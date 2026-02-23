Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Căn cứ Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP và Nghị định 261/2025/NĐ-CP), điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được quy định cụ thể như sau:

Đối với các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở 2023, người có nhu cầu phải đáp ứng điều kiện về mức thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì thu nhập bình quân hàng tháng không được vượt quá 20 triệu đồng, căn cứ theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận. Nếu người đứng đơn là người độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập tối đa được nâng lên không quá 30 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn hợp pháp, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của cả hai vợ chồng không được vượt quá 40 triệu đồng, cũng được xác định dựa trên bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp xác nhận.

Việc xác định điều kiện thu nhập nêu trên được tính trong thời gian 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác nhận.

Trên cơ sở điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập cho phù hợp, nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Đồng thời, cơ quan này cũng có thể ban hành chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với các hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ.

Đối với trường hợp người thuộc khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 nhưng không có hợp đồng lao động, họ vẫn phải đáp ứng điều kiện về thu nhập như đã nêu và phải được Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận các thông tin nhân thân cơ bản của công dân, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân và nơi cư trú.

Người làm đơn phải tự kê khai và cam kết về mức thu nhập bình quân hàng tháng của mình. Trong trường hợp cần thiết, Công an cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh và hậu kiểm thông tin đã kê khai. Đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập trong trường hợp này đồng thời được sử dụng làm giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

