Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ
GĐXH - iPhone 12 hiện đã không còn máy mới được bán tuy nhiên những lựa chọn cũ khác như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 12 Mini vẫn khá hấp dẫn và đặc biệt là mức giá rẻ kỷ lục.
Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max
Dòng iPhone 12 hiện đã được 5 năm tuổi và đã hoàn toàn chỉ còn hàng cũ trên thị trường. Tuy nhiên giá trị sử dụng của dòng máy này vẫn còn khá vao và có thể mang lại cho người dùng trải nghiệm không quá kém so với các dòng iPhone mới.
Cả iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max là những lựa chọn cũ nhưng vẫn hút khách bởi thiết kế khung viền thép, camera ba mắt trên mặt lưng kính mờ. Để sở hữu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, khách Việt phải chi ra không quá nhiều khi chỉ từ 7-10 triệu đồng ngang với smartphone tầm trung.
iPhone 12 Mini vốn không quá phổ biến khi mở bán nên hiện tại, iPhone 12 Mini cũ tuy vẫn có trên thị trường máy cũ nhưng không quá phổ biến. Ưu điểm của chiếc iPhone này là giá rất rẻ.
Bảng giá iPhone 12 các dòng mới nhất
Giá iPhone 12 cũ
iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng
iPhone 12 - 128GB: cháy hàng
Giá iPhone 12 Pro Max (cũ)
iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.45 triệu đồng
iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.25 triệu đồng
Giá iPhone 12 Pro (cũ)
iPhone 12 Pro - 128GB: 6.95 triệu đồng
iPhone 12 Pro - 256GB: 7.95 triệu đồng
Giá iPhone 12 Mini (cũ)
iPhone 12 Mini - 64GB: 3.95 triệu đồng
Đánh giá iPhone 12 các dòng
Với giá bán như hiện tại, iPhone 12 đang là iPhone OLED mới giá rẻ nhất. Cùng với thiết kế vẫn còn rất thời thượng với khung viền phẳng, đây là chiếc iPhone cơ bản vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu người dùng từ lướt mạng xã hội cho đến chơi game. Bạn nên chọn bản 128GB để có thể lưu trữ được nhiều hơn.
Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với thiết kế đẹp thép và kính vẫn đẹp mãn nhãn, camera ba mắt với chất lượng hình ảnh ấn tượng cùng hiệu năng vẫn không hề yếu thực sự là lựa chọn cực ổn cho người dùng muốn trải nghiệm sự cao cấp trong mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng một chút.
iPhone 12 Mini tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh không kém gì iPhone 12 nên có thể là lựa chọn tốt với người dùng thích mạnh mạnh, nhưng nhỏ gọn đủ dụng với một tay. Tuy nhiên nguồn hàng của iPhone 12 Mini khá ít, không phải ở đâu cũng có.
Có thể thấy nếu không quá quan tâm đến các công nghệ mới mà chỉ sử dụng cơ bản và cần chụp ảnh chất lượng thì những chiếc iPhone 12 hiện vẫn đang làm rất tốt thậm chí là xuất sắc với các bản Pro và Pro Max. Trong khi đó, iPhone 12 là lựa chọn thích hợp với nhóm người dùng là sinh viên, học sinh, những người mới sử dụng iPhone.
