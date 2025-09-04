Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng mạnh cả ngày. Trong khi từ Nam Quảng Trị trở vào đến Cà Mau có mưa dông nhiều nơi vào buổi chiều.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang nằm dưới khối áp cao cận nhiệt đới. Khối khí này úp xuống khiến không khí không thể bốc lên cao tạo thành mây. Không có mây che phủ khiến nắng khu vực này khá gắt.

Khắp từ phường Đồng Hới (Quảng Trị) trở ra khu vực Bắc Bộ đều có nắng, nhiệt độ trên 33 độ. Một số nơi như phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Phố Hiến (Hưng Yên), phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) nắng nóng 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, khu vực Bắc Bộ lại sắp có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ khoảng từ đêm 5-7/9 đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Thời tiết từ Nam Quảng Trị trở vào đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông vào chiều tối nay. Trong đó ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có những điểm mưa to trên 90mm, có thể gây ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp; sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp có mưa dông sau chuỗi ngày nắng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 4-5/9/2025:

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Bắc Bộ ngày 4/9 có nơi có nắng nóng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng.

- Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

- Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 03/9 cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/9 đến ngày 13/9/2025

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ khoảng từ đêm 5-7/9 đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, khoảng từ đêm 5-7/9 đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng từ 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

- Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 8/9, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ đêm 5-7/9 chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 8-13/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.