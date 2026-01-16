Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó vào rạng sáng ngày 14/1/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
Vụ cháy được dập tắt kịp thời và không gây thiệt hại về người.
Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), hiện đang thuê trọ tại địa chỉ xảy ra vụ cháy.
Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại địa chỉ nêu trên.
Căn cứ vào tài liệu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Chúc về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AIPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việcPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bánPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phépPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tôPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.
Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng YênPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.