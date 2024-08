Diễn biến giá chung cư Hà Nội cuối tháng 8, đà tăng khó giảm

Theo khảo sát, chung cư vẫn là phân khúc bất động sản có sự tăng trưởng mạnh về giá bán cũng như mức độ quan tâm của khách hàng. Bước sang tháng 8, giá chung cư trên địa bàn Hà Nội không thể hạ nhiệt. Cụ thể, giá bán của các căn chung cư 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh thuộc dự án chung cư Mon City, Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện đang được giao bán từ 3,7 đến 3,9 tỉ đồng. Hầu hết giá của dự án chung cư này đã tăng khoảng từ 150 – 250 triệu đồng/ căn so với vài tháng trước.

Tại khu vực Cầu Giấy, căn chung cư 3 phòng ngủ tại dự án Sudico Mỹ Đình hiện đang có giá rao bán từ 4,6 – 4,8 tỉ đồng. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại dự án Home City thuộc quận Cầu Giấy hiện đang được rao bán có giá từ 4,7-4,9 tỉ đồng/căn. Trung bình các dự án này đã tăng 200-300 triệu đồng/căn so với gần 2 tháng trước đó. Các căn hộ tại Nam Trung Yên, với loại 2 ngủ, giá cũng tăng từ mức 2,8-3 tỉ đồng/căn lên mức 3,1-3,4 tỉ đồng/căn.

Tại quận Thanh Xuân, mức độ chung cư tăng giá còn mạnh hơn. Ghi nhận tại dự án Gold Season, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, thời điểm 5 tháng trước có giá từ 4,2-4,4 tỉ đồng/căn, đến thời điểm hiện tại đã tăng lên mức 4,4-4,6 tỉ đồng/căn. Không riêng gì dự án Gold Season, trên địa bàn quận Thanh Xuân, các dự án khác lần lượt như Thống Nhất Complex, Bohemia, Hanoi CenterPoint, Times Tower, Golden Palace… cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh, tăng trung bình từ 250 – 300 triệu đồng/căn.

Không chỉ chung cư nội thành Hà Nội tăng giá, giá các chung cư khu vực ngoại thành cũng tăng phi mã. Ghi nhận tại dự án Gemek, huyện Hoài Đức tăng từ mức 2,7-2,8 tỉ đồng với căn 2 ngủ 2 vệ sinh lên mức 2,75-2,9 tỉ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 200 triệu đồng/căn so với hơn một tháng trước đó.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia bất động sản, nếu như nguồn cung trong 2 năm tới không thể cải thiện, người dân có nhu cầu mua căn hộ chung cư giá rẻ bắt buộc phải chấp nhận đi xa ra các mạn như Thanh Trì, Phú Xuyên...