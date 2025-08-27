Mới nhất
Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn

Thứ tư, 07:00 27/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Bộ phim "Ngã ba Đồng Lộc" được nhắc đến như tác phẩm kinh điển, khắc sâu hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong trở thành huyền thoại.

Ngã ba Đồng Lộc là bộ phim điện ảnh Việt Nam ra mắt năm 1997, do đạo diễn Lưu Trọng Ninh chỉ đạo và nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản, được sản xuất bởi Hãng phim truyện Việt Nam.

Phim kể lại câu chuyện có thật về những cô gái thanh niên xung phong được giao nhiệm vụ giữ cho tuyến đường huyết mạch trên đường Hồ Chí Minh tại Ngã ba Đồng Lộc - nơi được gọi là “tọa độ chết” vì hứng chịu hàng ngàn trận bom của không quân Mỹ. Trong một trận bom ngày 24/7/1968, cả 10 cô đã hy sinh, để lại niềm đau khôn nguôi cho dân tộc.

Thời điểm phát sóng, phim nhanh chóng chinh phục khán giả và giới chuyên môn, giành hàng loạt giải thưởng danh giá. Phim xuất sắc nhận Giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XII năm 1999 và Giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1997. Dàn diễn viên tài năng khi đó như Xuân Bắc, Thúy Hường, Ngọc Dung... là điểm sáng của phim. Sau 28 năm, những diễn viên trong phim đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp.

NSND Thuý Hường vẫn cống hiến cho nghệ thuật

Trong Ngã ba Đồng Lộc , Thúy Hường đảm nhận vai Võ Thị Tần. Vai diễn chính giúp chị để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Sau bộ phim, Thúy Hường tiếp tục tham gia thêm 2 dự án điện ảnh khác là Đầm hoang (Di) và Thương nhớ đồng quê (Ngữ).

Tuy nhiên sau đó, chị nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chị đều từ chối. Thúy Hường chỉ có một tình yêu duy nhất là quan họ. Chị cũng hiểu, chỉ có dân ca quan họ mới giúp mình định vị tên tuổi bền vững trong lòng công chúng.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 1.

Thúy Hường khi đóng "Ngã ba Đồng lộc".

Năm 2012, Thúy Hường được phong tặng danh hiệu NSND và cũng là NSND trẻ nhất trong 74 NSND của cả nước được phong tặng đợt này khi chỉ mới 45 tuổi.

Cũng trong năm 2012, NSND Thúy Hường làm giảng viên thuộc khoa Dân ca Quan họ tại Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh.

Gần 40 năm theo nghề, NSND Thúy Hường đã trải qua công việc ở nhiều đơn vị. Khi ở Đoàn Dân ca quan họ Hà Bắc, chị lăn lộn khắp nơi để học hỏi, biểu diễn. Khi về dạy ở Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh, chị dốc hết vốn liếng để truyền đạt lại cho các học trò.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 2.

NSND Thúy Hường vẫn giữ được nét trẻ trung, dịu dàng.

Hiện nay, ở cương vị Chánh Văn phòng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, chị không còn giảng dạy quan họ nhưng vẫn đau đáu với nghề.

Diễn viên Ngọc Dung "ở ẩn" nhiều năm

Trong 10 diễn viên đóng vai các cô gái thanh niên xung phong, ngoài NSND Thúy Hường, chỉ có mỗi Ngọc Dung là diễn viên chuyên nghiệp. Trong phim, Ngọc Dung vào vai cô thanh niên xung phong tên Trần Thị Rạng.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 3.

Ngọc Dung trong phim "Ngã ba Đồng Lộc".

Ngã ba Đồng Lộc là phim điện ảnh thứ 2 của Ngọc Dung. Khán giả không quên cô thanh niên xung phong Trần Thị Rạng to béo, trời nóng lót nilon lên cái nong, đổ nước vào làm giường ngủ.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 4.

Diễn viên Ngọc Dung ở ẩn suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên sau vai diễn này, diễn viên Ngọc Dung gần như "ở ẩn", chị không xuất hiện trên truyền thông cũng như tham gia đóng phim.

NSND Xuân Bắc trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Giữa dàn diễn viên nữ, vai diễn của Xuân Bắc là điểm sáng. Trong phim, anh hóa thân thành nhân vật Thắng, chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, mang trong mình cả sự dũng cảm lẫn những rung động tuổi trẻ.

Lúc đóng Ngã ba Đồng Lộc , NSND Xuân Bắc còn là diễn viên trẻ, mới “chập chững” vào nghề, mang lối diễn xuất “ngô nghê” nhưng rất tự nhiên. Vai Thắng của anh như một làn gió tươi mới, vừa mộc mạc vừa chân thật, khiến khán giả cảm nhận rõ nét hình ảnh một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 5.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 6.

NSND Xuân Bắc trong "Ngã ba Đồng Lộc".

Dù là vai phụ, nhân vật này góp phần làm câu chuyện thêm sâu sắc, đặc biệt khi hòa quyện với bối cảnh bi tráng của Ngã ba Đồng Lộc. Vai diễn này không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của NSND Xuân Bắc mà còn khiến người xem nhớ mãi.

Sau này, Xuân Bắc đóng nhiều phim và ghi dấu ấn đậm nét với khán giả ở những dạng vai hài kịch, đặc biệt là Nam Tào trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Sự nghiệp của Xuân Bắc ngày càng thăng tiến khi trở thành Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và đang giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 7.

Xuân Bắc có sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Không chỉ vậy, NSND Xuân Bắc cũng được khán giả ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc bên vợ cùng 3 con trai.

Diễn viên Yến Vy lẻ bóng sau biến cố đời tư

Yến Vy từng là một trong những cái tên đình đám của làng giải trí Việt thập niên 1990 - đầu 2000, nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo và ánh mắt đượm buồn. Cô sinh năm 1979 tại TP.HCM, trong một gia đình gốc Hoa.

Năm 1997, Yến Vy đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh TP.HCM. Đây là bước đệm đưa cô bước chân vào giới giải trí.

Xuất hiện trong Ngã ba Đồng Lộc bằng một vai nhỏ nhưng Yến Vy cũng để lại ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Từng bước trưởng thành trong diễn xuất, cô mới có thêm cơ hội và đất diễn ở các dự án khác.

Ngoài vai trò diễn viên, Yến Vy là người mẫu ảnh cho rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên ảnh lịch, quảng cáo trang sức, mỹ phẩm, các sản phẩm và thương hiệu dành cho phái đẹp...

Khoảng năm 2009, diễn viên gặp biến cố đời tư, phải tạm dừng sự nghiệp. Sau đó, cô kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ định cư, từ đó ít xuất hiện trên truyền thông.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn - Ảnh 8.

Yến Vy vẫn trẻ đẹp ở tuổi U50.

Ở tuổi 46, Yến Vy độc thân, vẫn đi hát nhưng hiếm hoi vì tập trung công việc tại một casino ở Mỹ. Cô nói hài lòng cuộc sống độc thân, vật chất và hào quang không còn nhiều nhưng bình yên.

Nữ diễn viên không còn mặn mà với tình yêu sau nhiều tổn thương. “Tôi muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và đam mê. Tình yêu, với tôi lúc này, không phải ưu tiên”, cô từng chia sẻ.

