng hàng với cửa, cơ thể bạn sẽ phải hứng chịu trực tiếp dòng khí mạnh – điều này được gọi là "xung khí".
Hệ quả của xung khí
Khi khí mạnh lao thẳng vào đầu, ngực, hoặc chân, nó sẽ gây rối loạn năng lượng cơ thể, dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi, và suy giảm sức khỏe. Cảm giác "lộ thiên" khi chân hướng ra cửa khiến bạn luôn bất an, mất cảm giác riêng tư. Lâu dài, xung khí còn làm gián đoạn tài lộc, ảnh hưởng đến vận khí và cơ hội thăng tiến.
Ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống
Mất ngủ, đau đầu, mệt mỏi triền miên. Tâm lý căng thẳng, dễ giật mình, thiếu cảm giác an toàn. Lâu ngày có thể dẫn đến giảm khả năng tập trung.
Phong thủy xấu khiến năng lượng tiêu cực tích tụ, cản trở sự thăng tiến. Giảm cơ hội thu hút tài lộc và sự ổn định trong các mối quan hệ.
Cách hóa giải
Nếu không thể thay đổi vị trí giường, bạn có thể áp dụng những giải pháp sau để hóa giải: Sử dụng rèm cửa, tấm bình phong, hoặc tủ thấp giữa giường để làm dịu luồng khí. Đây là cách "tĩnh hóa xung khí" trong phong thủy, giúp không gian trở nên hài hòa hơn.
Treo quả cầu pha lê đa giác ở giữa giường và cửa để phân tán và làm chệch hướng xung khí. Đặt cây xanh gần cửa để hấp thụ khí xấu, đồng thời tạo cảm giác thư thái. Treo gương bát quái bên ngoài cửa để phản chiếu và hóa giải năng lượng tiêu cực.
Sử dụng cửa sổ phụ để giảm ánh sáng hoặc tiếng ồn từ ngoài vào phòng. Chọn màu sắc dịu nhẹ cho phòng ngủ để tăng cường sự thư thái và cân bằng năng lượng.
Cách kê giường hợp phong thủy
Giường nên đặt ở nơi khuất gió, không đối diện cửa ra vào, cửa sổ hoặc gương lớn. Đầu giường tựa sát tường vững chắc, tạo cảm giác an toàn và hỗ trợ vận khí.
Không đặt giường dưới xà ngang hoặc đèn chùm. Không để đồ vật sắc nhọn hoặc gương chiếu trực tiếp vào giường.
*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Những con số được cho là hóa giải số nhà xấu trong phong thủyPhong thủy - 19 giờ trước
GĐXH - Những con số được cho là mang ý nghĩa tốt, khiến nhiều người kỳ vọng may mắn, tài lộc sẽ gõ cửa khi nhìn vào số nhà đẹp của mình.
Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tránh hung họaỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống hợp phong thủy sẽ giúp gia đình đón nhận được nhiều may mắn, cát lành. Ngược lại, nếu không biết cách thiết kế, bố trí hợp lý, sẽ dẫn tới hung họa khó lường,
Cách xem số nhà hợp mệnh giúp đời "lên voi"Phong thủy - 21 giờ trước
GĐXH - Những con số tưởng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa về phong thủy, ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính số nhà hợp phong thủy, mang lại tài vận, tránh những hiểm họa.
Cách trang trí phong thủy phòng khách theo mệnh chiêu tài lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, phòng khách được xem là nơi hội tụ năng lượng, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bởi vậy, việc trang trí phong thủy phòng khách được nhiều người quan tâm.
'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phụcKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây để tiến hành mọi việc được may mắn.
Gia chủ cần lưu ý gì trong sắp xếp phòng bếp để gia đình luôn ấm êm và làm ăn phát đạt?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thiết kế khu vực này, gia chủ không nên chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ, hữu dụng mà còn phải cân nhắc kỹ lưỡng vị trí đặt phòng bếp ở đâu trong nhà.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.