Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Thứ hai, 14:07 23/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiện nay, phải đáp ứng các điều kiện về thu nhập sau đây, người mua nhà mới có cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2026.

Căn cứ Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP và Nghị định 261/2025/NĐ-CP), điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ  nhà ở xã hội được quy định cụ thể như sau:

Đối với các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở 2023, người có nhu cầu phải đáp ứng điều kiện về mức thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì thu nhập bình quân hàng tháng không được vượt quá 20 triệu đồng, căn cứ theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận. Nếu người đứng đơn là người độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập tối đa được nâng lên không quá 30 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn hợp pháp, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của cả hai vợ chồng không được vượt quá 40 triệu đồng, cũng được xác định dựa trên bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp xác nhận.

Việc xác định điều kiện thu nhập nêu trên được tính trong thời gian 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác nhận.

Trên cơ sở điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định hệ số điều chỉnh mức  thu nhập cho phù hợp, nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Đồng thời, cơ quan này cũng có thể ban hành chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với các hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ.

Đối với trường hợp người thuộc khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 nhưng không có hợp đồng lao động, họ vẫn phải đáp ứng điều kiện về thu nhập như đã nêu và phải được Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận các thông tin nhân thân cơ bản của công dân, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân và nơi cư trú.

Người làm đơn phải tự kê khai và cam kết về mức thu nhập bình quân hàng tháng của mình. Trong trường hợp cần thiết, Công an cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh và hậu kiểm thông tin đã kê khai. Đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập trong trường hợp này đồng thời được sử dụng làm giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầuNguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

GĐXH - Dù đã có những tín hiệu tích cực từ một số địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, bài toán thiếu hụt nhà ở xã hội vẫn là thách thức lớn trong những năm tới.

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hộiTừ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

GĐXH - Bộ Y tế đang phối hợp cùng Bộ Xây dựng gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con, dự kiến ban hành trước ngày 15/5. Đây được xem là một bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng an sinh dài hạn của Nhà nước trong bối cảnh mức sinh đang giảm và áp lực kinh tế lên các gia đình trẻ ngày càng lớn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 23/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện gây chú ý nhờ kiểu dáng mini độc đáo, pin LFP an toàn và khả năng di chuyển hơn 300km cho một lần sạc.

Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị vượt tầm và mức giá cạnh tranh được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho người dùng, qua đó góp phần “hâm nóng” trở lại phân khúc hatchback vốn đang trầm lắng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 23/2 - 1/3/2026): Cúp điện 14 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 23/2 - 1/3/2026): Cúp điện 14 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Lãi suất vay mua nhà đang ghi nhận đợt tăng mạnh nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Từ mức phổ biến 6–8%/năm, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lên 12–14%/năm chỉ trong thời gian ngắn, khiến áp lực tài chính với người mua nhà tăng đáng kể.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ bị mất điện.

Giá vàng hôm nay 23/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Giá vàng hôm nay 23/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã tăng lên gần 185 triệu đồng/lượng.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa

Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa sau tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa sau tết Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục ấm nóng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS trang bị ấn tượng chẳng kém Vision, chỉ trả như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS trang bị ấn tượng chẳng kém Vision, chỉ trả như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc có trang bị ấn tượng hơn hẳn so với Honda Vision, trong khi giá bán chỉ tương đương mẫu xe số Wave Alpha tại Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 23/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Giá cả thị trường

Giá vàng hôm nay 23/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Giá cả thị trường
Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường

Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa sau tết Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa sau tết Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ

