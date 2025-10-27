Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Thứ hai, 12:16 27/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 1.Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Ancarat mở phiên giá bạc hôm nay với mức bán ra 50,136 triệu đồng/kg. Ở các phiên điều chỉnh sau đó, giá tiếp tục giảm dần, từ 50,084 triệu đồng/kg xuống còn 49,684 triệu đồng/kg, tương đương 1,895 triệu đồng/lượng.

Bạc Phú Quý cũng ghi nhận mức giảm tương tự khi mở phiên sáng nay ở ngưỡng 50,933 triệu đồng/kg và giảm dần trong các phiên điều chỉnh xuống còn 50,506 triệu đồng/kg, tương đương 1,894 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 2.

Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.

Tại Sacombank-SBJ, bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng mở phiên ở vùng giá 1,881 – 1,929 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Sau ba phiên điều chỉnh, mức giá này giảm xuống còn 1,866 – 1,914 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm khi giá giao ngay dao động quanh vùng 47,9 – 48,0 USD/oz. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp thị trường bạc quốc tế duy trì ở vùng giá dưới 50 USD/oz và có dấu hiệu đi ngang, khi giá "neo" ở mức 47 – 48 USD/oz.

Theo các chuyên gia, giá bạc giảm chủ yếu do đồng USD phục hồi mạnh sau khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế tích cực, làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản phi lợi suất như vàng và bạc. 

Bên cạnh đó, thị trường vàng đi ngang và biến động yếu trong những phiên gần đây cũng góp phần kéo giá bạc giảm theo.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 3.

Ancarat mở phiên giá bạc hôm nay với mức bán ra 50,136 triệu đồng/kg. Ở các phiên điều chỉnh sau đó, giá tiếp tục giảm dần.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 4.

Bạc Phú Quý cũng ghi nhận mức giảm tương tự khi mở phiên sáng nay ở ngưỡng 50,933 triệu đồng/kg và giảm dần trong các phiên điều chỉnh xuống còn 50,506 triệu đồng/kg, tương đương 1,894 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 27 / 10: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu đáng lo ngại - Ảnh 6.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm khi giá giao ngay dao động quanh vùng 47,9 – 48,0 USD/oz.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuậnChuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

KHÁNH DƯƠNG
