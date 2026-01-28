Nguồn cung căn hộ chung cư tăng mạnh qua các năm, cơ cấu sản phẩm chủ yếu phục vụ giới ‘nhà giàu’

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản nhà ở đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc căn hộ chung cư. Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2025 ghi nhận hơn 128.000 sản phẩm nhà ở chào bán mới trên toàn thị trường, mức cao nhất trong giai đoạn 2019–2025 và tăng tới 88% so với năm 2024. Con số này cho thấy thị trường đã dần lấy lại nhịp phát triển sau thời gian dài chịu tác động từ dịch bệnh và các khó khăn vĩ mô.

Đà tăng nguồn cung thể hiện rõ nét trong những tháng cuối năm. Riêng quý IV/2025, thị trường đón nhận hơn 42.000 sản phẩm mở bán mới, tăng 24% so với quý trước và 48% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng hàng tồn kho cũng tăng nhanh, tuy nhiên phần lớn là các dự án đang trong quá trình triển khai hoặc nhà ở hình thành trong tương lai, phản ánh nguồn cung cho giai đoạn tiếp theo vẫn khá dồi dào.

Nhận định về bức tranh chung của thị trường, bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng VARS IRE cho biết, năm qua thị trường địa ốc đã ghi nhận sự phục hồi tích cực cả về nguồn cung lẫn giao dịch. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động trong phần lớn thời gian, đưa thị trường tiến gần hơn tới trạng thái trước đại dịch Covid-19.

Xét về cơ cấu nguồn cung, báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, căn hộ chung cư tiếp tục là phân khúc chủ đạo, chiếm tới 62% tổng nguồn cung nhà ở năm 2025, tương đương hơn 80.000 sản phẩm, gấp hai lần so với năm 2024. Trong khi đó, phân khúc nhà ở thấp tầng và đất nền chiếm khoảng 38%, tương đương 47.000 sản phẩm, dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn ở thế "lép vế" so với căn hộ chung cư.

Đáng chú ý, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM (cũ), nguồn cung căn hộ mới tăng mạnh nhưng cơ cấu sản phẩm lại ngày càng thiếu đa dạng. Thị trường chủ yếu tập trung vào các dòng sản phẩm có giá cao, phục vụ nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn. Theo số liệu tổng hợp, khoảng 25% nguồn cung căn hộ chung cư mới trong năm 2025 có mức giá trên 100 triệu đồng/m², tương đương hơn 20.000 sản phẩm, tăng gần 10 lần so với năm 2024. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, khoảng 85% số căn hộ mở bán mới có giá trên 80 triệu đồng/m².

Nếu phân theo phân khúc, căn hộ cao cấp chiếm khoảng 29% nguồn cung, giảm mạnh so với năm trước. Ngược lại, phân khúc căn hộ sang trọng và siêu sang lại tăng nhanh, chiếm tới 38%, cho thấy xu hướng phát triển ngày càng rõ nét của dòng sản phẩm phục vụ giới "nhà giàu". Căn hộ trung cấp chiếm khoảng 33%, tăng nhẹ so với năm 2024, chủ yếu đến từ các dự án mới tại khu vực Bình Dương (cũ). Trong khi đó, căn hộ bình dân tiếp tục vắng bóng, không xuất hiện trong cơ cấu nguồn cung mới của năm.

Thực tế này cho thấy, dù nguồn cung nhà ở đang tăng trưởng mạnh và thị trường dần sôi động trở lại, nhưng bài toán cân đối cung – cầu vẫn chưa được giải quyết. Khi phần lớn sản phẩm mới tập trung vào phân khúc cao cấp, cơ hội sở hữu nhà ở của nhóm người có thu nhập trung bình và thấp tại các đô thị lớn vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư cho thuê trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đầu năm 2026 GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê chung cư trên đại bàn các xã, phường mới được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Tứ Hiệp cũ.