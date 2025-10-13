Em gái út MC Trấn Thành được bạn diễn tặng nhẫn vàng
GĐXH - Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Thuận Nguyễn tặng nhẫn cho Uyển Ân trên sân khấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Theo đó, trong lúc giao lưu với khán giả Đồng Tháp, Thuận Nguyễn đã khiến cả rạp vỡ òa khi bất ngờ lấy ra một cặp nhẫn cưới. Anh trìu mến ngỏ lời với Uyển Ân: "Để anh đeo vào tay em nha". Uyển Ân kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, một chỉ vàng". Cô tỏ ra bối rối và quay mặt nhìn xung quanh. Khoảnh khắc lãng mạn này khiến hàng trăm khán giả Đồng Tháp cổ vũ và liên tục hô vang tên hai diễn viên.
Trong tiếng hò reo, cặp đôi đã đeo nhẫn cho nhau. Sau đó, Thuận Nguyễn đã đội lúp cô dâu và trao bó hoa cưới cho Uyển Ân một cách tình cảm. "Trời ơi, đi cinetour về tự dưng có chồng", Uyển Ân hóm hỉnh đùa. Trước thắc mắc của mọi người về việc đã hỏi ý kiến anh ruột đàng gái (tức Trấn Thành) chưa, Thuận Nguyễn cho hay: "Sẽ xin phép sau ạ".
Thuận Nguyễn là một người khá trầm tính và kín tiếng về đời tư. Người ta phần lớn chỉ biết đến anh qua các sản phẩm điện ảnh. Thế nên hành động bất ngờ trao nhẫn cho Uyển Ân trước hàng trăm khán giả khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.
Khoảnh khắc Thuận Nguyễn cầu hôn Uyển Ân ngay tại sân khấu.
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một tiết mục vui trong buổi cinetour tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) của ekip đoàn phim "Chị ngã em nâng". Thuận Nguyễn cho hay anh và Uyển Ân muốn gửi tặng khán giả cái kết trọn vẹn của cặp đôi trong phim. "Út Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình, cũng không có đám cưới nên chúng tôi muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật. Hi vọng khán giả sẽ hài lòng", nam diễn viên giải thích.
Trước đó, trong phim "Chị ngã em nâng", Thuận Nguyễn và Uyển Ân - em gái Trấn Thành có những phân đoạn tình cảm nóng bỏng. Với nữ diễn viên, đây là phân cảnh khá ngại ngùng với cô, để "làm tới" vai diễn, họ chọn cách uống rượu và bằng tinh thần làm việc chuyên nghiệp cặp đôi đã làm hài lòng đạo diễn.
Với Thuận Nguyễn, đã từng đóng nhiều cảnh nóng trong nhiều dự án trước đó, nhưng với bộ phim lần này, anh thú nhận bản thân muốn loại bỏ cảnh nóng với Uyển Ân. Anh không muốn cứ nhắc đến mình là bị "dán mác 18+" và mong muốn tình yêu trong phim được thể hiện ở mức dễ thương, nhẹ nhàng.
Khi anh thuyết phục đạo diễn về điều này, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã trả lời một cách triết lý: "Em nghĩ thế nào về tình yêu? Chuyện đó không có gì xấu, đó là một điều đẹp và thậm chí thiêng liêng trong tình yêu. Nếu em nghĩ nó xấu, nó sẽ đi theo hướng xấu. Nếu em nghĩ nó đẹp, nó sẽ đi về hướng đẹp".
Câu nói đã thuyết phục Thuận Nguyễn, nhưng anh cũng thừa nhận sự khó khăn của cảnh nóng đòi hỏi sự chân thật và tâm lý vững vàng. Anh phải dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han bạn diễn để tạo sự thoải mái, vì sợ đối phương không hợp tác sẽ khiến mình bị "gãy" tâm lý.
Hiện tại, cặp đôi Uyển Ân - Thuận Nguyễn đang được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" bởi sự ăn ý của họ trong phim "Chị ngã em nâng". Nhiều khán giả còn mong họ sẽ thành đôi ở ngoài đời.
Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm DuyCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
Nhạc sĩ Trần Tiến là một trong bốn cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam được vinh danh tại đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ông xúc động khi nhắc kỷ niệm những ngày còn là ca sĩ nghèo, bôn ba từ Bắc chí Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi!Giải trí - 16 giờ trước
Lan Phương nói sau phiên toà sơ thẩm ly hôn chồng Tây, cô cảm thấy gục ngã. "Tôi tủi thân oà ra khóc giữa phim trường. Cảm giác như tim tôi muốn vỡ ra, muốn ngất đi vậy", nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet.
Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Cặp diễn viên Trâm Anh và Ma Ran Đô đều bất ngờ khi đoàn phim đã đóng máy nhưng đạo diễn lại yêu cầu thực hiện cảnh quay táo bạo cho kết thúc phim.
Danh hài từng là nhân viên cây xăng, giờ ở biệt thự 1.200 m² tại MỹGiải trí - 17 giờ trước
Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ đang có cuộc sống sung túc, tên tuổi vẫn được khán giả từ trong nước lẫn hải ngoại yêu mến.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào sau khi gây sốt mạng xã hội với câu chuyện sẽ không chăm cháu ngoại khi về hưu, thì mới đây, chị còn tiết lộ các con bướng, cãi cha mẹ nhưng lại không cãi bà ngoại.
Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắngThế giới showbiz - 1 ngày trước
Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.
Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như ThảoCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.
MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãnGiải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.