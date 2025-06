Tin sáng 27/6: Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, mưa vào chiều tối; Hà Nội Công khai danh sách bí thư, chủ tịch 126 xã phường trước ngày 29/6

Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, mưa vào chiều tối

Theo VOV, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ đêm 26/6 đến ngày 28/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin sáng 26/6: Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài; Từ 1/7, vợ sinh con, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày? GĐXH - Dự báo từ nay đến ngày 27/6, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác theo từng đợt, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to; Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực, mang đến hàng loạt quyền lợi mới cho người lao động.

Tại Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng vùng núi phía Tây Thanh Hóa-Nghệ An cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 27/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và tối 28/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc và Bắc Trung Bộ ngày nắng, mưa vào chiều tối

Dự báo khu vực Bắc Bộ, khoảng đêm 28/6 đến 2/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, từ 3/6 mưa giảm.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối và đêm, riêng từ 1-3/7 chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Công khai danh sách bí thư, chủ tịch 126 xã phường trước ngày 29/6

Theo VietNamnet, UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Theo kế hoạch, lễ công bố sẽ được thực hiện thống nhất, đồng loạt vào lúc 8h30, ngày 30/6 tại 20 địa điểm trụ sở làm việc của các địa phương.

Lễ công bố được truyền hình trực tiếp tại điểm cầu thành phố và 126 điểm cầu cấp xã, các địa điểm công cộng.

Lễ công bố vận hành chính quyền 2 cấp được thực hiện vào ngày 30/6. Ảnh: VNN

Để tổ chức lễ công bố thành công và hiệu quả, UBND TP giao Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện tuyên truyền và phát động Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố.

Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố cung cấp bản đồ địa giới hành chính và các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội làm tư liệu trình chiếu tại buổi lễ.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ; thực hiện công tác trang trí trong và ngoài hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Văn phòng UBND TP, Trung tâm Phục vụ hành chính công được giao đưa tin về việc thành lập xã, phường và danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội và trên ứng dụng iHanoi trước ngày 29/6.

Quảng Bình: Lên phương án sắp xếp hằng trăm trụ sở dôi dư sau sáp nhập

VTV cho biết, ngày 26/6, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, cùng với việc kiện toàn bộ máy, phân công cán bộ tại các xã, phường mới thành lập, tỉnh cũng đang tập trung xử lý, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là hệ thống trụ sở hành chính sau khi các đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 1.621 trụ sở công, trong đó cấp tỉnh là 306, còn lại 1.315 thuộc cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Qua rà soát, có 1.137 trụ sở được tiếp tục sử dụng làm nơi làm việc của chính quyền cấp xã mới; 66 trụ sở khác đang được điều chuyển cho các đơn vị như công an xã, tòa án khu vực, viện kiểm sát khu vực, ngân hàng chính sách, thống kê… 112 trụ sở còn lại xác định là dôi dư.

Tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án sử dụng hiệu quả số trụ sở dôi dư này, ưu tiên chuyển đổi công năng làm trạm y tế, trường học, thư viện, công viên, thiết chế văn hóa - thể thao hoặc phục vụ các mục tiêu cộng đồng khác

Với những trụ sở có vị trí "đất vàng" hoặc thuận lợi về thương mại, sẽ được thu hồi, bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình để nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, hiệu quả.

Tại thành phố Đồng Hới, nhiều trụ sở như Thành ủy, một số phường, đơn vị trực thuộc... cũng đang trong quá trình thu dọn đồ đạc, bàn giao lại tài sản cho các sở, ngành thuộc tỉnh Quảng Trị mới tiếp quản. Việc di chuyển, sắp xếp lại này được thực hiện khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ tiếp nhận và sử dụng hợp lý cơ sở vật chất.

Bổ nhiệm 29 Chánh tòa, Chánh án các tỉnh thành mới

Thông tin trên VTC, ngày 26/6, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao Đào Tú Hoa công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm 29 Chánh án Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và TAND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập.

Phát biểu và giao nhiệm vụ, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí cho biết, cùng với các Tòa Phúc thẩm TAND tối cao, TAND các tỉnh sáp nhập và các tỉnh không trong diện sáp nhập, hiện nay vai trò và chức năng nhiệm vụ của TAND các cấp cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, đột phá của ngành Tòa án là Tòa án khu vực với chức năng, nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều, giúp giải quyết kịp thời, chất lượng đối với khối lượng công việc giám đốc thẩm, tái thẩm.

Các Chánh tòa phúc thẩm, Chánh án nhận quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: Hùng Anh)

Để bảo đảm hoạt động của hệ thống TAND được thực hiện thông suốt, liên tục ngay sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, Chánh án Lê Minh Trí đề nghị các Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh mới, cùng với các cơ quan liên quan trực thuộc TAND tối cao ưu tiên tập trung đầu tư từ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho đến con người để Tòa khu vực đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Chánh án Lê Minh Trí yêu cầu 34 Chánh án TAND tỉnh thực hiện quản lý và có hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với Tòa khu vực. Trong đó, đặc biệt nâng cao vấn đề kiểm soát, làm đúng pháp luật, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Giết người vì tranh chấp đất vườn, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, ngày 26/6, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 5/11/2024, phát hiện anh Đinh Văn Tuấn (SN 1978, cùng xóm) đang khai thác vườn cây mà mình đã mua từ năm 2019, Thành lên khu vực đồi Lộ Hút (xóm Lòn, xã Bình Thanh) để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thành đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ, tay, chân của anh Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thành bỏ trốn và bị Công an bắt giữ một ngày sau đó tại khu vực xóm Mới, xã Bình Thanh.

Bị cáo Đinh Văn Thành lĩnh án 20 năm tù giam. Ảnh: Công an Hoà Bình.

Kết thúc phiên tòa xét sử sơ, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên bố bị cáo Đinh Văn Thành tội giết người, xử phạt 20 năm tù giam. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày 6/11/2024.

Xử phạt tài xế lái container bằng chân trên cao tốc, tay cầm điện thoại lướt TikTok

Theo Báo Tuổi trẻ, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông ngày 25-6 cho biết, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt tài xế lái xe container bằng chân, tay cầm điện thoại lướt TikTok.

Theo biên bản từ cảnh sát, khoảng 10h12 cùng ngày tại Km259 cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 dừng kiểm tra xe container biển số 43H-130.XX do tài xế P.V.Đ. (sinh năm 1992, trú Quảng Trạch, Quảng Bình) cầm lái.

Từ hình ảnh trích xuất, tài xế đã thừa nhận trong lúc lái xe sử dụng điện thoại để lướt TikTok với mục đích giải trí.

Nam tài xế lái xe container bằng chân trên đường cao tốc - Ảnh: Công an cung cấp

Từ các thông số trên thiết bị giám sát người lái, cảnh sát cho hay nam tài xế container lái xe bằng một chân, một tay cầm điện thoại lướt TikTok, mắt nhìn điện thoại nhiều hơn nhìn đường, không thắt dây an toàn khi chạy trên đường cao tốc.

"Tất cả những hành vi của nam tài xế đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn", Cục Cảnh sát giao thông cho biết. Với vi phạm trên, tài xế Đ. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.