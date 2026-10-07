Đề án 'Sổ đỏ trao tay': Hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp

Thứ tư, 11:36 07/10/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Nhằm sửa chữa, làm chính xác hóa các thông tin sai sót trên sổ đỏ đã cấp, người dân Hà Nội có thể thực hiện các bước sau theo đề án "Sổ đỏ trao tay".

Đề án 'Sổ đỏ trao tay': Hướng dẫn người dân Hà Nội thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Ảnh 1.

Hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

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