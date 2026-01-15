Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay có sự điều chỉnh rõ rệt khi chưa đầy 4 giờ giao dịch, giá bán ra của hệ thống Phú Quý giảm đến 3,7 triệu đồng/kg.

Cụ thể, Phú Quý mở phiên ở vùng giá 94,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,557 triệu đồng/lượng; tại nhịp điều chỉnh lúc 10 giờ 37 phút, giá bạc đã lùi về vùng 90,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,406 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ xu hướng giá bạc trong 7 ngày qua của Phú Quý.

Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat mở phiên ở vùng 92,3 triệu đồng/kg, với mức giảm tương ứng so với chốt phiên ngày 14/1 là 43.000 đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bán ra của Ancarat đã lùi về vùng 90,4 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra đối với bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 92,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,486 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 98,0 USD/oz, mức giảm mạnh so với phiên ngày 14/1.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh 11h trưa nay.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat hôm nay.

