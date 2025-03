Dior có xem xét vai trò của Thùy Tiên sau bê bối quảng cáo sai sự thật?

Kim Soo Hyun được bổ nhiệm làm đại sứ Prada (Brand Ambassador) vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, ngay sau khi sao nam "Vì sao đưa anh tới" vướng bê bối tình cảm, nhà mốt Prada đã thông báo kết thúc hợp đồng đại sứ thương hiệu. Không chỉ thế, nhiều nhãn hàng khác cũng đã nhanh chóng gỡ poster, ẩn các bài đăng có nam diễn viên làm người đại diện.

Từ sự mạnh tay "cắt đứt" với Kim Soo Hyun của Prada, nhiều khán giả Việt đã nhanh chóng so sánh với mối quan hệ giữa Dior và Hoa hậu Thùy Tiên.

Những năm gần đây, Dior tích cực chọn đại sứ từ châu Á. Với mục tiêu tiếp cận đối tượng khách hàng Gen Z, nhiều idol, người nổi tiếng trẻ tuổi "lọt mắt xanh" của thương hiệu.

Hồi đầu tháng 3, phía Thùy Tiên vui mừng thông báo cô là sao Việt đầu tiên được Dior - nhà mốt xa xỉ nước Pháp trao danh phận Friend of the House (Bạn thân thương hiệu). Với cột mốc mới này, Thùy Tiên sẽ được hưởng nhiều đặc quyền như đài thọ tham dự các sự kiện lớn nhất, sở hữu những món đồ mới nhất của hãng... Ngay sau đó, Thùy Tiên đã có mặt ở Paris tham dự show diễn của Dior tại Paris Fashion Week.

Tuy nhiên, ngay sau khi nàng hậu trở thành bạn thân thương hiệu của Dior, cô đã gây ra làn sóng phẫn nộ khi quảng cáo kẹo rau củ sai sự thật. Thùy Tiên phải hai lần đăng tâm thư xin lỗi. Thế nhưng hình ảnh của Thùy Tiên trong mắt công chúng đã bị "sứt mẻ", không còn được như xưa. Dưới các bài đăng liên quan đến sự kiện thời trang của Dior, nhiều bình luận "tấn công" nàng hậu này vẫn xuất hiện.

Vì thế, nhiều người thắc mắc vì sao đến giờ này, Dior vẫn giữ im lặng khi "bạn thân thương hiệu" gặp ồn ào, khác hẳn động thái "mạnh tay" của Prada trước bê bối của Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, việc đặt lên bàn cân so sánh trường hợp của Thùy Tiên và Kim Soo Hyun là tương đối khập khiễng. Bởi thực tế, Kim Soo Hyun là đại sứ thương hiệu toàn cầu - được xem là danh phận cao nhất mà các nhà mốt dành cho nghệ sĩ và sẽ được nhận những đãi ngộ xịn xò nhất từ nhà mốt - thì Thùy Tiên chỉ đảm nhiệm vị trí "bạn thân thương hiệu" Dior tại Việt Nam. Sức ảnh hưởng của "Friend of the House" nhỏ hơn nhiều so với Brand Ambassador.

"Bạn thân thương hiệu" được hiểu là những ngôi sao có cơ hội diện sản phẩm mới ra mắt, tham dự sự kiện, chiến dịch truyền thông của nhãn hàng. Những người nhận vai trò này có thể là influencer, người mẫu hay ca sĩ có phong cách phù hợp với hình ảnh mà nhãn hàng theo đuổi. Họ không cần có sức ảnh hưởng bùng nổ, nhưng vẫn sở hữu số lượng người theo dõi trung thành, có tiềm năng mang lại doanh thu cho nhãn hàng.

Hiện tại, hình ảnh của Thùy Tiên hoàn toàn không xuất hiện trên tài khoản chính thức của Dior như các đại sứ, gương mặt đại diện khác cùng tham dự show thời trang Thu/Đông vừa qua.

Đặc biệt, bạn đồng hành của nhà mốt không sở hữu mối quan hệ gắn bó mật thiết, ký hợp đồng với nhiều điều khoản ràng buộc như đại sứ. Họ không phải xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với đặc tính của nhãn hiệu. Do đó, mức độ ảnh hưởng từ danh tiếng cá nhân của ngôi sao đến hình ảnh thương hiệu không quá lớn. Hủy bỏ hợp đồng của Thùy Tiên do đó cần được xem xét dựa trên các điều khoản và quy định cụ thể khi ký hợp đồng "bạn thân thương hiệu".

Như vậy, quyết định của Dior đối với "bạn thân thương hiệu" Thùy Tiên vẫn là câu hỏi mở, trừ khi áp lực dư luận tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thương mại của nhà mốt.

Hai năm qua, Thùy Tiên đồng hành cùng Dior trong nhiều dự án. Từ 2023, cô hợp tác với thương hiệu trong vai trò KOL, thậm chí đảm nhận gương mặt đại diện triển lãm 'Lady Dior House' ở Việt Nam hồi đầu năm 2024.

Trong các dự án quảng bá của Dior tại Việt Nam thời gian qua, Thùy Tiên luôn góp mặt. Cô thực hiện các bộ ảnh phục vụ cho chiến dịch quảng cáo, được hãng đẩy lên trang bìa nhiều tạp chí thời trang.

Với ồn ào gần đây của Thùy Tiên, khán giả vẫn tò mò đợi quyết định của Dior đối với "bạn thân thương hiệu".