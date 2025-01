Du xuân đón Tết đậm màu sắc Phương Đông tại Vinpearl khắp 3 miền

Rộn ràng du xuân, lộc vui đầy ắp

Tại Đảo Hòn Tre, 15.000 bông hoa Tulip được nhập khẩu còn nguyên sương mai, với sắc tím, vàng, hồng, đỏ rực rỡ sẽ biến Đồi Vạn Hoa (Vinpearl Nha Trang) thành điểm check in hot nhất mùa Tết này. Khắp đảo sẽ rộn ràng những màn diễu hành hoành tráng, lộng lẫy của Wonder Carnival; màn múa lân "Mai hoa Thung" sôi động với sự xuất hiện của các thần tài - thổ địa, các hoạt động dân gian gắn kết, và sức nóng "may mắn" từ đoàn lô tô Tân Thời trong chương trình "Lô Tô Show Đặc Biệt"… tạo nên không khí đón xuân đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Vinpearl, VinWonders Nam Hội An thì chiều lòng du khách bằng không gian Tết tinh hoa đậm đà giữa miền di sản, với những chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian, truyền thống như: múa dân gian độc đáo trong show diễn "Xuân Ba Miền Hội Tụ", màn trình diễn "Đấu Võ Cổ Truyền Ngày Tết" trong tiếng trống hội vang rền.

Những tín đồ thích lễ hội tưng bừng, nhất định không thể bỏ lỡ "Lễ hội hoa xuân" với chuỗi sự kiện âm nhạc Tết diệu kỳ hoành tráng tại Vinhomes Grand Park (Q.9, TP.HCM) có sự tham gia của những tên tuổi đình đám như Double2T, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Phương Vy…; hay đến với VinWonders Phú Quốc để hoà mình vào gala âm nhạc "Tết là Tết" với những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, mãn nhãn.

Đến Grand World Phú Quốc, sắc xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi với hội xuân Gia Lạc, tái hiện chuỗi hoạt động, không gian văn hóa lâu đời giữa Tinh hoa Việt Nam. Du khách sẽ ngược dòng thời gian về phiên chợ Tết cổ truyền với những phong tục đón Tết lâu đời như diễu hành sắc bùa chúc phúc, trình diễn áo dài di sản Việt…

Đến với Hà thành, du khách trải nghiệm "trẩy Tết" khởi màn bằng Lễ hội Đèn lồng Quốc tế "siêu to khổng lồ" mở ra không gian nghệ thuật đậm chất lãng mạn Phương Đông tại VinWonders Wave Park và Water Park. Các gia đình có con nhỏ nhất định sẽ yêu thích màn chào đón năm mới với chương trình múa lân "Lân Vàng Đón Xuân" dưới nước vô cùng độc đáo tại VinKE và Vinpearl Aquarium Times City.

Cùng đó, chuỗi chợ xuân, chợ Tết tái hiện không khí sầm uất và tấp nập vốn có của các phiên chợ cổ truyền, cùng hàng loạt trò chơi dân gian như bầu cua tôm cá, ném lon, ô ăn quan, thắt lá dừa…, và các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc trưng như vẽ tranh Đông Hồ, làm mặt nạ giấy bồi, thả đèn hoa đăng… sẽ là những trải nghiệm khó quên dành cho du khách khi đến với bất kỳ điểm đến Vinpearl, VinWonders nào xuân này.

Riêng với các tín đồ của bộ môn thể thao Golf, chuỗi Vinpearl Golf trải dài từ Bắc tới Nam, từ Hải Phòng, Nha Trang, Nam Hội An đến tận Phú Quốc, sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời cho một chuyến đi chơi kết hợp du xuân đầu năm. Các Golfer không chỉ được "khai gậy" với những cú đánh mạnh mẽ, vòng swing tròn đẹp, mà còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như hái lộc đầu năm, thử sức các minigame kỹ thuật Longest Drive, Nearest to the Pin và nhận quà Tết hấp dẫn…

Khai mở vị giác với tinh hoa ẩm thực ba miền ngày Tết

Đến với chuỗi Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf trên toàn quốc Tết này, du khách không chỉ đắm say với ngàn hoa khoe sắc, chơi Tết hết ý với những hoạt động lễ hội náo nhiệt, mà còn là hành trình tìm về những trải nghiệm văn hoá ẩm thực ngày Tết cổ truyền. Xuyên suốt các phiên chợ xuân, chợ Tết là những không gian ẩm thực đa dạng và phong phú, làm nên một mái nhà sum vầy, nơi du khách được quây quần bên người thân, thưởng thức những phong vị truyền thống, lưu giữ khoảnh khắc bên nhau đầu năm trọn vẹn và viên mãn.

Dừng chân tại khu chợ "Vị Tết năm châu" giữa VinWonders Wave Park và Water Park, du khách sẽ được khám phá hương vị toàn cầu với những món ăn từ Á đến Âu, từ truyền thống đến hiện đại. Trong khi đó, "Hội chợ ẩm thực miền Trung" tại VinWonders Cửa Hội sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích đặc sản xứ Nghệ, xứ Quảng.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà được cùng nhau tự gói những chiếc bánh chưng ý nghĩa ở Vinpearl Hạ Long. Giữa không gian rực rỡ sắc xuân của vịnh biển di sản, du khách còn được hoá thân thành người Việt cổ, trải nghiệm phiên chợ truyền thống và thưởng thức những món ăn dân dã như bánh chưng chiên, chè bà cốt… trong ngày đầu năm mới.

"Chợ quê ngày Tết" tại chuỗi khách sạn Vinpearl Nha Trang sẽ đưa du khách chìm đắm trong hương vị Tết xưa, từ những món ăn đặc trưng mâm cỗ Tết 3 miền, đến các món ăn đường phố gắn liền với tuổi thơ dân dã như bánh tằm, bánh xèo, các loại chè thơm ngon… Nếu muốn "đổi gió" cho mâm cơm Tết truyền thống, bữa tiệc đêm BBQ ngoài trời, cạnh bãi biển thơ mộng hay hồ bơi thoáng đãng, chắc chắn là gợi ý vô cùng thú vị cho những ngày sum vầy đặc biệt.

VinWonders Nha Trang cũng mang đến phiên "Chợ Xuân Hòn Tre" tại Quảng trường Đại Dương. Du khách tha hồ thưởng thức loạt đặc sản Tết tại hơn 20 gian hàng ẩm thực phong phú và cảm nhận niềm vui, hạnh phúc cũng như khởi đầu tốt đẹp trong năm mới bên người thân.

Các điểm đến Vinpearl, VinWonders khác cũng đã sẵn sàng cùng du khách khai mở vị giác với tinh hoa ẩm thực mọi miền ngày Tết thấm đượm phong vị cổ truyền như: Grand Park với hội chợ "Phong vị ngày Tết", VinWonders Phú Quốc với "Phiên chợ Tết Phương Đông", "Phiên chợ xuân Muôn Màu" tại xứ sở muông thú Vinpearl Safari Phú Quốc.

Hứng khởi nhận lì xì may mắn, khai niên phúc lộc dồi dào

Ngoài điểm nhấn là chuỗi trải nghiệm Tết Phương Đông mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống, hành trình du xuân tại chuỗi Vinpearl, Vinpearl Golf, VinWonders còn trở nên đặc biệt và độc đáo hơn khi tất cả du khách "xông đất" trong ngày đầu năm mới đều được tặng những bao lì xì may mắn. Đây là lời chúc phúc lộc dồi dào và năm mới tràn đầy năng lượng tích cực, mà Vinpearl, VinWonders gửi trao đến du khách của mình.

Ngoài các bao lì xì truyền thống mang ý nghĩa khởi đầu phú quý, du khách sẽ có cơ hội nhận những bao lì xì đặc biệt bên trong là tiền vàng (chocolate) mang hy vọng thịnh vượng, sung túc; bao lì xì đậu đỏ đại diện cho năng lượng tích cực, hạnh phúc; bao lì xì hạt giống, góp phần xây dựng môi trường xanh; cùng hàng triệu bao lì xì là những voucher vui chơi, mua sắm, ẩm thực hấp dẫn.

Bên cạnh đó, du khách sẽ có cơ hội nhận được vô vàn quà tặng giá trị từ những chương trình bốc thăm may mắn như gói học cưỡi ngựa tại Học viện Ngựa Hoàng Gia Vũ Yên trị giá 50 triệu đồng, thẻ Free Pass VinWonders Hà Nội trị giá 30 triệu đồng, voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl trị giá 10 triệu đồng, gói vi vu thỏa thích với VF9 FGF trị giá 4 triệu đồng, thẻ Xanh SM trị giá 2 triệu đồng…

Mở ra một hành trình khám phá "Phương Đông diệu kỳ - Chơi Tết hết ý" đặc biệt cho dịp Tết Ất Tỵ 2025, các điểm đến thuộc Vinpearl khắp cả nước, đang trở thành tâm điểm với "bộ sưu tập" trải nghiệm khám phá Tết cổ truyền, từ thưởng thức vị Tết, chơi Tết đến ăn Tết không đâu có được. Trọn vẹn hành trình Tết, vừa được thỏa thích vui chơi ở những điểm đến hàng đầu với các trò chơi kỷ lục, vừa khám phá cuộc sống hoang dã của thiên nhiên, hay đại dương mênh mông, lại hòa trong các hoạt động lễ hội văn hóa cổ truyền, và rinh lộc may mắn, Tết Ất Tỵ ở Vinpearl chắc chắn là một cái Tết ngập tràn niềm vui, phúc lộc và rực rỡ may mắn.

PV