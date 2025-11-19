Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast

Xe máy điện "hợp gu, hợp cách sống" cho người trẻ

Với nhiều bạn trẻ hiện nay, hơn cả một phương tiện di chuyển, chiếc xe máy còn giống như một "phụ kiện" thể hiện đẳng cấp. Đây là lý do chị Trần Ngọc Anh, đang làm việc trong ngành thời trang tại Hà Nội, lựa chọn chiếc Feliz – dòng sản phẩm mới của VinFast – sau khi tham gia một sự kiện "Đổi xăng lấy điện".

"Mình thích sự tối giản trong thiết kế nhưng lại tinh tế trong từng chi tiết của Feliz. Cốp rộng đủ để đựng laptop, giày tập gym và cả mũ bảo hiểm, cực kỳ hợp với nhịp sống của mình, một ngày ra đường trong xe có đủ hết đồ đạc cần thiết. Chiếc xe mình chọn màu xanh ôliu, đúng màu mình thích nhất", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Có chiều cao gần 1m7 nên chị Ngọc Anh thích những chiếc xe có kiểu dáng cao ráo, bánh lớn như Feliz. Ngoài ra, lợi thế động cơ và pin tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp chị tự tin đi dưới mưa hay qua đường ngập mà không lo hỏng hóc.

Anh Hoàng Dũng, một nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội, lại lựa chọn Evo Grand vì thích thiết kế scooter cổ điển. Đặc biệt, cấu tạo 2 pin trong đó 1 pin cố định, 1 pin có thể tháo rời tạo ra sự linh hoạt đáp ứng nhu cầu của mọi người dùng, từ chủ xe chỉ sử dụng đi làm, đi học hàng ngày cho tới những tài xế dịch vụ, người di chuyển đường dài…

"Tôi di chuyển khá nhiều nên mua luôn thêm pin phụ để chủ động. Tầm vận hành lên tới 262 km mỗi lần sạc cho thấy xe máy điện đã sẵn sàng hiện diện trong đời sống hàng ngày", anh Dũng nhận định.

Anh Dũng cũng cho rằng thiết kế này sẽ phù hợp với nhiều nhóm khách hàng bất kể điều kiện hạ tầng sạc. Khách hàng có thể sạc ở trạm sạc gần khu vực sinh sống hoặc dễ dàng tháo pin rời ra và sạc tại nhà nếu chung cư chưa có sẵn hạ tầng sạc.

Tiếp cận xe máy điện chỉ từ vài triệu đồng

Với thiết kế 2 pin tiện lợi, các dòng xe như Evo Grand, Feliz, Vero X hay mới đây là mẫu xe máy điện học sinh Flazz đang thuyết phục cả những khách hàng khó tính.

Theo nhiều người trẻ, sở hữu xe máy điện cũng đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ vào loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh từ VinFast. Hiện tại, các dòng xe của hãng Việt đang được hỗ trợ 10% giá và 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 12% ưu đãi. Chưa hết, nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính, chủ xe có thể mua xe trả góp lên tới 80% giá trị xe, tức là chỉ cần chi khoảng 10% là có thể nhận xe sử dụng.

"Chiếc Evo Grand của tôi có giá là 21 triệu đồng, sau ưu đãi chỉ gần 19 triệu, tôi lựa chọn trả góp 10% nên chỉ cần chi trước tầm 2 triệu đồng", anh Dũng kể lại.

Đối với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, mức ưu đãi còn hấp dẫn hơn với chính sách hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.

Đặc biệt, các dòng xe 2 pin đều sử dụng pin LFP, được bảo hành tới 6 năm cho xe và tới 8 năm cho pin, khiến khách hàng càng thêm yên tâm. Đây là mức bảo hành dài gấp 2-3 lần các dòng xe xăng trên thị trường. Bên cạnh đó, chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027 giúp chủ xe máy điện tiết kiệm chi phí vận hành tối đa.

Khi xu hướng dịch chuyển sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét, xe máy điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà còn góp phần cùng người trẻ định hình lối sống hiện đại, phù hợp xu hướng.

Vingroup