MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc hoa tuyệt đẹp

Thứ tư, 14:01 14/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thời gian gần đây, MC Diễm Quỳnh thường xuyên chia sẻ về một không gian sống ở ngoại ô, ngập tràn sắc hoa của mình.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 1.

Giữa không gian yên bình tại Phú Thọ (trước sáp nhập là Hòa Bình) khu vườn của MC Diễm Quỳnh khiến nhiều người thích thú bởi vẻ đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống. Không chỉ là nơi thư giãn, khu vườn còn chứng tỏ bàn tay chăm sóc khéo léo của nữ nhà báo kỳ cựu. Trong hình, MC Diễm Quỳnh rạng rỡ tạo dáng bên khóm trà tứ quý nở rộ. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại với cửa sổ tròn tạo điểm nhấn ấn tượng. Không gian xanh mát này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn là nơi để nữ MC thư giãn, tìm về sự bình yên sau những bộn bề công việc.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 2.

Những bông trà đỏ rực, cánh xếp dày dặn bung nở trước hiên nhà, nổi bật trên nền lá xanh mướt. Diễm Quỳnh rất hay chụp loài hoa này. Trà tứ quý mang nét đẹp vừa giản dị, vừa thanh cao, đồng thời dễ trồng, dễ chăm.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 3.

Bình luận với bạn bè, Diễm Quỳnh cho biết đây chính là "hoa xóm núi" trong cơ ngơi ở Lương Sơn. Một người bạn khen: "Cụ khốt (ý chỉ chồng Diễm Quỳnh) chăm hoa ban công chung cư hay hoa vườn đều mát tay cả", nữ MC liền đáp: "Cụ chả chăm cũng chả được í".

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 4.

Đáng chú ý nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại rực rỡ bao quanh cơ ngơi. Trước những lời trêu đùa cho rằng cô "mua cây sắp nở về trồng lấy sẵn siêu phẩm", Diễm Quỳnh khẳng định những gốc hồng này đã được cô chăm sóc suốt 2 năm qua. Ngắm nhìn vườn hồng khoe sắc, Diva Hồng Nhung cũng phải thốt lên kinh ngạc: "Ai bắt tay trồng vườn hồng tuyệt vời như trong truyện cổ tích vậy?!"

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 5.

Mảnh vườn của MC Diễm Quỳnh rực rỡ sắc màu vào ngày đông. Cận cảnh vẻ đẹp kiêu sa của đóa hồng ngoại màu hồng đậm và sắc vàng rực rỡ đọng những giọt nước sau cơn mưa chuyển mùa.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 6.

Sự kết hợp màu sắc thú vị giữa những bông thược dược cánh kép viền đỏ cam và loài hoa cánh bướm (Cosmos) tím biếc mỏng manh.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 7.

Góc vườn bừng sáng với cụm thược dược hồng cánh sen rạng rỡ bên cạnh những nhành hoa mõm sói (Snapdragon) đang vươn cao đón nắng.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 8.

Những bông hoa thạch thảo (Dianthus) đỏ viền trắng nhỏ xinh tạo nên điểm nhấn duyên dáng bên cạnh khóm mõm sói vàng nhạt.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 9.

Vẻ đẹp đa dạng của hệ thực vật trong vườn với hoa mõm sói hồng đầy đặn và những bông sống đời vàng nhỏ nhắn, bền bỉ làm mọi người như được tiếp thêm năng lương.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 10.

Đặc biệt, vườn của Diễm Quỳnh có rất nhiều hoa hồng. Những nhánh hồng leo vươn dài, trĩu nặng những nụ hoa hồng rực tạo nên một khung cảnh lãng mạn bao quanh lối đi.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 11.

Bé Gà - con gái MC Diễm Quỳnh rạng rỡ như một nàng công chúa nhỏ giữa "siêu phẩm" vườn hồng cổ đã được chăm sóc qua 2 mùa mưa nắng.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 12.

Hình ảnh ái nữ xinh xắn mặc chiếc áo mùa đông của mẹ, dạo bước trong vườn xinh, hít hà đóa hoa thơm nức làm nhiều người thấy vô cùng đáng yêu.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 15.

Góc thưởng trà bình yên hướng ra mây ngàn vùng cao, nơi đặt những bình hoa được cắm ngẫu hứng từ sản vật trong vườn như hoa chuối pháo và hoa hồng.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 16.

Một cách chơi hoa đầy tinh tế của nữ MC khi thả những đóa hoa mẫu đơn hồng nhạt cùng hoa đậu biếc xanh ngắt trong bát thủy tinh, tạo nên bức tranh màu sắc dịu mắt dưới nắng đông.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 17.

Những cành hồng được cắt vào chuẩn bị cắm, BTV Hoài Anh liền nhận xét: "Bố cục sắp đặt tưởng ngẫu nhiên nhưng lại rất art (nghệ thuật) trong khung hình tinh tế ạ".

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc màu tuyệt đẹp - Ảnh 18.

Tầm nhìn "triệu đô" từ khung cửa căn nhà Diễm Quỳnh, nơi đặt lọ hoa kinh giới bình dị nhưng tỏa hương thơm ngát giữa mây trời Phú Thọ.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 16.

Là một người yêu cái đẹp, cắm hoa là niềm đam mê của Diễm Quỳnh.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 17.

Trong nhà của nữ MC luôn "dự trữ" đủ các loại bình phục vụ sở thích này.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 18.

Phòng khách mang tông xanh trở nên sang trọng và tươi trẻ nhờ những nhành hoa trắng.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 19.

Hoa Diễm Quỳnh mới mua.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 20.

Và bung nở nhẹ nhàng sau khi cắm.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 21.

Vẫn không gian ấy, mỗi ngày với Diễm Quỳnh không thể không được nhìn thấy hoa.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 22.

Một bình hồng thơm làm không gian thêm phần lãng mạn.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 23.

Một góc khác nhìn ra ban công cũng trở nên thanh bình hơn nhờ những nụ hoa hồng.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 26.

Và tất nhiên với một người yêu hoa, không thể thiếu việc trồng những chậu hoa thật đẹp ở ban công.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 27.

Ngoài hoa treo, hoa bày, hoa cắm, Diễm Quỳnh còn sở hữu cả những chậu hoa lớn.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 28.

Nhiều loại đắt tiền.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 29.

Loại hoa "của nhà giàu".

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 30.

Rất kiêu kỳ.

Khu vườn rực rỡ của MC Diễm Quỳnh được chồng cô mát tay chăm sóc- Ảnh 31.

Nhưng cũng không thiếu cả những cánh hoa giản dị mà lộng lẫy.

