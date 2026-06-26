Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế
GĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai mẹ con chị T.M (trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng) và bàn giao an toàn cho gia đình.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người thân về việc hai mẹ con rời khỏi nhà, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an phường Quyết Thắng khẩn trương xác minh, truy tìm. Qua các nguồn thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định chị T.M cùng một người đàn ông mặc áo trắng đến Bến xe khách Thái Nguyên và lên xe khách đi vào TP Huế.
Tiếp tục phối hợp với Công an TP Huế, lực lượng chức năng xác định tối 25/6, cả ba người xuống xe tại khu vực vòng xuyến Tứ Hạ, phường Hương Trà.
Ngay trong đêm, Công an phường Hương Trà tiến hành rà soát, kiểm tra nhân hộ khẩu và xác định người đàn ông đi cùng hai mẹ con là T.V.S (SN 1970, trú tại phường Hương Trà). Khi kiểm tra nơi ở của người này, lực lượng công an đã tìm thấy hai mẹ con chị T.M trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Làm việc với cơ quan công an, chị T.M và ông T.V.S cho biết hai người quen biết nhau từ trước, thường xuyên liên lạc và hẹn gặp nhau. Sau khi xác minh vụ việc, Công an phường Hương Trà đã thông báo cho Công an tỉnh Thái Nguyên và gia đình. Đến khoảng 11 giờ ngày 26/6, hai mẹ con đã được bàn giao cho người thân đưa về nhà.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Cơ quan công an cũng khuyến nghị các gia đình cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc, quản lý người thân, nhất là trẻ nhỏ và người khuyết tật về tâm thần, để hạn chế những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 25/6, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng hai mẹ con chị T.M bị bắt cóc.
Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo xác minh, sáng 24/6, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà chị T.M, sau đó cùng chị bế con rời khỏi nhà bằng taxi. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đây không phải là vụ bắt cóc như nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải.
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