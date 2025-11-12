Mới nhất
Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Thứ tư, 14:36 12/11/2025
GĐXH - Một vài hình ảnh hé lộ cho thấy cuộc sống hạnh phúc trong biệt thự vương giả của gia đình nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hôm 9/11, Đỗ Mỹ Linh đến dự cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng một số người bạn, chị em thân thiết. Bà mẹ một con chọn bộ trang phục tông trắng kem theo dresscode của cô dâu chú rể, gồm đầm liền dáng suông phối cùng áo khoác tweed bên ngoài. Bộ cánh được Đỗ Mỹ Linh phối cùng giày búp bê đế thấp đồng màu và túi Chanel đen, hoàn thiện vẻ trang nhã. Ảnh: Ngôi sao

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Trang phục cùng trang sức ngọc trai và kiểu tóc búi giúp cô hoàn thiện vẻ sang trọng. Ảnh: Ngôi sao

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út của bầu Hiển. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022 sau đám cưới được chú ý rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Cuộc sống hôn nhân của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, với những hình ảnh tình cảm và hạnh phúc thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết hiện tại, cặp đôi hiện sinh sống trong căn dinh thự sang trọng bậc nhất tọa lạc trên "mảnh đất vàng" giữa lòng thủ đô Hà Nội. Căn biệt thự không chỉ nổi bật với kiến trúc lộng lẫy và không gian rộng lớn mà còn gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, xung quanh là hàng loạt tiện ích cao cấp. Mỗi khi đi qua, người ta khó lòng rời mắt khỏi vẻ sang trọng và uy nghi của ngôi nhà, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của khu trung tâm Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà đã phô bày sự hoành tráng với tổng cộng năm tầng bề thế, mỗi chi tiết kiến trúc đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Phong cách cổ điển được kết hợp hài hòa với những đường nét hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa trang nhã vừa uy nghi. Hệ thống cửa sổ lớn, ban công rộng rãi và các chi tiết trang trí tinh xảo khiến người đi đường khó có thể rời mắt. Không gian rộng mở, thoáng đãng và bố trí hợp lý, dinh thự không chỉ là nơi ở mà còn là một biểu tượng về gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia đình nàng hậu. Mỗi góc nhìn đều phô bày sự tỉ mỉ trong thiết kế và chăm chút trong từng đường nét, khiến công trình này trở thành một trong những biệt thự nổi bật và được ngưỡng mộ nhất khu vực. Ảnh: Kênh 14


Chưa một lần chính thức khoe cơ ngơi nhưng những người yêu mến gia đình này đều biết gia đình bầu Hiển với 3 thế hệ đang cùng sống trong một tòa nhà cao tới 5 - 6 tầng lầu, tọa lạc trên khu "đất vàng" ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mỗi lần dân tình đi qua, là một lần choáng ngợp trước độ bề thế và đồ sộ của dinh thự nhà bầu Hiển.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 4.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 5.

Mới đây, dưới ống kính của "người qua đường", biệt thự bề thế sừng sững nguy nga ngay giữa khu đất vàng khiến nhiều người thích thú.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 6.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 7.

Đó là một tòa nhà "kín cổng cao tường", cao 5-6 tầng, được phủ sơn màu vàng. Ấn tượng nhất là "cánh cổng hào môn" bề thế của tòa nhà, mà mỗi năm cả 3-4 thế hệ nhà bầu Hiển lại check in một lần.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 8.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 9.

Cả gia đình bầu Hiển check in trước "cánh cổng hào môn". Chỉ riêng chiếc cổng này cũng thể hiện sự bề thế của dinh thự nhà bầu Hiển.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 10.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 11.

Vợ chồng HH Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang nhiều lần check in tại chính cánh cổng này.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 12.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 13.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 14.

Một vài góc tại dinh thự được hé lộ qua những bức hình của các thành viên trong gia đình.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 15.
Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 16.

Hai thiếu gia Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang cùng nhau check in tại dinh thự của gia đình, góc nào cũng có thể trở thành nơi "sống ảo" với những bức hình đẹp.

Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống viên mãn trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 17.Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

GĐXH - Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".


Phương Nghi (t/h)
