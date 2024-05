Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ (SN 1982, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền góp vốn.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của bà T.T.Y (trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… của 1 tập đoàn lớn.

Đối tượng Phạm Thị Thanh Huệ tại cơ quan công an.

Ngay khi nhận được đơn tố giác của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, vào cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỉ đồng của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao.

Đối tượng đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận cho nạn nhân. Do tin tưởng thông tin Huệ đưa ra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà Y. và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, đối tượng đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và một phần đưa cho bà Y., với lý do trả lãi suất.

Cũng theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị còn nhận được đơn của chị N.T.Đ và ông B.V.B (cùng trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỉ đồng cùng với thủ đoạn tương tự như trên.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần đến cơ quan CSĐT trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.



