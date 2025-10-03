Dự án phân lô 'ảo', doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 3/10, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Quân Land (trụ sở đóng tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) số tiền 505 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tổ chức bán "Dự án đất nền ven sông".

Theo tìm hiểu, công ty này không đáp ứng điều kiện về nhân sự hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng. Theo công ty báo cáo có 2 người có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên ngành chức năng xác định đây chỉ là cộng tác viên, không phải nhân sự của công ty.

Ngoài ra, công ty còn vi phạm quy định khi hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập bằng văn bản, mà chỉ thỏa thuận miệng với khách hàng. Cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên thông tin dự án "Dự án đất nền ven sông", có địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là không đúng thực tế.

Công an sau đó đã tham mưu, chuyển hồ sơ lên Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Đến ngày 3/10, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH MTV Đông Quân Land.

Trước đó, vào ngày 20/9, Công ty TNHH MTV Đông Quân Land đã có hoạt động kinh doanh bất động sản tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu với thông tin "Dự án đất nền ven sông". Đây là thời điểm "sốt đất" tại địa phương này. Sau khi có thông tin công bố Khu quy hoạch cụm công nghiệp phía Tây nằm ở xã Toàn Lưu, lập tức giá đất nơi đây bị đẩy lên cao.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các trường hợp liên quan. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH MTV Đông Quân Land cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.