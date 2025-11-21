Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg
GĐXH - Thị trường quốc tế giảm điểm, giá giao giao ngay giảm từ vùng 50 USD/oz xuống 49 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch trong nước đang ở vùng 52 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt khi giá mở phiên của Phú Quý ở ngưỡng 53,0 triệu đồng/kg giảm còn 52,5 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh, tương đương 1,970 triệu đồng/lượng.
So với giá mở phiên, mức giảm tương ứng khoảng 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với ngày 20/11, giá giao dịch của Phú Quý giảm khaongr 700.000 đồng/kg.
Hệ thống Ancarat niêm yết giá giao dịch hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, giảm khoảng 600.000 đồng/kg so với vùng giá mở phiên sáng nay.
Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng loại một lượng ở vùng 1,896 – 1,947 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam đang ở vùng 49,7 USD/oz trong sáng nay. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch của 24 giờ trước, khi mức giá ngày 20/11 tiệm cận 52 USD/oz.
Đà giảm mạnh của bạc trong ngày hôm nay được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố quốc tế gây áp lực lên kim loại quý.
Trong đó, đáng chú ý nhất là sự ảnh hưởng bởi tâm lý thận trọng trước các báo cáo kinh tế mới, báo cáo về việc làm và báo cáo tình trạng thất nghiệp của Mỹ vừa được ban bố vào đêm ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam).
