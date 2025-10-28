Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Cụ thể, giá bạc hôm nay (28/10, theo giờ Việt Nam) trên thị trường quốc tế giảm từ hơn 48 USD/oz xuống còn 46 USD/oz.

Đà giảm mạnh của thị trường quốc tế khiến giá bạc trong nước tiếp tục điều chỉnh khi Phú Quý niêm yết giá bán ra tại các phiên hôm nay trong vùng 49,013 – 49,386 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 1,838 triệu đồng/lượng.

Bạc Ancarat ghi nhận mức giá bạc bán ra thấp hơn, khi vùng giá mới trong ngày dao động quanh 48,324 triệu đồng/kg, tương đương 1,844 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá giao dịch đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc ở mức 1,806 – 1,854 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đà giảm này đã được một số chuyên gia nhận định từ trước đó khi giá kim loại quý đang chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước của Phú Quý lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat ghi nhận mức giá bạc bán ra thấp hơn, khi vùng giá mới trong ngày dao động quanh 48,324 triệu đồng/kg, tương đương 1,844 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc di chuyển theo hướng đi xuống của Phú Quý trong 7 ngày qua.

