Động thái của Lưu Hương Giang sau khi Hồ Hoài Anh được 'minh oan' vụ việc ở Tây Ban Nha

Người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng – Hồ Hoài Anh nói về quyết định đình chỉ vụ án ở Tây Ban Nha GĐXH - Sau hơn 2 năm, quyết định đình chỉ vụ án đã được Tòa án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, là thông tin được chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý của hai nghệ sĩ thông tin đêm qua 22/10.

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh kể từ khi xảy ra vụ việc ở Tây Ban Nha đã thông báo về Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Tòa án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho hai nghệ sĩ.

Theo lời chị Trần Trà My, tháng 7/2024, Tòa án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. "Và mãi đến ngày hôm nay, khi cầm trên tay Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Tòa án Palma de Mallorca gửi cho hai anh, tôi mới viết ra những điều này một cách công khai, với tư cách là người hỗ trợ, phiên dịch cũng như người theo suốt vụ việc từ những ngày đầu tiên", chị Trần Trà My viết.

Lưu Hương Giang thả tim cho bài viết "minh oan" cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng.

Sau bài viết này, Lưu Hương Giang đã có hành động thả tim. Hành động của nữ ca sĩ thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi kể từ sau vụ việc ở Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang chỉ cập nhật hình ảnh với hai con gái và hiếm khi nhắc đến Hồ Hoài Anh.

Trước đó, trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", Lưu Hương Giang từng chia sẻ: "Chị là người rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực nhưng không tránh khỏi những giai đoạn thế này. Cuộc đời không ai có thể nói trước được. Cá nhân chị luôn đặt gia đình lên trên hết. Do đó, khi gia đình có vấn đề, chị đấu tranh tư tưởng là thời điểm này mình có tiếp tục được nữa không".

Lưu Hương Giang sống bình yên sau biến cố.

Về hôn nhân của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, cũng trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", diva Mỹ Linh vô tình tiết lộ sự thật. Chị nói: "Nhớ Tết năm rồi, Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh anh Quân chơi. Mình nhìn Giang ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo: 'Chúng em quyết làm bạn, cùng nhau nuôi dạy các con nên người'. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn".

Dù bạn bè thân thiết đã lên tiếng hé lộ sự thật nhưng cặp đôi chính chủ vẫn im lặng. Nếu như Hồ Hoài Anh kín tiếng thì trên trang cá nhân của Lưu Hương Giang chỉ có công việc và 2 con gái. Cô chạy show nhiều hơn để lo cho cuộc sống của 3 mẹ con.

Gia đình Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh được chụp từ cách đây nhiều năm.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Lưu Hương Giang vẫn quyết tâm nuôi 2 con gái trong điều kiện tốt nhất. Cả 2 con của cô đều học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ. Ngoài ra, cô còn đưa con đi chơi ở nhiều điểm du lịch sang trọng trong và ngoài nước. Như lời diva Mỹ Linh tiết lộ, cô và chồng tuy chia tay nhưng luôn giữ mối quan hệ bạn bè để chăm sóc, nuôi dạy 2 con.