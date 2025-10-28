Điệp khúc thời tiết tái diễn khu vực Hà Nội và miền Bắc do không khí lạnh tăng cường
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi Trung Bộ tiếp diễn có mưa to.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, nằm sâu trong khối khí lạnh tăng cường, đêm và sáng Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét nhiệt độ có nơi dưới 16 độ.
Đến trưa và chiều, trời nắng, mức nhiệt tăng dần, không khí khô hơn. Mức nhiệt cao nhất từ 26-29 độ.
Tại Trung Bộ, từ nay đến 29/10 vẫn là cao điểm mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cảnh báo lũ đặc biệt lớn ở hai thành phố Huế và Đà Nẵng.
Khu vực Trung Bộ đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố gây mưa đó là không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao và sự xuất hiện của dải hội tụ nhiệt đới. Các hình thế này kết hợp với nhau dồn lượng ẩm lớn từ biển vào và hội tụ với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn trút mưa xuống dồn dập.
Dự báo từ nay đến hết 29/10, từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; ở phía Nam Quảng Trị và phía Đông Quảng Ngãi mưa từ 200- 400mm, có nơi trên 700mm. Tâm mưa là ở Huế và Đà Nẵng với lượng mưa từ 300-500mm, có nơi mưa trên 800mm.
Từ Gia Lai đến Cà Mau nơi dải hội tụ nhiệt đới vắt qua, dự báo chiều và đêm nay có mưa nhiều trong đó có nơi mưa rất to trên 100mm.
Do có mưa to, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
