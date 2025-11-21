Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg

Thứ sáu, 13:10 21/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường quốc tế giảm điểm, giá giao giao ngay giảm từ vùng 50 USD/oz xuống 49 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch trong nước đang ở vùng 52 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt khi giá mở phiên của Phú Quý ở ngưỡng 53,0 triệu đồng/kg giảm còn 52,5 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh, tương đương 1,970 triệu đồng/lượng.

So với giá mở phiên, mức giảm tương ứng khoảng 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với ngày 20/11, giá giao dịch của Phú Quý giảm khaongr 700.000 đồng/kg.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá giao dịch hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, giảm khoảng 600.000 đồng/kg so với vùng giá mở phiên sáng nay.

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Thị trường quốc tế giảm điểm, giá giao giao ngay giảm từ vùng 50 USD/oz xuống 49 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch trong nước đang ở vùng 52 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng loại một lượng ở vùng 1,896 – 1,947 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam đang ở vùng 49,7 USD/oz trong sáng nay. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch của 24 giờ trước, khi mức giá ngày 20/11 tiệm cận 52 USD/oz.

Đà giảm mạnh của bạc trong ngày hôm nay được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố quốc tế gây áp lực lên kim loại quý.

Trong đó, đáng chú ý nhất là sự ảnh hưởng bởi tâm lý thận trọng trước các báo cáo kinh tế mới, báo cáo về việc làm và báo cáo tình trạng thất nghiệp của Mỹ vừa được ban bố vào đêm ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam).

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat sáng nay 21/11.

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý sáng nay 21/11.

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam đang ở vùng 49,7 USD/oz trong sáng nay.

Giá bạc hôm nay (20/11): Thị trường trong nước có xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở vùng 54 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (20/11): Thị trường trong nước có xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở vùng 54 triệu đồng/kg

GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ khi giá bạc đang giao dịch quanh vùng 54 triệu đồng/kg. Vùng giá giao dịch hôm nay thấp hơn các phiên điều chỉnh của ngày 19/11 khi mức giá đạt đỉnh đến 55 triệu đồng/kg, tương đương 2,065 triệu đồng/lượng.

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh "bao sạch"Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (20/11): Thị trường trong nước có xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở vùng 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (20/11): Thị trường trong nước có xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở vùng 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 18/11: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu, giao dịch quanh mức 52 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 18/11: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu, giao dịch quanh mức 52 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 17/10: Áp lực giảm giá mới khi Chính phủ Mỹ mở cửa, giá giao dịch trong nước về ngưỡng 53 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 17/10: Áp lực giảm giá mới khi Chính phủ Mỹ mở cửa, giá giao dịch trong nước về ngưỡng 53 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờ

Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều sedan cỡ B bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage... đều đang được giảm giá sốc, thậm chí có mẫu giá chỉ còn trên 300 triệu, thấp hơn nhiều xe cỡ A.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều iPhone ngày càng rẻ hơn sau các đợt giảm giá và dưới đây là 5 mẫu iPhone được xem là rẻ nhất của Apple.

Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.

Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồng

Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Nhiều mẫu máy giặt cao cấp đồng loạt giảm giá, có chiếc khuyến mại tới 19 triệu đồng.

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vẫn giữ giá quanh vùng 150 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc có đủ sức hấp dẫn để tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế những cái tên đã quen thuộc như Honda Vision hay Air Blade.

Xem nhiều

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Xe ga 175cc giá 44 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 175cc giá 44 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Giá cả thị trường
Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top