Giá cà phê hôm nay 14/12: Giá trong nước tăng, thu mua cao nhất 124.200 đồng/kg

Thị trường cà phê thế giới quay đầu giảm giá trên 2 sàn

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (13/12 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 5.082 - 5.259 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2025 trên sàn London giảm về mức 5.179 USD/tấn, giảm 0,29%, tương đương giảm 15 USD/tấn so với phiên trước.

Cùng lúc này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 đang là 318,15 US cent/lb, giảm 0,60% tương đương giảm 3,10 US cent/lb so với cuối phiên trước đó.

Giá cà phê trong nước tăng từ 700 - 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 13/12 ngừng giảm và tăng so với phiên giao dịch sáng và phiên trước. Hiện giá cà phê khu vực đang dao động trong khoảng 122.700 - 124.200 đồng/kg, giá bán trung bình 124.100 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đến cuối ngày 13/12 giá bán đang là 122.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với phiên sáng. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên sáng cùng ngày.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng tăng. Như ở Đắk Nông, giá cà phê đang ở mức 124.200 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên sáng. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với sáng 13/12.

Giá cà phê trong nước tăng trong phiên 13/12, giá bán cao nhất 124.200 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 11 tháng vượt cả năm 2023

Bộ Công Thương cho biết, tháng 11/2024, mặc dù Việt Nam đang trong vụ thu hoạch nhưng giá cà phê Robusta tại thị trường nội vẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá cà phê thế giới.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/2024 đạt 45.000 tấn, trị giá 262 triệu USD, giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 0,8% về trị giá so với tháng 10/2024; giảm 62,0% về lượng và giảm 26,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. 11 tháng năm 2024, xuất khẩu mặt hàng này ước đạt gần 1,20 triệu tấn, trị giá 4,84 tỷ USD, giảm 15,4% về lượng, nhưng tăng 32,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù lượng xuất khẩu cà phê giảm, nhưng giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam hiện đã vượt cả năm 2023 và thiết lập mốc kỷ lục mới.