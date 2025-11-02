Đừng xem nhẹ “Chu Tước Sát” – Thế sát phong thủy có thể khiến gia chủ lao đao, làm ăn bết bát
GĐXH - Có khá nhiều thế phạm liên quan tới phong thủy nhà ở, một trong các kỵ phạm các gia chủ cần hết sức lưu tâm, đó là “Chu Tước sát”. Cùng điểm qua bài viết dưới đây để lý giải các khía cạnh này khi phạm “Chu Tước Sát”.
Khái lược về "Chu Tước Sát" trong phong thủy
Trong phong thủy, luôn nhấn mạnh vào cách cục hài hòa với "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Trong đó, Thanh Long chủ về phía Đông, bên trái; Bạch Hổ chủ về phía Tây, bên phải; Chu Tước chủ về phía Nam, mặt trước và Huyền Vũ chủ về hướng Bắc, phía sau.
"Chu Tước sát" còn được gọi là "Xung môn sát " được đề cập chỉ sát khí do hai nhà nằm đối diện, cửa chính đối diện, xung trực nhau tạo ra.
Đây có thể được xem là một trong các lỗi tối kỵ về phong thủy; không chỉ khiến phát sinh các bất tiện trong sinh hoạt, mà còn liên hệ mật thiết đến gia vận, sự hưng vượng của chủ nhân.
"Chu Tước sát" hay "Xung môn sát" rất hãn hữu xảy ra với các ngôi nhà dưới mặt đất, thế phạm này phần lớn thường gặp nhiều nhất ở các căn hộ thổ cư.
Các bất lợi về phong thủy khi phạm "Chu Tước Sát"
Một trong các tiêu chí hàng đầu khi mỗi gia chủ lựa chọn mua lại một mảnh đất, ngôi nhà cho mục đích thương mại hay định cư đều liên quan đến hàng xóm xung quanh, đặc biệt với hộ đối diện cửa ra vào nhà mình.
Trường hợp cửa chính hai nhà không xung trực hay đối diện, sẽ không vấn đề gì nảy sinh. Ngược lại, khi cửa chính hai nhà lâm vào thế phạm sẽ là một điều nghịch lẽ, như "Kinh Dịch" đã nhấn mạnh: "Hai nhà không được đối diện với nhau, ắt sẽ có một nhà suy, mở cửa không được tương xung nhau, ắt sẽ có một nhà hung".
Trường hợp hai nhà có cổng xung trực - đối diện nhau, cả hai hộ đều sẽ lâm vào thế bất lợi: Hoặc bạn vượng, họ suy; hoặc họ vượng, bạn suy. Gia vận khi đó sẽ cực bất lợi, vướng nhiều sự bất hòa - khắc khẩu, thị phi; tài vận cũng có những sự vướng mắc, thậm chí có thể gặp sự hung họa như kiện tụng hay va chạm xe cộ…Chịu ảnh hưởng lớn nhất từ "Chu Tước Sát" sẽ là chủ nhân ngôi nhà, sau đó là người thân trong gia đình.
Ở các ngôi nhà chung cư, "Chu Tước Sát" sẽ trở nên nghiêm trọng, nặng nề hơn rất nhiều khi trước cửa của ngôi nhà lại là một hành lảnh dài và đâm thẳng vào nhà.
Khi "Chu Tước Sát" lại kết hợp với cửa ngôi nhà được mở theo các hướng Đông, Đông Bắc, Bắc hay Tây Bắc, người trong gia đình có thể gặp phải các thị phi.
Cách khắc chế "Chu Tước Sát" tối ưu về phong thủy
Để khắc chế "Chu Tước Sát", tối ưu nhất các gia chủ cần lưu tâm đến phương vị đặt cửa để việc thiết kế được khoa học, tránh sự xung kỵ không hay với cửa nhà hàng xóm.
Trong trường hợp việc kiến thiết, xây dựng của ngôi nhà đã ở thể hoàn chỉnh, các gia chủ có thể cân nhắc việc thay đổi cửa sang vị trí hợp lý - khoa học hơn.
Với các căn hộ ở chung cư, để khắc chế thế phạm xung môn từ "Chu Tước Sát", gia chủ có thể treo rèm cửa dài nơi cửa chính nhà mình; phía bên trong nên đặt Bình phong để tăng cường hiệu năng hóa giải. Ngoài ra, việc an vị hình Bát Tiên trên cửa chính cũng giúp gia vận được cải thiện tích cực.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
