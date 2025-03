Diễn viên Ngọc Huyền lên tiếng về chuyện hẹn hò 'mỹ nam VTV' hơn 5 tuổi

Tôi được đạo diễn và ê-kíp nhắc nhở không đọc comment

- Sau những tập đầu " Cha tôi người ở lại ", phản ứng của khán giả về vai An với nhiều lời khen có khiến Huyền áp lực để duy trì sức nóng cho vai diễn ở chặng đường phía sau của phim?

Bản phim Trung Quốc đã thành công và có lượng khán giả lớn nên khi biết Việt Nam có bản remake, người xem phản ứng và cho rằng bản Việt Nam sẽ không bao giờ bằng bản Trung. Tôi hiểu tâm lý đó và cả ê-kíp xác định tâm lý. Tuy nhiên tôi ngạc nhiên vì khán giả sau vài tập lên sóng lại dành nhiều lời khen.

Chúng tôi khá áp lực trong chặng đường tiếp theo bởi phim có 2 phần: thanh xuân và trưởng thành. Cha tôi người ở lại trong quá trình quay và phát sóng nên cả tôi và ê-kíp sẽ nỗ lực hết sức mình để mang đến cho khán giả vai diễn tốt nhất và bộ phim hoàn chỉnh.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền không áp lực khi đảm nhiệm vai chính trong bản remake phim "Lấy danh nghĩa người nhà" từng mang đậm dấu ấn của diễn viên Đàm Tùng Vận.

- Có nhận xét nào của khán giả khiến Huyền phải lưu ý?

Tôi được đạo diễn và mọi người trong ê-kíp nhắc nhở không đọc comment trong những tập đầu phát sóng. Bởi nếu khen thì không sao, nếu chê sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khiến mình không có tâm trạng tốt nhất để tiếp tục quay. Nhưng thú thật tôi là diễn viên chịu khó đọc comment.

Bên cạnh những lời khen cũng có nhiều góp ý về diễn xuất. Tôi cũng xem bản Trung Quốc và công nhận Đàm Tùng Vận diễn hay. Vì thế tôi phải chọn lối đi khác. Nếu mình cố sao chép một ai đó sẽ không thể nào bằng họ. Vì vậy tôi lắng nghe những góp ý của khán giả để chỉnh sửa những gì chưa được.

- Đóng phim khá nhiều nhưng lần đầu vào vai chính với một nhân vật được đặt nhiều kỳ vọng, vai An mang đến những thử thách nào cho Huyền? Vào vai nữ sinh lớp 10 ở giai đoạn đầu dù bản thân đã 28 tuổi có làm khó Huyền?

Đây là vai diễn chính đầu tiên của tôi nhưng lại không gặp áp lực. Khi phim sắp lên sóng tôi đọc nhiều bình luận của khán giả. Có người nói tôi gần 30 tuổi đóng vai một bạn 15-16 tuổi chắc chắn sẽ rất khó nhưng tôi lại thấy thoải mái vì thả lỏng và được là chính mình trong vai diễn đó. Tôi cảm ơn đạo diễn Vũ Trường Khoa vì đã để diễn viên thoải mái sáng tạo mà không ép theo ý mình.

Tuy vậy vai Lê Hà An khác tôi ngoài đời. Tôi trầm tính, người lớn hơn An. Giai đoạn trưởng thành của phim có lẽ nhân vật phù hợp với tôi hơn. An là con út trong gia đình, được bố và các anh chiều còn ngoài đời tôi lại là chị cả.

Bộ phim đảo lộn mọi khái niệm tuổi tác, vai vế

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền và Thái Vũ, NSƯT Thái Sơn.

- Cảnh phim nào đáng nhớ nhất của Huyền và cùng Thái Vũ và Trần Nghĩa?

Cả tôi với anh Nghĩa và Thái Vũ đều không gặp khó khăn gì trong quá trình quay vì rất thân thiết. Chúng tôi từng có cơ hội hợp tác và chơi với nhau ngoài đời nên bắt nhịp cách diễn với nhau không gặp khó gì.

Chúng tôi hay trêu nhau đây là bộ phim xuyên không, tuổi tác chỉ là con số. Nếu tính tuổi ngoài đời tôi gọi bố Sơn là anh, gọi Thái Vũ là em, gọi chị Thu Quỳnh là chị. Ở phim này tuổi tác, vai vế đảo lộn tất cả. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng đến cảm giác của tôi về nhân vật. Chú Bùi Như Lai có nói với tôi: Mình bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là tin mình bao nhiêu tuổi. Do vậy tất cả các diễn viên bỏ hết vấn đề tuổi tác ngoài đời và tin mình là nhân vật đó.

- Ở các trích đoạn phim chưa phát sóng có thể thấy giai đoạn sau này vai An trải qua nhiều biến cố và có những cảnh Huyền phải khóc nhiều. Bạn đã vượt qua những phân đoạn nặng tâm lý đó thế nào?

Tôi đã từng tham gia một phim nặng tâm lý như Gara hạnh phúc phải khóc từ đầu đến cuối phim. Với Cha tôi người ở lại, tôi khóc ít hơn một chút. Về sau sẽ có những giai đoạn nặng tâm lý nhưng tôi được diễn với tâm lý thoải mái nhất nên không cảm thấy áp lực. Đây là bộ phim tôi có sự biến chuyển lớn trong tâm lý của mình. Có phân đoạn tôi vỡ òa và đến khi cắt máy vẫn không thể ngừng khóc. Đó là cảm giác tuyệt vời lần đầu tôi được trải qua và cảm ơn nhân vật cho mình trải nghiệm đó.

- Khán giả tò mò không biết Huyền đã chuyển hẳn sang công việc đóng phim hay vẫn có ý định theo đuổi nghề giáo, lĩnh vực Huyền đã theo học nhiều năm?

Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn theo đuổi sự nghiệp chính là làm giáo viên. Tôi đang học thêm một lĩnh vực khác trong ngành học của mình. Tôi học và đóng phim cùng lúc để xem mình có duyên với công việc nào hơn. Làm giáo viên là mơ ước của tôi từ nhỏ còn làm diễn viên giúp tôi khám phá bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Nếu bắt chọn 1 trong 2 thì rất khó nên tôi để tùy duyên cuộc đời dẫn dắt mình.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền là cựu hot girl ĐH Sư phạm và nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển sang làm diễn viên.

- Huyền được nhận xét trẻ hơn tuổi và vóc dáng nhỏ nhắn thích hợp với vai trẻ con, theo Huyền đó là lợi thế hay cũng là hạn chế khiến Huyền khó được chọn vào những vai trưởng thành già dặn và gai góc?

Ở đoàn phim mỗi khi bị mọi người chê thấp bé, tôi đùa lại nếu cao lớn và già dặn hơn chắc không được nhận vai này. Tôi nghĩ đặc điểm này vừa là ưu điểm và cũng là hạn chế. Tôi đã nghĩ nhiều về việc với vóc dáng này mình có thể đóng những vai trưởng thành hay không.

Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ với một diễn viên, việc đóng nhiều vai hay không không quan trọng, quan trọng là dấu ấn trong lòng khán giả đến đâu. Vì thế biết đâu nhược điểm là chiều cao thấp bé cũng để khán giả nhớ và nhắc đến mình thì sao.

Tôi và anh Đình Tú chỉ là bạn

- Khán giả tò mò muốn biết An ngoài đời đã là "hoa có chủ" chưa vì không thấy Huyền chia sẻ về chuyện đời tư? Có tin đồn Huyền và Đình Tú đang hẹn hò vậy thực hư ra sao?

Trái ngược với An, tôi là người khá trầm và sống nội tâm nên việc liên quan đến gia đình, tình cảm sẽ không chia sẻ lên mạng xã hội. Tôi 28 tuổi nên chắc chắn là có những mối quan hệ riêng. Tôi với anh Tú từng hợp tác trong một phim và từ đó 2 anh em thân thiết. Cũng có rất nhiều tin đồn nhưng hiện tại tôi và anh Tú chỉ là bạn.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền và Đình Tú cùng xuất hiện trong họp báo công bố khung giờ phim mới của VTV. Họ từng đóng chung phim "Đừng nói khi yêu".

- Huyền có ngại chuyện yêu người trong showbiz? Tiêu chí về một nửa của Huyền là gì?

Trước đây tôi cũng có đặt ra một bộ tiêu chuẩn về người yêu và điều đầu tiên là không yêu ai trong showbiz, tự nói với mình sẽ không yêu diễn viên. Tôi từng nghĩ mình sẽ yêu một người có ngoại hình và tính cách thế này thế kia nhưng hiện tại tôi chỉ cần một người có sự đồng cảm, cùng nguồn năng lượng và suy nghĩ với mình. Tôi nghĩ chỉ nên tìm một người phù hợp với mình thay vì đặt ra các tiêu chí.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền trong "Cha tôi người ở lại":

