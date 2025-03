Diễn viên tai tiếng nhất 'Tây du ký' 1986

Người đã cứu cả bộ phim 'Tây du ký 1986' "Tây du ký" kinh điển từng rơi vào tình trạng khó khăn không thể hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ từ nghệ sĩ này.

Trang 163 đưa tin nam diễn viên Vương Bá Chiêu hiện tại gần như biến mất khỏi giới giải trí. Ngôi sao Tây du ký 1986 đang phát triển sự nghiệp kinh doanh ẩm thực. Vương Bá Chiêu gây tiếc nuối vì từng có ngoại hình điển trai, danh tiếng cao nhưng lại trượt dài trong scandal khiến sự nghiệp sớm lụi tàn.

Vương Bá Chiêu được nhớ tới với vai diễn Bạch Long Mã trong Tây du ký 1986.

Được ưu ái hơn cả " Tôn Ngộ Không " Lục Tiểu Linh Đồng

Theo 163 , Vương Bá Chiêu tham gia bộ phim Tây du ký 1986 với vai diễn con trai Long Vương, sau này hóa thân thành Bạch Long Mã phò trợ Đường Tăng đi thỉnh kinh. Thực tế, nhân vật này chỉ xuất hiện trong 3 tập phim với thời lượng ngắn. Do đó, lúc đầu Vương Bá Chiêu cho rằng đây là vai diễn nhỏ không phù hợp với tên tuổi và độ nổi tiếng của mình.

Để từ chối, Vương Bá Chiêu đòi thù lao lên tới 500 NDT/tập (hơn 1,7 triệu đồng), trong khi vào thời điểm đó "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng chỉ được trả 70 NDT/tập. Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết vẫn chấp nhận thỏa mãn yêu cầu của Vương Bá Chiêu. Vai diễn nhỏ này lại là bộ phim nổi tiếng nhất, để đời của nam diễn viên.

Vương Bá Chiêu điển trai, diễn xuất tốt, là người mà đạo diễn Dương Khiết chấp nhận trả thù lao cao để mời về diễn.

Nguồn tin cho biết thêm Vương Bá Chiêu tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nam diễn viên còn có vẻ ngoài nổi bật, diễn xuất tốt vì vậy cho rằng bản thân còn có thể phát triển tại quốc tế. Sau khi có danh tiếng tại quê nhà, Vương Bá Chiêu sang Mỹ để phát triển sự nghiệp.

Do rào cản ngôn ngữ cũng như không có kỹ năng, anh đành làm thêm tại các nhà hàng để trang trải cuộc sống. Không lâu sau, Vương Bá Chiêu quen biết nữ diễn viên Trần Xung và được bà giới thiệu với đạo diễn Lý An. Nam diễn viên được đạo diễn Lý An đóng chính trong dự án Pushing Hands và gặt hái được nhiều giải thưởng. Song, Vương Bá Chiêu lại bỏ lỡ dự án Người Bắc Kinh ở New York, từ đó sự nghiệp dần tụt dốc.

Sau đó, nam diễn viên quay trở về Trung Quốc, tiếp tục tham gia các dự án như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất phẩm phu nhân chi ma quan, Hiệp nữ Thập Tam muội, Công chúa Văn Thành, Sinh mệnh như ca ... Nhưng cùng với việc tuổi tác cao, danh tiếng xuống dốc, nam diễn viên không được giao vai chính mà phải đóng phụ.

Vương Bá Chiêu có những bước đi sai lầm dẫn đến sự nghiệp sớm lụi tàn.

Bê bối sàm sỡ đồng nghiệp, bạc tình

Theo 163 , khi Vương Bá Chiêu quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, nam diễn viên lúc đó đã kết hôn. Vợ của ông cũng là diễn viên kém nổi tiếng là Ân Tân nhưng hai người đã ở bên cạnh nhau từ thuở còn hàn vi. Khi Vương Bá Chiêu muốn sang Mỹ, nam diễn viên sẵn lòng bỏ lại vợ mà không quan tâm tới sức khỏe của bà.

Sau này, vợ của Vương Bá Chiêu từng sảy thai 6 lần do mắc chứng nan y. Cũng vì vậy, vợ nam diễn viên suy kiệt cơ thể và bị chẩn đoán không thể sinh nở. Không chấp nhận việc không có con nối dõi, Vương Bá Chiêu quyết định ly hôn người vợ đầu tiên vào năm 1992. Chỉ sau một năm ông đã kết hôn lần hai. Nam diễn viên bị chỉ trích là kẻ bạc tình, bỏ mặc người vợ tào khang.

Vương Bá Chiêu kết hôn 3 lần, bị chỉ trích là kẻ ích kỷ.

Vợ thứ hai của Vương Bá Chiêu là nữ doanh nhân Lưu Y Nhân, hai người có với nhau một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được lâu, cả hai đường ai nấy đi năm 2001. Đến năm 2008, nam diễn viên kết hôn lần ba với bà Bách Kinh Mai và sống với nhau đến bây giờ.

Bên cạnh đó, Vương Bá Chiêu còn bị chỉ trích vì vụ ẩu đả với hai diễn viên Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong. Năm 2004, Vương Bá Chiêu đóng phụ trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết . Trong một cảnh quay, hai diễn viên đã vô tình làm đàn anh bị thương tới mức phải nhập viện.

Vương Bá Chiêu cho rằng Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong cố tình dùng công việc để trả thù riêng. Trong khi đó, hai diễn viên khẳng định họ chỉ diễn xuất theo đúng yêu cầu của đạo diễn. Cuối cùng, Vương Bá Chiêu đã kiện hai diễn viên ra tòa và yêu cầu bồi thường. Sau đó, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong phải tới bệnh viện xin lỗi đàn anh.

Vương Bá Chiêu có mâu thuẫn với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong.

Theo 163, lý do Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong đánh Vương Bá Chiêu bởi họ khó chịu trước hành vi quấy rối tình dục, sàm sỡ các diễn viên nữ của đàn anh. Truyền thông Trung Quốc điều tra và khẳng định đoàn phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đã từng thay đổi diễn viên nữ khá nhiều lần. Tất nhiên, Vương Bá Chiêu phủ nhận thông tin này.

Sau vụ ẩu đả, danh tiếng Vương Bá Chiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam diễn viên dần ít được mời đóng phim. Hiện tại. Vương Bá Chiêu kinh doanh ẩm thực, chuyên tâm với niềm đam mê thư pháp, nắm giữ nhiều chức vụ trong Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc. Ông vẫn được nhớ tới là Bạch Long Mã điển trai của Tây du ký 1986.

Nam diễn viên hiện tại sống sung túc nhờ bán tranh thư pháp và kinh doanh.