Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung

Thứ hai, 11:36 10/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 1.

Phóng viên VietnamNet đến thăm nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - một căn hộ ở tầng 22 của một chung cư cao cấp hàng đầu ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Anh giới thiệu với phóng viên một trong những sở thích cá nhân ít người biết là thú chơi mô hình.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 2.

Đặt đầy 4 ngăn kệ là khoảng 40 mô hình Gundam, Voltron và các loại robot mecha khác. Nguyễn Văn Chung bắt đầu thích chơi robot từ năm 2012 đến nay. Dù trông nhỏ xinh, mỗi mô hình có giá dao động từ vài trăm nghìn đến dưới 10 triệu đồng.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 3.

"Thỉnh thoảng, nếu quá thích, tôi mới mua vì tiếc tiền. Mẹo nhỏ của tôi là bỏ chúng vào giỏ hàng trực tiếp, nếu sau 1 tháng quay lại vẫn thấy thích mới mua", anh chia sẻ.
Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 4.

Hiện tại, dù thu nhập tốt hơn, Nguyễn Văn Chung vẫn không thoải mái "vung tay" cho sở thích cá nhân. Từng trải qua biến cố, nợ nần, anh quen với lối sống vun vén, tiết kiệm.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 5.

Nhiều đồng nghiệp biết sở thích của Nguyễn Văn Chung nên thường mô hình mua làm quà. Phiên bản kinh điển Voltron Lion Force (ảnh trái) do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tặng còn phiên bản hiện đại (ảnh phải) là quà từ ca sĩ Phạm Viết Thanh nhóm UnlimiteD.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn sưu tập truyện tranh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Doraemon, Pokémon, Tôi thăng cấp một mình (Solo Leveling), Thanh gươm diệt quỷ, Tôi là nhện đấy, có sao không? (Hepburn: Kumo desu ga, Nani ka?), Vua trò chơi (Yugi Oh!), Gintama...

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 7.

Anh nói đọc truyện tranh để rút ra những bài học, thông điệp ý nghĩa. Đơn cử tác phẩm "Tôi thăng cấp một mình", nhạc sĩ tâm đắc hành trình từ số 0 vượt qua nghịch cảnh, vươn lên đương đầu số phận bằng quyết tâm, nỗ lực và tinh thần không bao giờ từ bỏ.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 8.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 9.

Trên kệ còn trưng bày nhiều vật phẩm, đồ trang trí, mô hình... khác.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 10.

Trong phòng ngủ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành góc riêng cho sở thích khác là trò chơi điện tử. Hộc tủ chứa đầy các tựa game nổi tiếng như: Black Myth: Wukong, Elden Ring, các phần Final Fantasy...

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 11.

Chiếc PlayStation 5 có giá khoảng 13 - 16 triệu đồng vừa tậu đã bị vứt chỏng chơ trong phòng ngủ nhiều tháng liền suốt giai đoạn Nguyễn Văn Chung tập trung cho sự kiện A50 và A80.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 12.

Vì mê "Final Fantasy", nhạc sĩ 8X còn sưu tầm 2 cuốn artbook thuộc series "Ultimania Archive", nội dung xoay quanh các hình minh họa, thiết kế nhân vật và thông tin chi tiết về các phần của trò chơi.


Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 13.

Về căn nhà này, thông tin trên Phụ Nữ số cho biết, năm 2022, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" chia sẻ anh mua căn hộ chung cư trị giá 10 tỷ đồng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), là thành quả sau 3 năm tích cóp. Ngôi nhà thuộc khu chung cư cao cấp, có diện tích 100m2, gồm 3 phòng ngủ, được cải tạo thành 2 phòng ngủ cho anh và con cùng 1 phòng làm việc.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 14.

Các nhóm màu tối đan xen cùng những mảng màu trắng tạo nên không gian ấn tượng, bắt mắt. Nội thất cũng thể hiện rõ tính cách, sở thích của chủ nhân.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 15.

Sự tương phản đen - trắng thể hiện tính kỷ luật, sự phân định rạch ròi đúng - sai. Gam màu tối thể hiện tính cách hướng nội, trong khi nội thất phản ánh sự đơn giản, mạnh mẽ nhưng không phô trương.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 16.

Căn hộ mang tông màu trầm ấm và được thiết kế đẹp mắt, rộng rãi. Phòng khách liền kề với khu ăn uống.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 17.

Chiếc đàn piano nhỏ gọn, tiện lợi.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 18.

Căn phòng làm việc của Nguyễn Văn Chung được trưng bày nhiều nhạc cụ có màu sắc vui mắt, thể hiện rõ dấu ấn của nam nhạc sĩ.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 19.

Góc phòng đầy tính nghệ thuật nơi giúp nghệ sĩ thăng hoa trong sáng tác nhạc.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 20.

Tại đây anh đặt một chiếc piano và đàn ghita ở nơi được xem là cảm hứng viết nhạc.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 21.

Những hình ảnh khác trên Cafe F cho thấy phòng làm việc của nhạc sĩ rất "chill" với view nhìn xuống phố, tràn đầy cảm hứng từ âm nhạc.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 22.

Phòng ngủ với chiếc đèn như quả cầu vàng giúp không gian trở nên mềm mại.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 23.

Phòng ngủ với nội thất và vật trang trí vô cùng ăn ý.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 24.

Một góc tạo ánh sáng màu tím dưới mảng tường bao TV làm không gian trở nên ấn tượng và tươi sáng hơn.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 25.

Và góc đặc biệt trong nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một góc "mang cả một bầu trời kỷ niệm". Đây chính là giá sách được nhạc sĩ trưng bày các đĩa CD, Album nhạc mà mình đã từng tham gia sáng tác, sản xuất trong suốt 20 năm qua. Trên đó có thể dễ dàng nhận thấy những bài hát nổi đình đám với các 9x, thậm chí 8x như "Chiếc khăn gió ấm", "Con đường mưa", "Ngôi nhà hoa hồng" hay "Nhật ký của mẹ", bài hát được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhạc sĩ.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 26.

Ban công tổ ấm của nam nhạc sĩ có view thoáng mát. Nơi có thể giúp nhạc sĩ thư giãn mỗi khi cần "sạc" năng lượng.

Sở thích độc lạ của Nguyễn Văn Chung trong căn hộ 10 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 27.Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.

Phương Nghi (t/h)
