Kinh hãi gần 2 tấn xương chân gà bốc mùi hôi thối được người đàn ông vận chuyển đi bán

Thứ sáu, 19:28 08/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Quá trình khám xe, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 1.620 kg xương chân gà đã biến đổi màu sắc, ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên, vào lúc 15h, ngày 7/5, tại Km24+700, Đường 396B, xã Quỳnh An, Đội QLTT số 6 phối hợp Trạm CSGT cầu Nghìn (Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên), Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Quỳnh Phụ và Công an xã Quỳnh An tổ chức thực hiện khám phương tiện ô tô tải BKS 17C - 073.72 do ông T.V.T (trú tại thôn Cốc, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đồng thời là chủ hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô tải hơn 1,6 tấn xương chân gà không rõ nguồn gốc.

Kết quả khám, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 1.620 kg xương chân gà. Toàn bộ số hàng hóa đã biến đổi màu sắc, ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, chủ hàng ông T.V.T không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan số hàng hóa trên.

Quá trình kiểm tra, cán bộ thú y của Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Quỳnh Phụ xác định, toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đề nghị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ số xương chân gà đã biến đổi màu sắc, ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Với hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, Đội trưởng Đội QLTT số 6 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T số tiền 10 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Kinh hãi gần 2 tấn xương chân gà bốc mùi hôi thối được người đàn ông vận chuyển đi bán - Ảnh 3.Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễ

GĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phát hoảng hơn 6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc trong kho hàng

Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện

Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi trên xe giường nằm

Clip người đàn ông đầu trần chở chó đội mũ bảo hiểm gây bàn tán

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước lại được đội chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Bắt nguyên Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Ninh Bình: Đình chỉ người bán hàng tại biển Thịnh Long sau vụ việc gây bức xúc dư luận

GĐXH - Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?

GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

