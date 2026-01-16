Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó vào rạng sáng ngày 14/1/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc tại trụ sở công an. Ảnh: CATP Hà Nội

Vụ cháy được dập tắt kịp thời và không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), hiện đang thuê trọ tại địa chỉ xảy ra vụ cháy.

Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại địa chỉ nêu trên.

Căn cứ vào tài liệu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Chúc về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

