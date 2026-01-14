Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi Phú Quý mở phiên tăng thêm 133.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra vươn lên vùng 91,9 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của thương hiệu này đã tăng lên vùng 94,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,537 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat cũng mở phiên với mức tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra của thương hiệu này lên vùng 91,6 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, đến trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đang ở vùng 93,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,523 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 94,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,528 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đã vươn lên vùng 91,1 USD/oz, tăng mạnh so với phiên ngày 13/1.

Qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của thương hiệu này đã tăng lên vùng 94,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,537 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat cũng mở phiên với mức tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra của thương hiệu này lên vùng 91,6 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, đến trưa nay, giá bán ra của thương hiệu này đang ở vùng 93,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,523 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đã vươn lên vùng 91,1 USD/oz, tăng mạnh so với phiên ngày 13/1.