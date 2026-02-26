Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập
GĐXH - Người lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội vừa đón nhận thông tin tích cực khi Bộ Công an ban hành Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026, hướng dẫn xác nhận điều kiện thu nhập theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP.
Theo hướng dẫn mới, Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại sẽ căn cứ dữ liệu cư trú để xác nhận điều kiện thu nhập đối với người thuộc diện thu nhập thấp tại đô thị theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Đáng chú ý, trường hợp không có hợp đồng lao động, phổ biến với lao động tự do vẫn được xem xét giải quyết.
Thực tế hiện nay, thông tin thu nhập của người không có hợp đồng lao động chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gây khó khăn cho quá trình xác nhận. Trước vướng mắc này, Bộ Công an cho phép Công an cấp xã linh hoạt xử lý nếu người dân có giấy tờ chứng minh thu nhập thì sử dụng để xác nhận; nếu không có, người dân được cam kết về mức thu nhập đã kê khai.
Trên cơ sở cam kết, Công an cấp xã sẽ xác nhận nội dung kê khai theo Mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư 32/2025/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2024/TT-BXD). Quy trình này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời tăng cường hậu kiểm, phòng ngừa trục lợi chính sách.
Theo Điều 30 Nghị định 261/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2025, điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội được quy định rõ người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng; vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng. Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thông tin.
Quy định mới được đánh giá là "tin vui" cho lao động tự do, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho những người dân có nhu cầu.
