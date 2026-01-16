Mới nhất
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Thứ sáu, 07:25 16/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó vào rạng sáng ngày 14/1/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc tại trụ sở công an. Ảnh: CATP Hà Nội

Vụ cháy được dập tắt kịp thời và không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), hiện đang thuê trọ tại địa chỉ xảy ra vụ cháy.

Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại địa chỉ nêu trên.

Căn cứ vào tài liệu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Chúc về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Y án tử hình người phụ nữ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến thai phụ tử vongY án tử hình người phụ nữ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến thai phụ tử vong

Tòa cấp phúc thẩm cho rằng hành vi phóng hỏa đốt nhà trọ khiến một thai phụ tử vong của bị cáo Hải là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên y án tử hình.

Thông tin nóng về nghi phạm vụ đốt nhà trọ vì ghen ở Đồng NaiThông tin nóng về nghi phạm vụ đốt nhà trọ vì ghen ở Đồng Nai

GĐXH - Hai trường hợp bị bỏng trong vụ đốt phòng trọ vì ghen đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, trong đó có một người tên Hiếu 46 tuổi, là nghi phạm đã phóng hỏa.

Hà Nội: Gần 50 thanh thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Hà Nội: Gần 50 thanh thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Nghi mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Nghi mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết chồng của người tình

Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết chồng của người tình

Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa đốt nhà người tình

Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa đốt nhà người tình

Nghi án em trai chồng sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình cảm

Nghi án em trai chồng sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình cảm

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".

Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1

Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc

Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.

Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bán

Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bán

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.

Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép

Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.

Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tô

Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.

Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Pháp luật

GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Pháp luật
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Pháp luật
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật

