Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông
GĐXH - Sữa quế nóng là thức uống giúp giữ ấm cơ thể, dễ uống với vị ngọt dịu cùng mùi thơm thoang thoảng của quế vô cùng hấp dẫn. Bạn hãy đọc bài viết sau rồi thực hiện món sữa độc đáo này uống trong những ngày đông.
Lợi ích của sữa quế
Có vẻ khá lạ lẫm khi kết hợp một loại gia vị như quế với sữa. Tuy nhiên, đây là thức uống được sử dụng phổ biến trong Ayurveda (hay còn gọi là Ayurvedic) - một hệ thống y tế của Ấn Độ. Loại gia vị có tính ấm như quế cho vào sữa không chỉ giúp tăng thêm hương vị cho đồ uống, mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Uống sữa quế có tác dụng tuyệt vời trong ngày đông lạnh. Thức uống này giúp làm ấm cơ thể, phòng và khắc phục các triệu chứng cảm lạnh như nhức đầu, hắt hơi, chóng mặt… Ngoài ra, nó có đặc tính kháng histamine tự nhiên giúp hạn chế gặp các vấn đề dị ứng khi giao mùa.
Kết hợp quế với sữa bạn sẽ có một loại đồ uống ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến hô hấp như cúm, viêm phế quản, viêm phổi…
Chế biến món sữa quế đơn giản
Nguyên liệu: 500 ml sữa tươi không đường. 2 muỗng canh bột bắp. Một ít bột quế. 1/4 muỗng canh tinh chất vani. 2 muỗng canh đường.
Cách làm: Trong nồi, trộn 500ml sữa, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh bột bắp cho hòa quyện. Đun trên lửa nhỏ cho đến khi sữa sôi. Khi sôi lại lần nữa, giảm lửa, đun thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng, cho 1/4 muỗng canh tinh chất vani vào, khuấy đều và tắt bếp.
Đổ sữa vào ly, rắc một ít bột quế lên trên và thưởng thức ngay. Bạn có thể điều chỉnh lượng bột quế theo sở thích.
Sữa quế có hương thơm quyến rũ, vị ngọt béo từ sữa hòa quyện với vị ấm của bột quế, mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày lạnh. Đây là thức uống lý tưởng cho buổi tối se lạnh hoặc sáng sớm để khởi đầu ngày mới đầy năng lượng.
Chế biến sữa quế nhục đậu khấu
Nguyên liệu: 800 ml sữa tươi không đường. 120 ml sữa đậu nành. 2 muỗng canh bột quế. 1.5 muỗng canh bột nhục đậu khấu. 2 muỗng canh mật ong.
Cách làm: Đun 800ml sữa tươi không đường với 120ml sữa đậu nành, 2 muỗng canh bột quế, 1.5 muỗng canh bột nhục đậu khấu và 2 muỗng canh mật ong trong chảo. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sôi, rồi tắt bếp.
Đổ sữa ra ly, rắc thêm bột quế lên trên, khuấy nhẹ và thưởng thức ngay. Sữa quế nhục đậu khấu có vị thơm béo từ sữa và mật ong, cùng với sự ấm áp và cay nhẹ từ bột quế và nhục đậu khấu. Đây là món sữa nóng hổi, bổ dưỡng, chắc chắn sẽ làm ấm lòng cả gia đình trong những ngày đông lạnh.
Khi trời lạnh, một nồi canh như thế này này sẽ khiến bạn và gia đình cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nước dùng ngon đến mức bạn có thể muốn ăn thêm 2 bát cơm nữa.
GĐXH - Khoa học chứng minh, chỉ cần điều chỉnh thời điểm "nạp năng lượng", cơ thể bạn sẽ tự động đốt mỡ thừa như một cỗ máy siêu tốc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Nếu bạn cũng thích ăn thịt thì chắc chắn không nên bỏ lỡ thông tin ngắn gọn này!
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là "kho dinh dưỡng tự nhiên" với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
GĐXH - Mùa đông đến là lúc cơ thể cần sự chăm sóc đặc biệt để giữ ấm và tăng cường sức khỏe. Trong đó, nước gừng được xem là một giải pháp tự nhiên, vừa dễ thực hiện vừa mang đến nhiều lợi ích.
GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.
GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.
GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.
GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.