Ferrolip Việt Nam tại Festival KidsPlaza 2025 – Hành trình đầy hứng khởi của bé

Dấu ấn Ferrolip tại Festival KidsPlaza 2025

Với chủ đề "Cùng con vươn mình – Kiến tạo tương lai", Festival KidsPlaza năm nay quy tụ hàng trăm thương hiệu mẹ & bé, tạo nên không gian sôi động, vui tươi và giàu tính giáo dục.

Tại gian hàng Ferrolip, không gian rực rỡ, thân thiện cùng các hoạt động tương tác trực tiếp giúp thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ. Gian hàng không chỉ là nơi vui chơi mà còn truyền tải nhiều thông điệp giúp ba mẹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bổ sung sắt dự phòng, cũng như vai trò của sắt trong hình thành hồng cầu, phát triển trí não và thể chất ở trẻ nhỏ.

Gian hàng Ferrolip với thông điệp "Chuyên gia sắt dự phòng cho trẻ"

Game Ferrolip Hunter – Cùng bé hóa thân thành "Chiến binh Sắt dự phòng"

Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách là trò chơi Ferrolip Hunter. Trong game, các bé hóa thân thành "Chiến binh Sắt dự phòng", tiêu diệt mầm bệnh, tích lũy sắt từ thức ăn cũng như các nguồn bổ sung như Ferrolip Baby và Ferrolip Kids.

Qua trò chơi, trẻ vừa vui chơi vừa học cách nhận biết các thực phẩm giàu sắt, đồng thời hiểu vai trò của sắt trong tăng trưởng và tăng cường miễn dịch. Sau khi chinh phục thử thách, các bé được lưu giữ kỷ niệm đáng yêu tại khu check-in và nhận những phần quà hấp dẫn từ Ferrolip, khiến trải nghiệm càng thêm thú vị.

Bé hóa thân thành Chiến binh sắt dự phòng trong game Ferrolip Hunter

Ferrolip – Đồng hành cùng hành trình lớn khôn của trẻ

Không chỉ mang đến niềm vui qua trò chơi Ferrolip Hunter, gian hàng Ferrolip còn là nơi ba mẹ được tìm hiểu sâu hơn về vai trò của sắt trong phát triển thể chất và trí não của trẻ. Tại đây, các chuyên viên dinh dưỡng hướng dẫn ba mẹ thử sắt Ferrolip Kids, quan sát cách sử dụng sản phẩm và nhận tư vấn bổ sung sắt phù hợp theo từng độ tuổi.

Ferrolip Baby & Ferrolip Kids với thành phần sắt dễ hấp thu, giúp hỗ trợ quá trình tạo máu, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt – một trong những vấn đề dinh dưỡng phổ biến ở trẻ nhỏ. Dù còn khá mới trên thị trường Việt Nam, sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh, trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc và dự phòng thiếu sắt cho con.

Sự kết hợp giữa vui chơi – học hỏi – tư vấn đã giúp Ferrolip ghi dấu ấn như một người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng các gia đình trong suốt Festival KidsPlaza 2025.

Khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện

Tại cả Hà Nội và TP.HCM, hàng trăm gia đình đã cùng con tham gia Ferrolip Hunter, thử sắt Ferrolip Kids, check-in và nhận quà lưu niệm. Những nụ cười rạng rỡ khi bé hoàn thành thử thách, hay khoảnh khắc phụ huynh chụp ảnh cùng con, đã tạo nên bầu không khí đầy năng lượng tích cực.

Phụ huynh nhận quà, chụp ảnh kỷ niệm cùng nhãn hàng

Các hoạt động này không chỉ giải trí mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về bổ sung sắt đúng cách, còn khuyến khích phụ huynh quan tâm hơn đến dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đời.

Sự kiện đã khép lại nhưng dư âm về những nụ cười của các bé vẫn còn đọng lại. Ferrolip gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả phụ huynh và các bé đã ghé thăm, trải nghiệm và đồng hành tại Festival KidsPlaza 2025. Hẹn gặp lại ba mẹ và bé trong các chương trình tiếp theo của Ferrolip Baby & Ferrolip Kids – nơi những hành trình dinh dưỡng luôn tràn đầy niềm vui và yêu thương.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

