Đề án 'Sổ đỏ trao tay': Hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp
GĐXH - Nhằm sửa chữa, làm chính xác hóa các thông tin sai sót trên sổ đỏ đã cấp, người dân Hà Nội có thể thực hiện các bước sau theo đề án "Sổ đỏ trao tay".
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