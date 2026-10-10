EVNHANOI thông tin về việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026

Theo đó, EVNHANOI đặt mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng cho toàn địa bàn Hà Nội trong ngày 10/10/2026, đồng thời ưu tiên các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa và những phụ tải quan trọng của Thành phố.

Các trọng điểm được EVNHANOI đặc biệt lưu ý gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan văn hóa - thể thao, chính quyền các cấp, cơ quan thông tin đại chúng và những địa điểm thường tổ chức các sự kiện nhân Ngày Giải phóng Thủ đô như 3 trận địa bắn tại phường Hoàn Kiếm, phường Tây Hồ và phường Hà Đông, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Nhà văn hóa Thiếu nhi Sơn Tây…

EVNHANOI dự báo công suất cực đại trong ngày 10/10 ở mức khoảng 4.990 MW, sản lượng điện tiêu thụ ngày khoảng 100.000 MWh. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đã chủ động xây dựng phương thức vận hành lưới điện hợp lý, linh hoạt, đồng thời rà soát các sự cố tồn đọng, khẩn trương xử lý để bảo đảm nguồn dự phòng cho các phụ tải quan trọng.

EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026. Ảnh: EVNHANOI

Một trong những yêu cầu quan trọng của phương án là không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch trên lưới điện từ 0h00' ngày 10/10/2025 - 24h00' ngày 10/10/2026, cũng như trong thời gian tổng duyệt và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Những địa điểm quan trọng được yêu cầu cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. EVNHANOI đồng thời tổ chức lực lượng trực và xử lý bất thường, sửa chữa điện 24/24 tại các địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc EVNHANOI được yêu cầu tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ tại các địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng. Các công ty điện lực tăng cường lực lượng trực tại các trạm biến áp trung gian, tuần canh các tuyến cáp và đường dây cấp điện quan trọng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn để sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Tại các trạm và đường dây 110kV, EVNHANOI yêu cầu kiểm tra toàn diện, khắc phục ngay các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố; kiểm tra hệ thống rơ le, mạch nhị thứ, hành lang an toàn lưới điện cao áp và chuẩn bị các thiết bị, vật tư dự phòng thiết yếu. Các công ty điện lực đồng thời kiểm tra toàn diện trạm biến áp, đường dây trung, hạ áp; kiểm soát nguy cơ quá tải và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Với phương án được chuẩn bị đồng bộ từ nguồn, lưới điện, vật tư dự phòng đến nhân lực trực vận hành và xử lý sự cố, EVNHANOI sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần để các sự kiện chính trị, văn hóa và hoạt động của người dân Thủ đô diễn ra thuận lợi, an toàn.