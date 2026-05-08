Kinh hãi gần 2 tấn xương chân gà bốc mùi hôi thối được người đàn ông vận chuyển đi bán

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên, vào lúc 15h, ngày 7/5, tại Km24+700, Đường 396B, xã Quỳnh An, Đội QLTT số 6 phối hợp Trạm CSGT cầu Nghìn (Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên), Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Quỳnh Phụ và Công an xã Quỳnh An tổ chức thực hiện khám phương tiện ô tô tải BKS 17C - 073.72 do ông T.V.T (trú tại thôn Cốc, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đồng thời là chủ hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô tải hơn 1,6 tấn xương chân gà không rõ nguồn gốc.

Kết quả khám, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 1.620 kg xương chân gà. Toàn bộ số hàng hóa đã biến đổi màu sắc, ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, chủ hàng ông T.V.T không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan số hàng hóa trên.

Quá trình kiểm tra, cán bộ thú y của Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Quỳnh Phụ xác định, toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đề nghị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Với hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, Đội trưởng Đội QLTT số 6 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T số tiền 10 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.