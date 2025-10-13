Em gái út MC Trấn Thành được bạn diễn tặng nhẫn vàng

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Theo đó, trong lúc giao lưu với khán giả Đồng Tháp, Thuận Nguyễn đã khiến cả rạp vỡ òa khi bất ngờ lấy ra một cặp nhẫn cưới. Anh trìu mến ngỏ lời với Uyển Ân: "Để anh đeo vào tay em nha". Uyển Ân kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, một chỉ vàng". Cô tỏ ra bối rối và quay mặt nhìn xung quanh. Khoảnh khắc lãng mạn này khiến hàng trăm khán giả Đồng Tháp cổ vũ và liên tục hô vang tên hai diễn viên.



Uyển Ân được Thuận Nguyễn trao nhẫn 1 chỉ vàng ngay tại sân khấu.

Trong tiếng hò reo, cặp đôi đã đeo nhẫn cho nhau. Sau đó, Thuận Nguyễn đã đội lúp cô dâu và trao bó hoa cưới cho Uyển Ân một cách tình cảm. "Trời ơi, đi cinetour về tự dưng có chồng", Uyển Ân hóm hỉnh đùa. Trước thắc mắc của mọi người về việc đã hỏi ý kiến anh ruột đàng gái (tức Trấn Thành) chưa, Thuận Nguyễn cho hay: "Sẽ xin phép sau ạ".

Thuận Nguyễn là một người khá trầm tính và kín tiếng về đời tư. Người ta phần lớn chỉ biết đến anh qua các sản phẩm điện ảnh. Thế nên hành động bất ngờ trao nhẫn cho Uyển Ân trước hàng trăm khán giả khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.

Khoảnh khắc Thuận Nguyễn cầu hôn Uyển Ân ngay tại sân khấu.

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một tiết mục vui trong buổi cinetour tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) của ekip đoàn phim "Chị ngã em nâng". Thuận Nguyễn cho hay anh và Uyển Ân muốn gửi tặng khán giả cái kết trọn vẹn của cặp đôi trong phim. "Út Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình, cũng không có đám cưới nên chúng tôi muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật. Hi vọng khán giả sẽ hài lòng", nam diễn viên giải thích.

Trước đó, trong phim "Chị ngã em nâng", Thuận Nguyễn và Uyển Ân - em gái Trấn Thành có những phân đoạn tình cảm nóng bỏng. Với nữ diễn viên, đây là phân cảnh khá ngại ngùng với cô, để "làm tới" vai diễn, họ chọn cách uống rượu và bằng tinh thần làm việc chuyên nghiệp cặp đôi đã làm hài lòng đạo diễn.

Với Thuận Nguyễn, đã từng đóng nhiều cảnh nóng trong nhiều dự án trước đó, nhưng với bộ phim lần này, anh thú nhận bản thân muốn loại bỏ cảnh nóng với Uyển Ân. Anh không muốn cứ nhắc đến mình là bị "dán mác 18+" và mong muốn tình yêu trong phim được thể hiện ở mức dễ thương, nhẹ nhàng.

Khi anh thuyết phục đạo diễn về điều này, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã trả lời một cách triết lý: "Em nghĩ thế nào về tình yêu? Chuyện đó không có gì xấu, đó là một điều đẹp và thậm chí thiêng liêng trong tình yêu. Nếu em nghĩ nó xấu, nó sẽ đi theo hướng xấu. Nếu em nghĩ nó đẹp, nó sẽ đi về hướng đẹp".

Câu nói đã thuyết phục Thuận Nguyễn, nhưng anh cũng thừa nhận sự khó khăn của cảnh nóng đòi hỏi sự chân thật và tâm lý vững vàng. Anh phải dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han bạn diễn để tạo sự thoải mái, vì sợ đối phương không hợp tác sẽ khiến mình bị "gãy" tâm lý.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân từng ngại đóng "cảnh nóng" cùng nhau.

Hiện tại, cặp đôi Uyển Ân - Thuận Nguyễn đang được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" bởi sự ăn ý của họ trong phim "Chị ngã em nâng". Nhiều khán giả còn mong họ sẽ thành đôi ở ngoài đời.