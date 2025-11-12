Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?
GĐXH - Một vài hình ảnh hé lộ cho thấy cuộc sống hạnh phúc trong biệt thự vương giả của gia đình nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út của bầu Hiển. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022 sau đám cưới được chú ý rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Cuộc sống hôn nhân của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, với những hình ảnh tình cảm và hạnh phúc thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.
Được biết hiện tại, cặp đôi hiện sinh sống trong căn dinh thự sang trọng bậc nhất tọa lạc trên "mảnh đất vàng" giữa lòng thủ đô Hà Nội. Căn biệt thự không chỉ nổi bật với kiến trúc lộng lẫy và không gian rộng lớn mà còn gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, xung quanh là hàng loạt tiện ích cao cấp. Mỗi khi đi qua, người ta khó lòng rời mắt khỏi vẻ sang trọng và uy nghi của ngôi nhà, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của khu trung tâm Hà Nội.
Chưa một lần chính thức khoe cơ ngơi nhưng những người yêu mến gia đình này đều biết gia đình bầu Hiển với 3 thế hệ đang cùng sống trong một tòa nhà cao tới 5 - 6 tầng lầu, tọa lạc trên khu "đất vàng" ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mỗi lần dân tình đi qua, là một lần choáng ngợp trước độ bề thế và đồ sộ của dinh thự nhà bầu Hiển.
Mới đây, dưới ống kính của "người qua đường", biệt thự bề thế sừng sững nguy nga ngay giữa khu đất vàng khiến nhiều người thích thú.
Đó là một tòa nhà "kín cổng cao tường", cao 5-6 tầng, được phủ sơn màu vàng. Ấn tượng nhất là "cánh cổng hào môn" bề thế của tòa nhà, mà mỗi năm cả 3-4 thế hệ nhà bầu Hiển lại check in một lần.
Cả gia đình bầu Hiển check in trước "cánh cổng hào môn". Chỉ riêng chiếc cổng này cũng thể hiện sự bề thế của dinh thự nhà bầu Hiển.
Vợ chồng HH Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang nhiều lần check in tại chính cánh cổng này.
Một vài góc tại dinh thự được hé lộ qua những bức hình của các thành viên trong gia đình.
Hai thiếu gia Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang cùng nhau check in tại dinh thự của gia đình, góc nào cũng có thể trở thành nơi "sống ảo" với những bức hình đẹp.
Từ vụ một người ở Ninh Bình bị rò rỉ các hình ảnh riêng tư: Cách bảo mật cẩn thận khi lắp camera trong nhàỞ - 38 phút trước
GĐXH - Lắp đặt camera tại nhà giúp tăng cường an ninh, bảo vệ tài sản và kiểm soát không gian sống hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, hành động này có thể vô tình xâm phạm quyền riêng tư của người khác và chính bản thân bạn.
Kiêng kỵ đặt bếp dưới gầm cầu thangỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Đặt bếp dưới cầu thang là giải pháp tối ưu cho nhà có diện tích nhỏ. Tuy nhiên, vị trí này dễ phạm phong thủy do đặc tính luân chuyển khí của cầu thang, nên gia chủ cần cân nhắc kỹ và bố trí hợp lý để đảm bảo công năng, vượng khí cho ngôi nhà.
Cách đơn giản dọn nhà mùa nồm ẩm để không gian luôn khô thoángỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Thời tiết nồm ẩm khiến nhà cửa luôn trong tình trạng ẩm ướt, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Để giữ không gian sống luôn khô ráo và sạch sẽ, hãy áp dụng ngay các cách dọn nhà mùa nồm dưới đây.
Một số điều cần chú ý về phong thuỷ phòng bếpỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Một căn bếp được bố trí phù hợp sẽ tạo được không gian ấm cúng cho các thành viên. Ngoài ra còn mang lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe cho con người. Sau đây là một số điều bạn cần chú ý để bố trí phòng bếp hợp phong thủy.
Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".
Kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây nền phòng bếpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng khách và phòng bếp là hai không gian luôn được chú trọng nhiều nhất trong nhà. Nếu được bố trí tốt và hợp phong thủy sẽ mang lại được không gian sinh hoạt tiện nghi, thẩm mỹ và tạo vận khí tốt cho gia chủ.
Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.
Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Báo Dân trí, gần đây dư luận xôn xao trước video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình. Những hình ảnh này được ghi lại bởi camera giám sát. Vậy lắp camera có cần thiết không, hãy đọc bài viết sau.
Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triểnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để bố trí phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau như tuổi, hướng… Sau đây là một số chia sẻ cùng gợi ý bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng để bạn đọc tham khảo.
Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.