Độc lạ món mì trà sữa trân châu bắp bò không phải ai cũng dám thử

Theo đó, fanpage của thương hiệu này đã đăng tải bài viết giới thiệu về món ăn có 1-0-2 này: “Lấy cảm hứng từ món lẩu sữa trứ danh từ Đài Loan, với thành phần từ nước xương hầm và sữa tươi đã sáng tạo và kết hợp với trà đen thêm hương thơm độc đáo, đi kèm cùng với bắp bò và trân châu đen nổi danh”.

Được biết, mỗi bát mỳ này được bán ra với giá là 98.000 đồng. Tuy nhiên, nếu để bỏ ra số tiền 98.000 đồng cho một món ăn có phần “mạo hiểm” vì không rõ có hợp khẩu vị hay không thì chắc chắn không phải ai cũng dám trải nghiệm.

Hình ảnh thông báo của thương hiệu về món mì trà sữa trân châu bắp bò.

Nhiều ý kiến trái chiều

Vừa ra mắt món ăn, thương hiệu này đã khiến cộng đồng mạng một phen “dậy sóng” với rất nhiều lượt bình luận bày tỏ sự tò mò, thích thú về hương vị của sự kết hợp khó tin này. Thế nhưng, hầu hết công chúng đều cảm thấy khá lo ngại bởi… sợ bị “Tào Tháo đuổi”.

Họ bình luận: “Gặp quả bụng mình thì không phải chờ đến Tết cũng được xem pháo hoa luôn”, “Uống ly cafe sữa là liều thuốc xổ nhẹ, nhìn cái tô là liều thuốc xổ mạnh dùm em bác sĩ ơi”, “Ẩm thực mất kiểm soát”...

Thực khách thưởng thức món ăn kèm ống hút

Tuy nhiên, món ăn cũng có nhận về một số bình luận khen ngợi hiếm hoi: “Mình không thích ngọt nên thấy nó ngon, thơm mùi trà ngậy vị sữa ổn áp nha không bị đau bụng. Các bác nên thử”, “Nước dùng mình thấy rất ổn”...

Thực hư hương vị của món mì như thế nào?

Theo chia sẻ của quản lý thương hiệu này chi nhánh Big C Thăng Long Hà Nội, các thực khách đến trải nghiệm tỏ ra vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên có sự kết hợp độc đáo giữa mì bắp bò và trà sữa. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức, khách hàng cảm thấy hương vị không quá khó ăn và khá vừa lòng, vì trà sữa hoà trộn với nước hầm xương sẽ tạo ra độ béo ngậy đặc trưng.

Một bát mì gồm mì sợi, trân châu, bắp bò và nước dùng làm từ nước hầm xương kết hợp trà sữa.

Thích thú bởi sự kết hợp độc lạ của mì trà sữa trân châu bắp bò, bạn Nguyễn Anh Đạt (Hà Đông, Hà Nội) đã chia sẻ khi thưởng thức món ăn tại chi nhánh Aeon Mall Hà Đông: “Mình thấy rất tò mò khi mới nghe tên món mì trên mạng xã hội nên tức tốc tìm đến quán để thưởng thức. Nước dùng là hồng trà sữa kết hợp với nước hầm xương nên mình thấy vị hơi nhạt và khó ăn. Tuy nhiên, mình thấy bắp bò rất ngon, có độ dai giòn nhất định. Về tổng quan thì mình không đánh giá cao món mì này, nhưng đây là một trải nghiệm khá thú vị đối với cá nhân mình”.

Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Đạt vui vẻ trả lời: “Thực ra mình thấy đây là một chuỗi thương hiệu mì và trà sữa có tiếng từ Đài Loan, nên mình cảm thấy khá an tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi thưởng thức món ăn này”.

Ngược lại với cảm nhận của bạn Đạt, anh Thanh Tùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có trải nghiệm không tích cực: “Hương vị khá “kinh dị”, không rõ vị mặn ngọt, nước dùng khá nhạt nhòa và có vị lợ, mình ăn đến miếng thứ 2 đã phải bỏ dở vì ngấy”.

Đồng quan điểm với bạn Đạt, anh Thanh Tùng cho rằng chất lượng thịt bò là điểm cộng lớn cho món ăn: “Mình thấy phần bắp bò thì không đến nỗi nào. Miếng bò thái to bản, ăn dai dai sần sật khá hợp với khẩu vị của mình”.

Sự kết hợp giữa mì, trà sữa, trân châu và bắp bò là một sáng tạo ẩm thực đầy táo bạo. Mặc dù tính mới lạ này thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thử nghiệm một món ăn độc đáo đến vậy.

