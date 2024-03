Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus mới nhất giảm 'sập sàn' , khách Việt tranh thủ cơ hội sở hữu

Giá iPhone 15 mới nhất: iPhone 15 Plus rẻ giật mình, iPhone 15 Pro Max giảm sâu GĐXH - Giá iPhone 15 series chính hãng VN/A tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn cho cả 4 phiên bản, trong đó, iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Plus đang là 2 chiếc iPhone được quan tâm hàng đầu.

Giá iPhone 14 mới nhất

iPhone 14 giảm giá mạnh

Theo khảo sát tại một số đại lý bán lẻ phân phối iPhone chính hãng, số lượng iPhone 14 vẫn còn khá dồi dào, phiên bản nào cũng đang được ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, phiên bản 128GB phổ biến nhất đang được bán với giá chỉ từ 16.990.000 đồng, giảm tới 6 triệu đồng so với mức niêm yết.

Như vậy, giá iPhone 14 đang rẻ hơn iPhone 15 và Galaxy S24 gần 3 triệu đồng nhưng độ bền bỉ, tính năng hiện đại vẫn đủ sức "cân kèo" với đối thủ nhà Samsung.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 là chiếc iPhone nhỏ gọn, hiệu năng khủng

iPhone 14 là chiếc iPhone nhỏ gọn, hiệu năng khủng đang được nhiều khách Việt quan tâm bậc nhất hiện nay. Không chỉ có con chip mạnh ngang ngửa iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 còn được nâng cấp về camera, có khả năng quay video xóa phông xịn sò nên được những người yêu công nghệ đánh giá cao hơn hẳn iPhone 13.

Nếu đang cần tìm một chiếc iPhone nhỏ gọn, hiệu năng đủ dùng thêm 2 – 3 năm tới, giá không quá cao như iPhone 15 mới ra mắt thì iPhone 14 vẫn là sự lựa chọn an toàn trong thời điểm này.

Giá iPhone 14 Pro mới nhất

Giá iPhone 14 Pro đang rẻ hơn iPhone 15 Pro khoảng 1,5 triệu đồng

Hiện tại, số lượng iPhone 14 Pro fullbox được bán trên thị trường Việt Nam còn rất ít vì Apple đang tập trung sản xuất dòng iPhone 15. Phiên bản iPhone 14 Pro 128GB hiếm hoi còn sót lại đang được bán với giá chỉ 24.990.000 đồng.

Như vậy, giá iPhone 14 Pro đang rẻ hơn iPhone 15 Pro khoảng 1,5 triệu đồng nhưng không hề kém cạnh về cả thiết kế lẫn hiệu năng, vẫn là đối thủ đáng gờm của siêu phẩm Android Galaxy S24 Ultra vừa ra mắt cách đây không lâu.

Đánh giá iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro được đánh giá cao vì sở hữu thiết kế đẹp với 3 mắt camera nổi bật

iPhone 14 Pro là phiên bản giá rẻ của iPhone 14 Pro Max nhưng vẫn có thiết kế và tính năng tương đương, chỉ là kích thước nhỏ hơn một chút. So với 2 phiên bản còn lại, iPhone 14 Pro được đánh giá cao vì sở hữu thiết kế đẹp với 3 mắt camera nổi bật, quay chụp đa năng và sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn dành riêng cho mẫu Pro cao cấp.

iPhone 14 Pro xứng đáng là “chiến binh hiệu năng” đáng mua bậc nhất thời điểm này. Nó thực sự là phiên bản tiết kiệm đáng giá đến từng đồng, vừa có thiết kế sang chảnh vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. Hơn nữa, nó cũng có tuổi thọ lâu dài nên bạn có thể yên tâm sử dụng thêm 3 – 4 năm tới vẫn chưa lo lỗi thời.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất

Giá iPhone 14 Plus đang được giảm từ 5 – 6 triệu đồng so với mức giá niêm yết

Cuối tháng 3/2024, giá đập hộp iPhone 14 Plus liên tục giảm mạnh để dọn đường cho người anh em iPhone 15 Plus, cụ thể như sau:

iPhone 14 Plus – 128GB: 19.690.000 đồng

iPhone 14 Plus – 256GB: 21.990.000 đồng

iPhone 14 Plus – 512GB: 24.990.000 đồng

Như vậy, giá iPhone 14 Plus đang được giảm từ 5 – 6 triệu đồng so với mức giá niêm yết, rẻ hơn người anh em iPhone 15 Plus từ 3 – 7 triệu đồng mà tính năng xịn chẳng kém, quyết cạnh tranh đến cùng với Galaxy S24.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus là bản nâng cấp của iPhone 14 tiêu chuẩn

iPhone 14 Plus là bản nâng cấp của iPhone 14 tiêu chuẩn, dành riêng cho những khách hàng thích trải nghiệm điện thoại màn hình rộng rãi, pin trâu nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho bản Pro Max.

iPhone 14 Plus là chiếc iPhone có màn hình 6,7 inch giá rẻ nhất hiện tại. Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone bền bỉ, tính năng hiện đại, giải trí hấp dẫn với mức giá dưới 20 triệu đồng thì iPhone 14 Plus chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

