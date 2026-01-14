MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc hoa tuyệt đẹp

Giữa không gian yên bình tại Phú Thọ (trước sáp nhập là Hòa Bình) khu vườn của MC Diễm Quỳnh khiến nhiều người thích thú bởi vẻ đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống. Không chỉ là nơi thư giãn, khu vườn còn chứng tỏ bàn tay chăm sóc khéo léo của nữ nhà báo kỳ cựu. Trong hình, MC Diễm Quỳnh rạng rỡ tạo dáng bên khóm trà tứ quý nở rộ. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại với cửa sổ tròn tạo điểm nhấn ấn tượng. Không gian xanh mát này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn là nơi để nữ MC thư giãn, tìm về sự bình yên sau những bộn bề công việc.