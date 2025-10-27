Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã tăng cường xuống nước ta. Do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét nhiệt độ có nơi dưới 17 độ.
Đến trưa và chiều, trời có nắng, thời tiết ở Bắc Bộ chuyển nắng ráo, không khí khô hơn. Nền nhiệt tăng dần dao động từ 26-29 độ.
Tại Trung Bộ, sự tăng cường của không khí lạnh kết hợp với gió Đông Bắc thổi vào địa hình chắn gió Trường Sơn và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến hầu hết khu vực đều có mưa.
Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250–450mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk: Có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h.
Dự báo đêm 28/10 và ngày 29/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.
Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.
Thời tiết hôm nay khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 9–12 độ vĩ Bắc nên có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong những ngày tới (từ đêm 27/10 đến ngày 04/11)
- Thời tiết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
- Thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
