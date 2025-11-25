Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13

iPhone 13

Với giá chỉ từ 10.9 triệu đồng hoặc thấp hơn theo các chương trình khuyến mại, iPhone 13 giờ chỉ ngang với một chiếc smartphone tầm trung và chưa thể mua nổi nửa chiếc iPhone 17 mới. Tuy nhiên đó không phải lý do để đánh giá thấp iPhone 13 vì nếu xét theo góc độ sử dụng cơ bản, iPhone 13 vẫn thực sự xuất sắc.

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 dù ra mắt từ 2021 nhưng vẫn là một chiếc iPhone khá toàn năng. Với camera chéo là bộ đôi cảm biến rộng và siêu rộng đi kèm hỗ trợ đầu đủ chống rung quang học lẫn lấy nét theo pha mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo.

Thậm chí chống rung quang học mà iPhone 13 có là loại chống rung dịch chuyển cảm biến cực xịn có thể cho ra những bức ảnh với độ sắc nét, màu sắc không quá kém iPhone 17 mới.

Cùng với đó, iPhone 13 cũng sở hữu khả năng quay xóa phong cực ổn với chế độ Cinematic Mode - hiện là độc quyền của Apple. Vì vậy dù có giá thấp hơn nhưng nó vẫn có thể so kè với Galaxy S24 mới.

Đối với iPhone 13, Apple đã tăng kích thước cảm biến của camera chính từ 1,7µ lên 1,9µ. Khẩu độ của ống kính đó cũng nhanh hơn ở f/1.5 so với f/1.6. Điều này được cho là sẽ mang đến khả năng lấy nét tốt hơn, chụp ảnh sắc nét hơn đặc biệt là trong các bối cảnh thiếu sáng. Khi chụp đủ sáng, chất lượng camera của iPhone 13 vẫn không kém iPhone 16 quá nhiều với cả hai ống kính rộng và siêu rộng.

Camera trước của iPhone 13 cũng nhận được các nâng cấp tương tự mang lại những bức ảnh tự sướng đẹp và sắc nét dù ngày hay đêm cũng như hiệu ứng xóa phông sắc nét đầy thú vị.

iPhone 13 có phần notch thu gọn giống iPhone 13 Pro Max giúp màn hình hiển thị rộng rãi hơn. Đây là màn hình Super Retina XDR OLED có hỗ trợ HDR10, Dolby Vision, độ sáng 800 nits (trung bình), 1200 nits (tối đa), độ phân giải 1170x2532px, tỷ lệ khung hình 19,48:9, 460ppi; Gam màu rộng, True-tone.

Nhờ đó dù kích thước màn hình 6.1 inch nhưng iPhone 13 mang đến cho người dùng phần hiển thị cực kỳ đẳng cấp với độ nét, màu sắc và độ sáng chẳng kém gì Galaxy S23 mới nhất. Điểm yếu duy nhất của màn hình iPhone 13 là nó dùng công nghệ quét 60Hz thấp bằng một nửa Galaxy S23. Nhưng nếu bạn không chơi game có hỗ trợ 120Hz, tính năng này chưa chắc đã cần thiết.iPhone 16

Về sức mạnh hiệu năng, iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic với CPU sáu lõi và GPU 4 lõi với tổng số bóng bán dẫn lên đến 15 tỉ nhiều hơn A14 Bionic (11.8 tỉ bóng) trên iPhone 12 tới 4.8 tỉ mang đến đột phá lớn vè mặt hiệu năng.

Con chip của iPhone 13 vẫn quá mạnh nên nó vẫn được Apple dùng trên iPhone 14 nhưng bổ sung thêm một lõi GPU. , iPhone 13 rẻ hơn nhưng cung cấp hiệu năng chẳng kém quá nhiều so với iPhone 17.

iPhone 13 có pin 3227 mAh mang đến thời gian sử dụng nhiều hơn 2,5 giờ so với iPhone 12. Thử nghiệm thực tế cho thấy chiếc iPhone 13 dễ dàng đạt được 13 giờ 43 phút lướt web liên tục hoặc chơi game đồ họa cao tới hơn 7 giờ. Tuy nhiên khi mua iPhone 13, người dùng sẽ không có củ sạc đi kèm.

iPhone 13 có thiết kế cách mạng với mô-đun camera chéo ở mặt lưng. Chỉ cần nhìn thấy là biết bạn đang dùng iPhone mới. Cùng với đó là thiết kế viền vuông thời thượng mà Apple khởi xướng từ thế hệ iPhone 12 nhưng hoàn thiện hơn. Điểm nhấn nằm ở cụm camera hai ống kính đặt chéo mang đến độ nhận diện rất cao cho thế hệ này. Thậm chí, iPhone 13 còn dễ nhận ra hơn là iPhone 13 Pro vốn trông chẳng khác gì iPhone 12 Pro.

Giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.69 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max hiện vẫn được đánh giá rát cao về trang bị, thậm chí là so với cả iPhone 17 Pro Max. Máy sở hữu chip vi xử lý Apple A15 Bionic cung cấp năng lượng cho điện thoại thậm chí còn tiết kiệm điện hơn so với phiên bản iPhone 12 Pro Max.

So với iPhone 17 Pro Max mới, chip iPhone 13 Pro Max chỉ yếu hơn về hiệu năng nhưng so với mặt bằng chung, iPhone 13 Pro MAx còn rất mạnh, thậm chí cân mọi tác vụ và game nặng mà không có vấn đề cho lắm.

Ngoài ra, iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO với tốc độ làm mới thích ứng, có nghĩa là nó có thể đi từ 120 Hz mượt mà xuống rất thấp, có khả năng tiết kiệm pin trong quá trình này. Nó thua iPhone 17 Pro Max về độ sáng tối đa nhưng vẫn tương đồng về tốc độ làm mới. Vì vậy nếu không dùng dưới ánh sáng mạnh, iPhone 13 Pro Max vẫn cực ổn.Phụ kiện công nghệ

Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng khi có tới ba ống kính với khả năng quay chụp vượt trội. Trong đó, tính năng quay xóa phông mới giúp iPhone 13 Pro Max vượt trội hoàn toàn trước các đối thủ.

Thậm chí nó còn được chống rung tốt đến mức gần như chỉ thua kém iPhone 17 Pro Max về khả năng quay 4K và zoom xa. Xét về chất lượng ảnh, iPhone 13 Pro Max vẫn đem lại nước ảnh đẹp mắt trong đa số bối cảnh với độ thua kém khá ít.

Về chất lượng hình ảnh, iPhone 13 Pro Max hoàn toàn vượt trội với khả năng chụp đa dạng, chất lượng ảnh chân thực, màu sắc tươi tắn, độ nét cao. Đặt trong các bối cảnh thông thường, sẽ khó có khác biệt giữa iPhone 13 Pro Max với 14 Pro Max và ngay cả Galaxy S23 Ultra. Chỉ khi đặt trong bối cảnh khó như chụp zoom xa, chụp đêm, iPhone 13 Pro Max mới tỏ ra kém hơn các đối thủ một chút.

Có nên mua iPhone 13, iPhone 13 Pro Max

Nên mua iPhone 13 nếu bạn không cần đến các tính năng như chụp xa, quay video chuyên nghiệp hay cần màn 120Hz. Đây là chiếc iPhone cơ bản có thể làm được mọi việc ở mức cực ổn. Đây là mẫu iPhone phù hợp với người mới dùng smartphone hoặc học sinh, sinh viên cần tìm máy giá rẻ hiệu năng tốt.

iPhone 13 Pro Max vẫn là chiếc smartphone đảm bảo tốt về mặt phần cứng, phần mềm và đặc biệt là camera không kém gì iPhone 17 mới nhưng giá lại vô cùng dễ tiếp cận. Chính vì vậy đây vẫn có thể là lựa chọn tốt cho người dùng thích iPhone cao cấp 3 mắt nhưng tài chính không đủ mạnh.