Đề án 'Sổ đỏ trao tay': Hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp

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Hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Hưng Yên: Ai từng nhờ Đỗ Thị Hiền làm “sổ đỏ” cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an GĐXH - Công an Hưng Yên thông báo, ai là bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) đến cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.