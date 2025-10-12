Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bí kíp bổ sung magie: 10 loại trái cây giúp cơ thể tràn đầy năng lượng

Chủ nhật, 16:34 12/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khám phá 10 loại trái cây giàu magie, hỗ trợ thần kinh, ổn định huyết áp và xương chắc khỏe. Bổ sung mỗi ngày để cơ thể tràn năng lượng.

Bổ sung magie từ trái cây: Bí quyết khỏe mạnh mỗi ngày

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hơn 300 quá trình sinh hóa trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng đối với các chức năng như hệ thần kinh, kiểm soát huyết áp, duy trì lượng đường trong máu, bảo vệ xương, cùng nhiều chức năng khác. Trong số đó, tác dụng nổi bật nhất của magie là giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và giảm căng thẳng.

Lượng magie cần thiết mỗi ngày thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính. Nam trưởng thành cần khoảng 400–420 mg/ngày, trong khi nữ trưởng thành cần khoảng 310–400 mg/ngày.

Tuy nhiên, nhiều người hiện nay chưa đáp ứng đủ lượng magie khuyến nghị, điều này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Do đó, việc bổ sung các loại trái cây giàu magie hàng ngày là cách đơn giản và hiệu quả để duy trì sức khỏe.

7 loại thực phẩm giàu magie tốt cho sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh7 loại thực phẩm giàu magie tốt cho sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh

Một chế độ ăn cung cấp đủ magie cho cơ thể là một trong các yếu tố giúp tăng cường sức khoẻ, phòng ngừa một số bệnh lý như tim, tăng huyết áp, đái tháo đường và loãng xương.

Loại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ quaLoại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ qua

GĐXH - Magie – khoáng chất quan trọng thường bị bỏ quên. Khám phá thực phẩm giàu magie giúp xương chắc, cơ khỏe, thần kinh minh mẫn.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Giảm cân mà vẫn ăn tinh bột? Bí mật nằm ở loại tinh bột kháng giúp no lâu, giữ dáng cực đỉnh

Giảm cân mà vẫn ăn tinh bột? Bí mật nằm ở loại tinh bột kháng giúp no lâu, giữ dáng cực đỉnh

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Cùng chuyên mục

Ăn chuối thường xuyên trong 6 tháng, cơ thể sẽ có 4 thay đổi lớn

Ăn chuối thường xuyên trong 6 tháng, cơ thể sẽ có 4 thay đổi lớn

Sống khỏe - 1 giờ trước

Chuối là loại trái cây quen thuộc, tiện lợi và ngon miệng, duy trì thói quen ăn chuối đều đặn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn chuối thường xuyên trong 6 tháng?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn chuối thường xuyên trong 6 tháng?

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bạn có bao giờ nghĩ rằng quả chuối quen thuộc lại ẩn chứa nhiều bí mật về sức khỏe đến vậy? Trong chế độ ăn uống hằng ngày, chuối là loại trái cây tiện lợi, ngon miệng nhưng thường bị chúng ta bỏ qua.

Vì sao không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Vì sao không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Sống khỏe - 13 giờ trước

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Y tế - 14 giờ trước

Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.

Các bài tập hữu ích cho người bị u lành thực quản và những điều cần lưu ý

Các bài tập hữu ích cho người bị u lành thực quản và những điều cần lưu ý

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Ở bệnh nhân u lành thực quản, việc tập luyện vô cùng quan trọng. Việc rèn luyện thể dục thể thao với cường độ phù hợp giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra giúp hạn chế được các biến chứng nặng hơn, hỗ trợ cải thiện hiệu quả các triệu chứng của bệnh,…

5 cách sử dụng nghệ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày

5 cách sử dụng nghệ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Sống khỏe - 22 giờ trước

Sử dụng nghệ thường xuyên với liều lượng và hình thức phù hợp có thể góp phần phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ tế bào, giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưới đây là những cách sử dụng nghệ đơn giản nhưng có thể phát huy tối đa công dụng của dược liệu này với sức khỏe.

Loại rau nên ăn nhiều vào mùa thu giúp tăng đề kháng, ngăn ngừa viêm mũi và cảm lạnh hiệu quả

Loại rau nên ăn nhiều vào mùa thu giúp tăng đề kháng, ngăn ngừa viêm mũi và cảm lạnh hiệu quả

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Lá tía tô chứa nhiều hoạt chất quý, có tác dụng cải thiện các chứng viêm da dị ứng, viêm phế quản, khó tiêu...

Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?

Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đối với người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng vọt gây nguy hiểm. Vì thế, hiểu rõ cách thực phẩm tác động đến đường huyết và biết cách lựa chọn là 'chìa khóa' quan trọng để kiểm soát bệnh.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Xem nhiều

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ được chẩn đoán khi khám sức khỏe hoặc khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường.

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Bệnh thường gặp
Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top