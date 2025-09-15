Mới nhất
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vào

Thứ hai, 13:36 15/09/2025 |
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.

do không nên đặt đối diện cửa ra vào

Cửa ra vào trong phong thủy được xem như "miệng khí", nơi các luồng khí lưu thông vào trong nhà. Khi giường ngủ nằm thẳng hàng với cửa, cơ thể bạn sẽ phải hứng chịu trực tiếp dòng khí mạnh – điều này được gọi là "xung khí".

Hệ quả của xung khí

Khi khí mạnh lao thẳng vào đầu, ngực, hoặc chân, nó sẽ gây rối loạn năng lượng cơ thể, dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi, và suy giảm sức khỏe. Cảm giác "lộ thiên" khi chân hướng ra cửa khiến bạn luôn bất an, mất cảm giác riêng tư. Lâu dài, xung khí còn làm gián đoạn tài lộc, ảnh hưởng đến vận khí và cơ hội thăng tiến.

Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vào - Ảnh 1.

Ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống

Mất ngủ, đau đầu, mệt mỏi triền miên. Tâm lý căng thẳng, dễ giật mình, thiếu cảm giác an toàn. Lâu ngày có thể dẫn đến giảm khả năng tập trung.

Phong thủy xấu khiến năng lượng tiêu cực tích tụ, cản trở sự thăng tiến. Giảm cơ hội thu hút tài lộc và sự ổn định trong các mối quan hệ.

Cách hóa giải

Nếu không thể thay đổi vị trí giường, bạn có thể áp dụng những giải pháp sau để hóa giải: Sử dụng rèm cửa, tấm bình phong, hoặc tủ thấp giữa giường để làm dịu luồng khí. Đây là cách "tĩnh hóa xung khí" trong phong thủy, giúp không gian trở nên hài hòa hơn.

Treo quả cầu pha lê đa giác ở giữa giường và cửa để phân tán và làm chệch hướng xung khí. Đặt cây xanh gần cửa để hấp thụ khí xấu, đồng thời tạo cảm giác thư thái. Treo gương bát quái bên ngoài cửa để phản chiếu và hóa giải năng lượng tiêu cực.

Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vào - Ảnh 2.

Sử dụng cửa sổ phụ để giảm ánh sáng hoặc tiếng ồn từ ngoài vào phòng. Chọn màu sắc dịu nhẹ cho phòng ngủ để tăng cường sự thư thái và cân bằng năng lượng.

Cách kê giường hợp phong thủy

Giường nên đặt ở nơi khuất gió, không đối diện cửa ra vào, cửa sổ hoặc gương lớn. Đầu giường tựa sát tường vững chắc, tạo cảm giác an toàn và hỗ trợ vận khí.

Không đặt giường dưới xà ngang hoặc đèn chùm. Không để đồ vật sắc nhọn hoặc gương chiếu trực tiếp vào giường.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
Top