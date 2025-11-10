Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung





Về căn nhà này, thông tin trên Phụ Nữ số cho biết, năm 2022, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" chia sẻ anh mua căn hộ chung cư trị giá 10 tỷ đồng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), là thành quả sau 3 năm tích cóp. Ngôi nhà thuộc khu chung cư cao cấp, có diện tích 100m2, gồm 3 phòng ngủ, được cải tạo thành 2 phòng ngủ cho anh và con cùng 1 phòng làm việc.

Các nhóm màu tối đan xen cùng những mảng màu trắng tạo nên không gian ấn tượng, bắt mắt. Nội thất cũng thể hiện rõ tính cách, sở thích của chủ nhân.

Sự tương phản đen - trắng thể hiện tính kỷ luật, sự phân định rạch ròi đúng - sai. Gam màu tối thể hiện tính cách hướng nội, trong khi nội thất phản ánh sự đơn giản, mạnh mẽ nhưng không phô trương.

Căn hộ mang tông màu trầm ấm và được thiết kế đẹp mắt, rộng rãi. Phòng khách liền kề với khu ăn uống.

Chiếc đàn piano nhỏ gọn, tiện lợi.

Căn phòng làm việc của Nguyễn Văn Chung được trưng bày nhiều nhạc cụ có màu sắc vui mắt, thể hiện rõ dấu ấn của nam nhạc sĩ.

Góc phòng đầy tính nghệ thuật nơi giúp nghệ sĩ thăng hoa trong sáng tác nhạc.

Tại đây anh đặt một chiếc piano và đàn ghita ở nơi được xem là cảm hứng viết nhạc.

Những hình ảnh khác trên Cafe F cho thấy phòng làm việc của nhạc sĩ rất "chill" với view nhìn xuống phố, tràn đầy cảm hứng từ âm nhạc.

Phòng ngủ với chiếc đèn như quả cầu vàng giúp không gian trở nên mềm mại.

Phòng ngủ với nội thất và vật trang trí vô cùng ăn ý.

Một góc tạo ánh sáng màu tím dưới mảng tường bao TV làm không gian trở nên ấn tượng và tươi sáng hơn.

Và góc đặc biệt trong nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một góc "mang cả một bầu trời kỷ niệm". Đây chính là giá sách được nhạc sĩ trưng bày các đĩa CD, Album nhạc mà mình đã từng tham gia sáng tác, sản xuất trong suốt 20 năm qua. Trên đó có thể dễ dàng nhận thấy những bài hát nổi đình đám với các 9x, thậm chí 8x như "Chiếc khăn gió ấm", "Con đường mưa", "Ngôi nhà hoa hồng" hay "Nhật ký của mẹ", bài hát được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhạc sĩ.

Ban công tổ ấm của nam nhạc sĩ có view thoáng mát. Nơi có thể giúp nhạc sĩ thư giãn mỗi khi cần "sạc" năng lượng.