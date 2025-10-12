Bí kíp bổ sung magie: 10 loại trái cây giúp cơ thể tràn đầy năng lượng

Bổ sung magie từ trái cây: Bí quyết khỏe mạnh mỗi ngày

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hơn 300 quá trình sinh hóa trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng đối với các chức năng như hệ thần kinh, kiểm soát huyết áp, duy trì lượng đường trong máu, bảo vệ xương, cùng nhiều chức năng khác. Trong số đó, tác dụng nổi bật nhất của magie là giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và giảm căng thẳng.

Lượng magie cần thiết mỗi ngày thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính. Nam trưởng thành cần khoảng 400–420 mg/ngày, trong khi nữ trưởng thành cần khoảng 310–400 mg/ngày.

Tuy nhiên, nhiều người hiện nay chưa đáp ứng đủ lượng magie khuyến nghị, điều này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Do đó, việc bổ sung các loại trái cây giàu magie hàng ngày là cách đơn giản và hiệu quả để duy trì sức khỏe.