Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".

Hà Kiều Anh sinh ra ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 (tiền thân là Hoa hậu Báo Tiền Phong) khi mới 16 tuổi. Cô trở thành trường hợp đặc biệt nhất lịch sử nhan sắc. Vẻ đẹp, tài sản và cuộc sống viên mãn của cô là hình mẫu với nhiều người.

Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện có cuộc sống viên mãn, giàu có và thành công trong kinh doanh. Cô đã kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007 và có với nhau ba người con. Bên cạnh việc kinh doanh, Hà Kiều Anh thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Hà Kiều Anh cùng gia đình hiện đang sống trong một căn biệt thự xa hoa. Diện tích nơi này lên đến 500m2, được thiết kế hoà mình vào thiên nhiên và toạ lạc tại khu vực quận 2, TP.HCM. Một số chuyên gia bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự của Hà Kiều Anh phải lên đến hơn 400 tỷ đồng. Con số này bao gồm chi phí xây dựng lẫn việc sắm nội thất hiện đại, tân tiến bên trong. Nơi sinh sống của gia đình Hà Kiều Anh phải xây dựng trong suốt 3 năm mới hoàn thiện. Từng ngóc ngách trong "cơ ngơi" này đều có thể mang lại cảm giác thoải mái hoặc trở thành điểm chụp hình lý tưởng của các thành viên trong gia đình.

Biệt thự nhà vườn gần 20 năm tuổi mất gần 3 năm mới được xây xong của HH Hà Kiều Anh

Chia sẻ về sự "mát tay" này, nàng hậu hài hước chia sẻ: "Chắc vì mệnh thổ nên Kiều Anh hợp với BĐS, ông xã Kiều Anh là mệnh hỏa nên không hợp và anh cũng hứng thú với mua đất, bán đất. Bản thân Kiều Anh lại thích nhà cửa, thích mua sắm đất đai, xây dựng hoặc trang trí những căn nhà để sau này mình sử dụng hoặc bán và cho thuê. Không biết sao nhưng cực kỳ đam mê".

Thiết kế theo phong cách Indochine Antique, đậm phong vị Á Đông

Căn biệt thự sân vườn của gia đình Hà Kiều Anh tọa lạc bên cạnh sông Sài Gòn, xung quanh không gian ngập tràn cây xanh cực kỳ thoáng mát. Là một trong những người đầu tiên quyết định mua đất tại khu vực này, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết mọi thứ quả thật là một cái duyên.

"Kiều Anh còn nhớ lúc đó nơi này chưa thuận tiện về giao thông. Khi ấy thì khu vực trong này cũng khá là đẹp rồi nhưng bên ngoài bao quanh thì cỏ mọc um tùm, đường thì ngập nước, cầu thì chưa có, tất cả đều phải di chuyển bằng phà. Lúc đầu nhìn thấy thì quả thật cũng hơi ngại vấn đề di chuyển nếu như đến đây ở. Nếu mỗi ngày mình đi đâu cũng phải đi phà, không có đường bộ hay cầu thì quả thật cũng hơi bất tiện. Khi ấy cũng có nghe nói về chuyện sắp sửa xây cầu nhưng cũng không biết rõ thời điểm nào.

Tuy nhiên, khi đến đây thì Kiều Anh lại rất yêu thích không khí ở đây. Có 1 điều gì đó như là duyên phận vậy đó. Như ông bà mình thường nói, đất đi tìm người chứ người không đi tìm đất. Vượt qua những khó khăn về chuyện giao thông thì Hà Kiều Anh khi vừa đến đã thấy quá thích nên quyết định mua luôn. Sau này, khi Kiều Anh bắt đầu lập gia đình thì hai vợ chồng quyết định xây miếng đất này lên để ở bên này. Tại vì ông xã Kiều Anh cũng rất thích khu này. Lúc đó cũng chưa có nhiều căn nhà biệt thự như bây giờ đâu nhưng khi đó cảm thấy rằng nếu mà có con thì nơi này không khí rất là trong sạch tạo cho mình cảm giác yên bình. Kiều Anh chính thức dọn về đây vào năm 2007, là sau khi vợ chồng làm đám cưới thì dọn về", Hà Kiều Anh chia sẻ.

Khi bước vào biệt thự của Hà Kiều Anh, điều người ta dễ dàng nhận thấy đó chính là không gian cổ kính và vô cùng thanh tĩnh. Giữa một Sài Gòn náo nhiệt, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy một nơi chốn bình yên, cảm nhận sự mát lành của cây cỏ, sự trong lành của thiên nhiên.

Hà Kiều Anh cho biết cô hoàn thiện thiết kế và xây dựng căn nhà trong khoảng gần 3 năm. Lý do cho việc kéo dài thời gian thì chủ yếu là do phải thay đổi mục đích sử dụng so với ban đầu. Ngoài ra, Hà Kiều Anh vốn là 1 người kỹ tính và cầu toàn nên mọi chi tiết nhỏ trong nhà cô đều mong muốn hoàn chỉnh nhất có thể.

"Hình như Kiều Anh mỗi khi xây dựng 1 căn nhà đều tốn rất nhiều thời gian. Kiều Anh nhớ là xây căn nhà này mất 3 năm trời. Tại vì ban đầu Kiều Anh dự định là xây căn nhà này để cho thuê thôi nên không xây nhiều diện tích để ở. Khi đó chỉ xây 2-3 phòng ngủ để cho thuê cho dễ chứ không định dọn về đây ở. Sau đó lại quyết định về nơi này ở thì lại phải đổi thiết kế để làm thêm phòng, xây cao hơn, sau đó đầu tư trang thiết bị.

Quá trình đập đi, xây lại rồi chọn cái này chọn cái kia thì cũng kéo dài khoảng gần 3 năm thì Kiều Anh mới dọn về căn nhà này được. Kiều Anh bắt đầu xây vào năm 2004 và hoàn thiện vào năm 2007. Tất nhiên là không có gì là khó khăn lắm, nhưng mình là người cầu toàn, người kỹ tính nên từng đồ vật trong nhà, từng cây cột đều được đặt mua và chọn lựa kỹ càng. Những cây cột trong nhà mình đều là các cây cột cổ làm bằng gỗ mật rất nhiều năm. Căn nhà này mang thiết kế Indochine Antique, nghĩa là phương Đông và hơi cổ điển. Thời gian dần trôi, căn nhà cũng thay đổi, 'già' đi theo năm tháng. Kiều Anh đã sống trong căn nhà này từ năm 2007 cho đến nay là khoảng 17 năm", nàng hậu tâm sự.

Mỗi một chi tiết, một món đồ trang trí hay một thiết kế trong căn nhà đều là sự tận tâm chau chuốt của Hà Kiều Anh. Chia sẻ về chi phí tu sửa và xây dựng, người đẹp họ Hà cho biết nếu so với thời điểm hiện tại thì bình thường, nhưng so với giá thành cách đây 17 năm thì không hề rẻ. Hơn nữa do quá trình tu sửa kéo dài gần 3 năm nên các khoản tiền bỏ vào cứ tăng dần lên theo thời gian. Theo Hà Kiều Anh tâm sự, điều tốn kém nhất trong căn nhà này có lẽ là hệ thống cửa gỗ, cột gỗ. Ngoài ra, toàn bộ nhà của Hà Kiều Anh cũng sử dụng đá marble nhập khẩu từ Ý và phải đi tìm rất là lâu để được màu ngà ưng ý.

Mang phong cách Indochine Antique, căn biệt thự sân vườn của gia đình Hà Kiều Anh mang lại cho người ta cảm nhận về sự cổ điển, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng và quyền quý.

Tổng diện tích sử dụng của căn nhà là 450m2 nhưng nhờ thiết kế khéo léo khiến cho căn biệt thự càng rộng hơn. Bao phủ quanh căn nhà chính là vườn và hồ cá.

Bên cạnh căn biệt thự cổ kính mang đậm âm hưởng phương Đông thì điểm vô cùng ấn tượng trong căn biệt thự sân vườn của gia đình Hà Kiều Anh chính là khu vực hồ cá và vườn cây xanh. "Ngay từ đầu Kiều Anh đã là người rất yêu thích thiên nhiên, thích có vườn rộng và hồ cá. Tổng diện tích khu đất này là 450m2 nhưng Kiều Anh đã sử dụng khá nhiều diện tích để làm vườn cây và hồ cá bao quanh. Thay vì mình làm hồ bơi thì Kiều Anh lại làm hồ cá, hàng ngày nhìn những con cá bơi tung tăng thì thấy rất là vui nhộn trong nhà. Những con cá trong hồ cá của Hà Kiều Anh vẫn còn sống từ khi mà gia đình dọn về, tức là từ năm 2007. Kiều Anh muốn cả căn nhà tràn ngập ánh sáng, nên sử dụng bao quanh nhà là cửa kính cao để bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn ra ngoài. Khi mà trời mát có thể mở cửa ra đón gió bên ngoài. Vì nhà gần sông nên buổi chiều gió từ sông thổi vào rất mát", Hà Kiều Anh tâm sự.

Theo Hà Kiều Anh, nhà không chỉ đơn thuần là nơi để gia đình ở mà còn là chốn bình yên, nơi bảo bọc tâm hồn của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, nàng hậu vô cùng chú trọng tới những không gian chung, nơi phủ đầy cây xanh và cũng là nơi mà cô cực kỳ yêu thích trong căn nhà của mình.

Hà Kiều Anh cho biết, cây cối trong vườn mỗi năm cô và ông xã sẽ trồng những loại cây mới. Hai vợ chồng đều thích nhất khoảnh khắc Tết đến Xuân về cùng nhau đi chợ Tết chọn các loại cây để về trưng trong nhà. Bên cạnh những loại cây mới, trong nhà Hà Kiều Anh cũng có nhiều cây có tuổi đời lên tới hàng chục năm.

"Ngoài khu vườn thì Kiều Anh cũng rất yêu thích phòng khách và phòng kính. Phòng kính thì Kiều Anh mới cho sửa sang vài năm trở lại đây thôi. Hồi trước nó là 1 phần của khu vườn, là ban công bằng gỗ để đi ra ngồi uống nước. Sau đó thì Hà Kiều Anh thay đổi và làm lại thành phòng kính. Phòng kính là nơi mà gia đình Hà Kiều Anh hay tụ tập ăn sáng. Buổi tối khi mà bạn bè ghé chơi thì sau khi dùng bữa tối ở trong phòng ăn thì dùng chỗ đó để nghe nhạc, ăn tráng miệng hoặc trò chuyện với nhau. Ở phòng kính, mỗi 1 buổi sáng khi mà mình tỉnh dậy có thể ngồi ở đó nhâm nhi 1 cốc trà hoặc 1 cốc cafe, đọc 1 cuốn sách thì thấy rất là yên bình và thư thái", nàng hậu chia sẻ.

Một trong những điều đặc biệt trong căn biệt thự của Hà Kiều Anh chính là những món đồ cổ mà chồng cô dày công sưu tầm. Được biết ông xã Hà Kiều Anh là 1 người cực kỳ yêu thích đồ cổ, còn bản thân cô thích "mix" chứ không hẳn là đam mê. Mỗi khi có dịp đi đâu hai vợ chồng sẽ tìm tòi những món đồ cổ và sau đó mang về nhà trang trí trong gia đình. Chính vì thế, những món đồ được trang trí trong căn nhà của Hà Kiều Anh sẽ mang trong mình những câu chuyện và kỷ niệm.

"Với bản tính của những người khác khi họ mua đồ thấy hơi cũ sẽ bán nhưng mà ông xã Kiều Anh lại là người đam mê đồ cổ nên lúc nào đi đâu cũng tìm tòi ngắm nghía mà mua sắm những món đồ cổ để trang trí trong nhà. Còn Kiều Anh chỉ thích "mix" vào thôi chứ không hoàn toàn đam mê đồ cổ nhưng ông xã rất là thích. Nên là hai vợ chồng cũng thường đi đâu mà thấy món đồ cổ nào đẹp thường mua mang về trưng và để đó. Ví dụ trước đó nhà Kiều Anh có 1 cái bàn ăn được làm từ 1 miếng gỗ cổ của tuổi đời cả trăm năm rồi. Hai vợ chồng đã mua miếng gỗ ấy về và thiết kế lại thành bàn ăn. Kiều Anh và gia đình cũng sử dụng cái bàn ăn đó trong vòng mười mấy năm rồi và mới thay vào Tết năm ngoái", nàng hậu cho biết.

Với gia đình Hà Kiều Anh, căn biệt thự này có 1 ý nghĩa vô cùng đặc biệt - là nơi chứng kiến và in dấu nhiều kỷ niệm của cả gia đình. Theo nàng hậu, nếu sau này các con có lớn dần lên, căn biệt thự không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng thì cô và chồng cũng sẽ không bán mà giữ lại cho các con. "Kiều Anh nghĩ đây là căn nhà mang rất nhiều kỷ niệm của mình. Mình đã lấy chồng, sinh con ở đây, cả 3 đứa con đều ra đời trong căn nhà này cho nên là Kiều Anh với ông xã bàn với nhau là sẽ không bán. Nếu gia đình Kiều Anh chuyển đến 1 nơi mới do các con cũng đã lớn thì cũng sẽ giữ lại căn nhà và để lại cho các con", Hà Kiều Anh trải lòng.

Cận cảnh căn biệt thự của Hà Kiều Anh:

Biệt thự của Hoa hậu Hà Kiều Kiều Anh được thiết kế theo phong cách phương Đông cổ điển.

Bao quanh căn nhà là vườn và hồ cá.

Phía trước là bãi cỏ rộng, Hà Kiều Anh dùng làm sân đá bóng cho các con.

Bên trong căn biệt thự có nhiều đồ cổ. Đây là niềm yêu thích của ông xã Hà Kiều Anh.

Nhiều đồ cổ đắt tiền được bày trí như đồng hồ, tủ, ghế, đèn...

Phòng ăn có tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn xanh mướt.

Biệt thự gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng ăn và 1 phòng kính bên ngoài.

Xung quanh nhà là toàn bộ cửa kính giúp lấy ánh nắng rực rỡ và cực kỳ thoáng mát do nằm bên cạnh sông Sài Gòn.

Nhiều người ngỡ ngàng trước không gian cổ kính và vô cùng thanh tĩnh.

Giữa một Sài Gòn náo nhiệt, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy một nơi chốn bình yên, trong lành của thiên nhiên.

Hà Kiều Anh cho biết xây ngôi nhà này gần 3 năm. Bởi, lúc đầu người đẹp định xây xong thì cho thuê nên diện tích ở hơi ít. Với Hà Kiều Anh, căn biệt thự không chỉ đơn thuần là nơi để gia đình ở mà còn là chốn bình yên, nơi bảo bọc tâm hồn của các thành viên trong gia đình.

