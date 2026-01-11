Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hội

MC Quyền Linh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình trên mạng xã hội. Các hình ảnh đời thường bên vợ và hai con gái của anh luôn nhận được sự quan tâm và nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Vì vậy, mỗi bức ảnh liên quan đến các con, dù là hiện tại hay trong quá khứ, đều dễ dàng thu hút sự chú ý.