Doãn Hải My vướng nỗi ám ảnh của người mang bầu

Sau khi thông báo tin vui mang thai "bé Rồng" , 2 vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã được người hâm mộ quan tâm đến nhiều hơn. Mẹ bầu Doãn Hải My đã công khai bộ ảnh bầu và bụng tròn lẳn khiến nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí nhiều người còn "xin vía" để có con trong năm Rồng và vẫn được xinh đẹp như Doãn Hải My.

Doãn Hải My chia sẻ những bức ảnh đầu tiên về việc mình có bầu hồi cuối tháng 3

Nhan sắc xinh đẹp cùng việc sở hữu nhiều bí kíp chăm sóc da, Doãn Hải My đã được người hâm mộ nhận xét là "mẹ bầu Genz" được vạn người mê. Tuy vậy, nàng WAG cũng đã không tránh khỏi những vấn đề về cơ thể trong khi mang thai giống nhiều mẹ bầu khác.

Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải My hẹn cùng nhau khoe lên mạng xã hội những tấm hình đặc biệt của 2 vợ chồng

"Rõ nhận thấy nhất có lẽ là cơ thể My. Trước kia chỉ tầm 46 - 47kg, vòng eo chỉ 55-56 giờ đã lên gần 58kg rồi, da bụng cũng đã xuất hiện các vết rạn đỏ. Lúc đầu rơm rớm nước mắt ôm chồng nhưng giờ nhìn lại thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Tâm lý cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt", Doãn Hải My chia sẻ.

Chia sẻ của Doãn Hải My trên Instargram

Bên cạnh đó, người đẹp còn cho biết cô hay bị khó ngủ, mất ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, ổn định nhất. Do đó, dù đang mang bầu to, Doãn Hải My vẫn chăm chỉ làm việc, "cày tiền". Người đẹp chia sẻ: "Mình mà ở nhà thì cũng toàn phải chụp và quay clip cho các brand nên không thấy ở chán. Với mình vẫn lên cửa hàng và khi rảnh thì đi loanh quanh với bạn bè cho thư giãn".

Mẹ bầu Doãn Hải My vẫn giữ được sự xinh đẹp

Hải My xác nhận mang thai hôm 23/3 sau nhiều đồn đoán, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. Bốn tháng sau kết hôn, cặp sao vui với cuộc sống vợ chồng son.

Cuộc sống hôn nhân được Doãn Hải My tiết lộ khó tránh khỏi cãi vã nhưng vợ chồng chọn giải quyết theo cách nhẹ nhàng. Cả hai thường thẳng thắn nói chuyện, ai nhận ra lỗi sẽ sửa. Khi thấy bản thân nóng tính, cả hai chuyển sang nhắn tin để kiểm soát câu từ, cảm xúc.

Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Người đẹp đăng ký kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào tháng 10/2023, tổ chức đám cưới sau đó một tháng.