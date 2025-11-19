Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.
Xe máy điện "hợp gu, hợp cách sống" cho người trẻ
Với nhiều bạn trẻ hiện nay, hơn cả một phương tiện di chuyển, chiếc xe máy còn giống như một "phụ kiện" thể hiện đẳng cấp. Đây là lý do chị Trần Ngọc Anh, đang làm việc trong ngành thời trang tại Hà Nội, lựa chọn chiếc Feliz – dòng sản phẩm mới của VinFast – sau khi tham gia một sự kiện "Đổi xăng lấy điện".
"Mình thích sự tối giản trong thiết kế nhưng lại tinh tế trong từng chi tiết của Feliz. Cốp rộng đủ để đựng laptop, giày tập gym và cả mũ bảo hiểm, cực kỳ hợp với nhịp sống của mình, một ngày ra đường trong xe có đủ hết đồ đạc cần thiết. Chiếc xe mình chọn màu xanh ôliu, đúng màu mình thích nhất", chị Ngọc Anh chia sẻ.
Có chiều cao gần 1m7 nên chị Ngọc Anh thích những chiếc xe có kiểu dáng cao ráo, bánh lớn như Feliz. Ngoài ra, lợi thế động cơ và pin tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp chị tự tin đi dưới mưa hay qua đường ngập mà không lo hỏng hóc.
Anh Hoàng Dũng, một nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội, lại lựa chọn Evo Grand vì thích thiết kế scooter cổ điển. Đặc biệt, cấu tạo 2 pin trong đó 1 pin cố định, 1 pin có thể tháo rời tạo ra sự linh hoạt đáp ứng nhu cầu của mọi người dùng, từ chủ xe chỉ sử dụng đi làm, đi học hàng ngày cho tới những tài xế dịch vụ, người di chuyển đường dài…
"Tôi di chuyển khá nhiều nên mua luôn thêm pin phụ để chủ động. Tầm vận hành lên tới 262 km mỗi lần sạc cho thấy xe máy điện đã sẵn sàng hiện diện trong đời sống hàng ngày", anh Dũng nhận định.
Anh Dũng cũng cho rằng thiết kế này sẽ phù hợp với nhiều nhóm khách hàng bất kể điều kiện hạ tầng sạc. Khách hàng có thể sạc ở trạm sạc gần khu vực sinh sống hoặc dễ dàng tháo pin rời ra và sạc tại nhà nếu chung cư chưa có sẵn hạ tầng sạc.
Tiếp cận xe máy điện chỉ từ vài triệu đồng
Với thiết kế 2 pin tiện lợi, các dòng xe như Evo Grand, Feliz, Vero X hay mới đây là mẫu xe máy điện học sinh Flazz đang thuyết phục cả những khách hàng khó tính.
Theo nhiều người trẻ, sở hữu xe máy điện cũng đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ vào loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh từ VinFast. Hiện tại, các dòng xe của hãng Việt đang được hỗ trợ 10% giá và 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 12% ưu đãi. Chưa hết, nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính, chủ xe có thể mua xe trả góp lên tới 80% giá trị xe, tức là chỉ cần chi khoảng 10% là có thể nhận xe sử dụng.
"Chiếc Evo Grand của tôi có giá là 21 triệu đồng, sau ưu đãi chỉ gần 19 triệu, tôi lựa chọn trả góp 10% nên chỉ cần chi trước tầm 2 triệu đồng", anh Dũng kể lại.
Đối với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, mức ưu đãi còn hấp dẫn hơn với chính sách hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.
Đặc biệt, các dòng xe 2 pin đều sử dụng pin LFP, được bảo hành tới 6 năm cho xe và tới 8 năm cho pin, khiến khách hàng càng thêm yên tâm. Đây là mức bảo hành dài gấp 2-3 lần các dòng xe xăng trên thị trường. Bên cạnh đó, chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027 giúp chủ xe máy điện tiết kiệm chi phí vận hành tối đa.
Khi xu hướng dịch chuyển sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét, xe máy điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà còn góp phần cùng người trẻ định hình lối sống hiện đại, phù hợp xu hướng.
Vingroup
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 9 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 29 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 39 phút trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mô hình gia đình online: Chanh StoreSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.