Điều thú vị về căn nhà vừa xây xong của diễn viên người Mường - 'Tổng tài' nhà giàu trong 'Cách em 1 milimet'

Trong Cách Em 1 Milimet, khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành, nhân vật Viễn (do Hà Việt Dũng thủ vai) lập tức chiếm spotlight. Không ồn ào, không màu mè, Viễn xuất hiện trong những khung hình sáng lạnh, bộ vest trắng chỉn chu, ánh mắt điềm tĩnh và phong thái tự tin của một người đàn ông từng trải. Và chỉ sau vài tập, mạng xã hội đã đồng loạt công nhận: “Đây mới là tổng tài hàng xịn thật sự”.

Không cần lời thoại bóng bẩy hay hành động phô trương, Viễn – nhân vật do Hà Việt Dũng thủ vai – chinh phục khán giả bằng chính sự tiết chế và phong thái. Anh xuất hiện trong những bộ vest vừa vặn, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh mà sâu, giọng nói trầm và điềm tĩnh. Chỉ cần bước vào khung hình, Viễn đã khiến người xem tin ngay đây là một người đàn ông từng trải, biết điều hành công việc, biết chịu trách nhiệm, mẫu đàn ông mà nhiều khán giả nữ thừa nhận “xem là mê”.

Trước Cách Em 1 Milimet, khán giả từng chứng kiến không ít “tổng tài kiểu mẫu” trên màn ảnh Việt: Đẹp trai, nhà giàu, hơi lạnh lùng nhưng thiếu chiều sâu. Còn Viễn thì khác. Anh không bước vào câu chuyện với hào quang quyền lực, mà bằng ánh nhìn chất chứa kỷ niệm từ làng Mây năm xưa, nơi cậu bé Viễn từng cùng nhóm bạn Ngân, Tú, Hưng chia sẻ tuổi thơ. Hai mươi năm sau, Viễn trở lại thành đạt, bản lĩnh, nhưng vẫn mang trong mình nỗi day dứt của mối tình đầu. Đó là lý do hình ảnh “tổng tài Viễn” trở nên đặc biệt: Anh có quyền lực, nhưng vẫn giữ được cảm xúc của một người đàn ông từng yêu và từng mất.

Trước khi bén duyên diễn xuất, Hà Việt Dũng xuất thân là người mẫu, nên anh sở hữu dáng người chuẩn chỉnh và giữ cơ thể thẳng, chắc, đầy tự tin - yếu tố cực kỳ quan trọng khi khoác lên mình những bộ suit quen thuộc với các tổng tài. Trong Cách Em 1 Milimet, lợi thế ấy phát huy tối đa: Từng bước đi, dáng ngồi hay cách cài khuy áo vest của anh đều toát lên sự chỉn chu, lịch lãm.

Mới đây, trên trang cá nhân, anh liên tục chia sẻ về cơ ngơi đang được xây dựng tại quê nhà Hòa Bình. Diễn viên người Mường thường xuất hiện ở công trường, cập nhật tiến độ, lúc lại tranh thủ pha trò cùng thợ hay quay những video vui tại ngôi nhà đang xây.

Theo tiết lộ của Hà Việt Dũng, đây không chỉ là nơi dành cho gia đình mà còn phục vụ du lịch. Tầng một dành để ăn uống, cà phê, tầng hai là phòng ngủ. Bên trong có cả bungalow nhỏ, hồ bơi mini có sục và một gian bếp rộng rãi, thoáng đãng. Nam diễn viên rất hào hứng khi công trình đổi thay từng ngày.

Các khung cửa sổ và cửa chính được bố trí rộng, tạo độ thoáng cho toàn bộ không gian. Bố cục mặt bằng chia rõ hai hướng mở – một về phía núi, một hướng về vườn, giúp đón gió và ánh sáng hiệu quả.

Không gian bên trong ưu tiên trần cao, có giếng trời để lấy sáng tự nhiên. Tường và sàn đang được hoàn thiện theo phong cách tối giản, kết hợp các mảng màu trung tính, giúp cân bằng với chất liệu gỗ ấm áp trong nhà.

Phần mặt tiền nổi bật với thiết kế mái lệch hai tầng, kết hợp giữa xi măng và gỗ. Các ô vòm cong tạo điểm nhấn mềm mại giữa tổng thể vuông vức. Dáng nhà cao, mở thoáng ra sân – phù hợp với mô hình homestay kết hợp nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Lan can, cầu thang ngoài trời hoàn toàn bằng gỗ nâu đỏ, được xử lý bề mặt kỹ lưỡng để đảm bảo độ bền. Sự kết hợp giữa bê tông thô và gỗ tự nhiên tạo nên phong cách vừa bản địa vừa mang hơi hướng hiện đại, dễ hòa mình vào cảnh quan núi rừng mà vẫn tiện nghi.

Tầng trệt với sàn lát gạch bông họa tiết cổ điển. Bên trong là khu vực sinh hoạt chung – nơi theo dự định sẽ dùng để ăn uống, cà phê. Cách bài trí gợi cảm giác như một quán cà phê bản nhỏ trong lòng núi.

Chi tiết cầu thang trong nhà được chăm chút kỹ lưỡng, toàn bộ làm từ gỗ tự nhiên với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nét mộc gợi nhớ những ngôi nhà sàn.

Khung nhà chính của công trình gồm hai tầng với khoảng hiên rộng rãi, lan can kim loại phối gỗ. Trần sử dụng nan gỗ và đèn tre đan, tạo hiệu ứng ánh sáng tự nhiên lung linh khi trời tối. Mặt trước nhà được bố trí rộng để mở tầm nhìn ra cảnh núi rừng xanh mát.

Nam diễn viên sinh năm 1987 còn rất chú ý đến cảnh quan xung quanh. Anh cùng bố của mình trồng nhiều cây và hoa xung quanh, hứa hẹn một cơ ngơi xinh xắn.

Và cuối cùng căn nhà đã hoàn thiện hồi tháng 11/2025.

Diễn viên Hà Việt Dũng trước cơ ngơi mới xây xong. Trong buổi khai trương hồi cuối tháng 11 vừa qua rất đông bà con hàng xóm, người thân đến chúc mừng nam diễn viên.

Cơ ngơi mới của Hà Việt Dũng sáng rực một góc làng. Homestay của Hà Việt Dũng gồm 2 tầng, nhiều phòng rộng thoáng mát với nhiều góc có thể sống ảo. Phía trước trước homestay là khoảng sân rộng có thể tổ chức các sự kiện. Rất nhiều người trầm trồ trước khối tài sản lớn mà Hà Việt Dũng đang sở hữu.

Điều thú vị, cơ ngơi mới này được nam diễn viên xây dựng ở quê hương của vợ. Từ khi kết hôn với cô gái người dân tộc Thái kém 6 tuổi, Hà Việt Dũng đã lên đây sống, làm rể và đầu tư làm ăn.

