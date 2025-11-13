Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

Lợi ích của sữa quế

Có vẻ khá lạ lẫm khi kết hợp một loại gia vị như quế với sữa. Tuy nhiên, đây là thức uống được sử dụng phổ biến trong Ayurveda (hay còn gọi là Ayurvedic) - một hệ thống y tế của Ấn Độ. Loại gia vị có tính ấm như quế cho vào sữa không chỉ giúp tăng thêm hương vị cho đồ uống, mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống sữa quế có tác dụng tuyệt vời trong ngày đông lạnh. Thức uống này giúp làm ấm cơ thể, phòng và khắc phục các triệu chứng cảm lạnh như nhức đầu, hắt hơi, chóng mặt… Ngoài ra, nó có đặc tính kháng histamine tự nhiên giúp hạn chế gặp các vấn đề dị ứng khi giao mùa.

Kết hợp quế với sữa bạn sẽ có một loại đồ uống ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến hô hấp như cúm, viêm phế quản, viêm phổi…

Chế biến món sữa quế đơn giản

Nguyên liệu: 500 ml sữa tươi không đường. 2 muỗng canh bột bắp. Một ít bột quế. 1/4 muỗng canh tinh chất vani. 2 muỗng canh đường.

Cách làm: Trong nồi, trộn 500ml sữa, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh bột bắp cho hòa quyện. Đun trên lửa nhỏ cho đến khi sữa sôi. Khi sôi lại lần nữa, giảm lửa, đun thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng, cho 1/4 muỗng canh tinh chất vani vào, khuấy đều và tắt bếp.

Đổ sữa vào ly, rắc một ít bột quế lên trên và thưởng thức ngay. Bạn có thể điều chỉnh lượng bột quế theo sở thích.

Sữa quế có hương thơm quyến rũ, vị ngọt béo từ sữa hòa quyện với vị ấm của bột quế, mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày lạnh. Đây là thức uống lý tưởng cho buổi tối se lạnh hoặc sáng sớm để khởi đầu ngày mới đầy năng lượng.

Chế biến sữa quế nhục đậu khấu

Nguyên liệu: 800 ml sữa tươi không đường. 120 ml sữa đậu nành. 2 muỗng canh bột quế. 1.5 muỗng canh bột nhục đậu khấu. 2 muỗng canh mật ong.

Cách làm: Đun 800ml sữa tươi không đường với 120ml sữa đậu nành, 2 muỗng canh bột quế, 1.5 muỗng canh bột nhục đậu khấu và 2 muỗng canh mật ong trong chảo. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sôi, rồi tắt bếp.

Đây là món sữa nóng hổi, bổ dưỡng, chắc chắn sẽ làm ấm lòng cả gia đình trong những ngày đông lạnh.

Đổ sữa ra ly, rắc thêm bột quế lên trên, khuấy nhẹ và thưởng thức ngay. Sữa quế nhục đậu khấu có vị thơm béo từ sữa và mật ong, cùng với sự ấm áp và cay nhẹ từ bột quế và nhục đậu khấu. Đây là món sữa nóng hổi, bổ dưỡng, chắc chắn sẽ làm ấm lòng cả gia đình trong những ngày đông lạnh.