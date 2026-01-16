Điều thú vị về căn nhà vừa xây xong của diễn viên người Mường - 'Tổng tài' nhà giàu trong 'Cách em 1 milimet'
GĐXH - Nam diễn viên chia sẻ đây không chỉ là nơi dành cho gia đình mà còn phục vụ du lịch.
Trong Cách Em 1 Milimet, khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành, nhân vật Viễn (do Hà Việt Dũng thủ vai) lập tức chiếm spotlight. Không ồn ào, không màu mè, Viễn xuất hiện trong những khung hình sáng lạnh, bộ vest trắng chỉn chu, ánh mắt điềm tĩnh và phong thái tự tin của một người đàn ông từng trải. Và chỉ sau vài tập, mạng xã hội đã đồng loạt công nhận: “Đây mới là tổng tài hàng xịn thật sự”.
Không cần lời thoại bóng bẩy hay hành động phô trương, Viễn – nhân vật do Hà Việt Dũng thủ vai – chinh phục khán giả bằng chính sự tiết chế và phong thái. Anh xuất hiện trong những bộ vest vừa vặn, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh mà sâu, giọng nói trầm và điềm tĩnh. Chỉ cần bước vào khung hình, Viễn đã khiến người xem tin ngay đây là một người đàn ông từng trải, biết điều hành công việc, biết chịu trách nhiệm, mẫu đàn ông mà nhiều khán giả nữ thừa nhận “xem là mê”.
Trước Cách Em 1 Milimet, khán giả từng chứng kiến không ít “tổng tài kiểu mẫu” trên màn ảnh Việt: Đẹp trai, nhà giàu, hơi lạnh lùng nhưng thiếu chiều sâu. Còn Viễn thì khác. Anh không bước vào câu chuyện với hào quang quyền lực, mà bằng ánh nhìn chất chứa kỷ niệm từ làng Mây năm xưa, nơi cậu bé Viễn từng cùng nhóm bạn Ngân, Tú, Hưng chia sẻ tuổi thơ. Hai mươi năm sau, Viễn trở lại thành đạt, bản lĩnh, nhưng vẫn mang trong mình nỗi day dứt của mối tình đầu. Đó là lý do hình ảnh “tổng tài Viễn” trở nên đặc biệt: Anh có quyền lực, nhưng vẫn giữ được cảm xúc của một người đàn ông từng yêu và từng mất.
Trước khi bén duyên diễn xuất, Hà Việt Dũng xuất thân là người mẫu, nên anh sở hữu dáng người chuẩn chỉnh và giữ cơ thể thẳng, chắc, đầy tự tin - yếu tố cực kỳ quan trọng khi khoác lên mình những bộ suit quen thuộc với các tổng tài. Trong Cách Em 1 Milimet, lợi thế ấy phát huy tối đa: Từng bước đi, dáng ngồi hay cách cài khuy áo vest của anh đều toát lên sự chỉn chu, lịch lãm.
Và cuối cùng căn nhà đã hoàn thiện hồi tháng 11/2025.
Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa mà còn là cơ hội để cải thiện phong thủy, thu hút năng lượng tích cực và đón chào tài lộc, may mắn cho cả năm.
Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Rất nhiều gia đình vẫn chưa biết, việc rút chân nhang Thần tài cần phải lựa chọn ngày lành để mọi việc thuận lợi. Hãy cùng giải đáp câu hỏi này qua bài viết dưới đây.
Lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để 'dưỡng già' ở Đà LạtỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Huyền Baby bất ngờ khoe một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt của mình. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết đây là căn nhà dưỡng già mà cô và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng.
Các loài hoa nên sử dụng trong tang lễỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Cùng điểm qua một số loài hoa tang có thể trở thành ngôn ngữ thay thế để diễn đạt cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc trong khoảnh khắc chia buồn và tưởng nhớ người đã khuất.
Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.
Gợi ý phong thủy phòng khách năm 2026 khiến Thần tài chẳng muốn rời xaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy giờ đã trở thành điều mà mọi người vô cùng quan tâm. Bất cứ gia đình nào cũng mong muốn nhà mình có bố cục phong thủy tốt, giúp cho gia chủ có vận tài lộc tốt đẹp, vượng phát.
Có nên tỉa chân nhang bàn thờ Thần tài?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Rút tỉa chân nhang ban thờ Thần tài là việc hệ trọng, chi phối không nhỏ đến tài lộc của gia chủ. Một vài lưu ý với nghi thức này các bạn nên đặc biệt sát sao.
Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình làm mới không gian sống, đặc biệt là sân vườn – nơi đón gió xuân, cũng là điểm chạm cảm xúc của cả ngôi nhà.
Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tangỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vái lạy khi đi viếng đám tang là thể hiện lòng tiếc thương, sự thành kính đối với người đã khuất và sự tôn trọng đối với gia quyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ nghi thức này để thực hiện sao cho đúng chuẩn mực và ý nghĩa.
Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đánỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong truyền thống tín ngưỡng của người Việt, dọn bàn thờ cuối năm gắn liền với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Điều này được thể hiện qua ý nghĩa sau.
Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khangỞ
GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.