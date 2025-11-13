Ca sĩ Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận 'cô đơn'

Tập 15 Sao nhập ngũ 2025 có những khoảnh khắc lắng đọng trong buổi sinh hoạt tập thể của dàn nghệ sĩ.

Trong buổi sinh hoạt tiểu đội nữ, ca sĩ Chi Pu nghẹn ngào nói hoạt động nghệ thuật 15 năm nhưng tính cách vẫn luôn khép kín, không có nhiều bạn trong nghề.

Khi tham gia Sao nhập ngũ , được các chị em hỗ trợ, cư xử chân thành khiến nữ ca sĩ rất xúc động.

Ca sĩ Cara Phương nói nhờ tham gia mùa giải năm 2022 mà có những người bạn đầu tiên trong showbiz, đến nay vẫn được họ quan tâm, bao bọc.

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động. Ảnh: Chụp màn hình

Hòa Minzy cho biết thích sống trong môi trường tập thể vì luôn thấy cô đơn.

"Không hiểu sao tim tôi luôn thấy cô đơn? Khi ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người, tôi luôn nói rất to lên để tạo điểm nhấn và gây sự chú ý. Đó không phải để tôi lên hình nhiều hơn, chỉ là để mọi người nhớ tôi sau hành trình này", cô nói.

Giọng ca 9X nói thêm thường được người xung quanh gọi là "Chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế cô mở lòng, chia sẻ những điều thầm kín với rất ít người.

Hương Giang nói từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, từng nghĩ "không chương trình nào dám mời mình" cho đến khi nhận lời mời từ Sao nhập ngũ .

“Khi xuất hiện ở đây, tôi nhận ra rằng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã là công dân Việt Nam ai cũng như ai, dù là giới tính nào, các đồng chí đều đối xử như nhau", hoa hậu Hương Giang chia sẻ.

Trong buổi sinh hoạt tiểu đội nam, ca sĩ Tim hồi tham gia Sao nhập ngũ 2018 đã "để cái tôi lấn át, sống ích kỷ và phí phạm một nửa thời gian". Vì vậy, mùa giải này, anh quyết "sống trọn từng giây từng phút".

Double2T bất ngờ xuất hiện, động viên tiểu đội nam tham gia nhiệm vụ cuối cùng trong tập 16 sẽ lên sóng vào tuần tới.



