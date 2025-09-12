Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Air mới ở Việt Nam bao nhiêu tiền khiến dân tình xôn xao 'đứng ngồi không yên'?

Ngày 10/9, dòng iPhone 17 với iPhone 17 Pro Max, iPhone Air và iPhone 17 tiêu chuẩn đã chính thức trình làng. Tất cả iPhone mới đều mang đến các thay đổi tuy không quá lớn nhưng đủ sức nặng với người dùng và cả giới quan sát.

Điều đáng nói là trong bối cảnh nhiều dự đoán cho rằng dòng iPhone 17 sẽ tăng giá một cách khủng khiếp, giá của những chiếc iPhone 17 mới đều khiến người dùng bất ngờ sau khi Apple Việt Nam và nhiều đại lý công bố giá bán và nhận đặt hàng sớm.

Giá iPhone 17

iPhone 17 - 256GB: 24.99 triệu đồng;

iPhone 17 - 512GB: 31.49 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 17

iPhone 17 là dòng máy cơ bản nhất nhưng năm nay lại được nâng cấp rất mạnh với màn lớn hơn từ 6.1 inch lên 6.3 inch và đặc biệt nhất chính là có tính năng làm mới 120Hz đáng mong đợi. Cùng với việc có chip tốt hơn, camera tốt hơn, iPhone 17 cũng có dung lượng tối thiểu từ 256GB nhưng giá không đổi so với năm ngoài. Vì vậy về mặt lý thuyết, iPhone 17 có phần rẻ hơn so với iPhone 16.

Giá iPhone 17 Air

iPhone Air - 256: 31.99 triệu đồng;

iPhone Air - 256: 38.49 triệu đồng;

iPhone Air - 256: 44.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 17 Air

iPhone Air là một dòng mới hoàn toàn. Công thức của iPhone Air là trang bị mạnh tối thượng với chip A19 Pro nhưng thiết kế siêu mỏng nhẹ với sự tham gia của chất liệu Titan. Điều thú vị nhiều dự đoán cho rằng nó sẽ ngang ngửa với iPhone 17 Pro nhưng thực tế là rẻ hơn đáng kể khi khởi điểm chỉ từ 31.99 triệu đồng.

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 37.99 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 44.49 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 50.99 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 63.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

Ngôi sao của tháng 9 luôn dành cho chiếc iPhone Pro Max và iPhone 17 Pro Max năm nay không ngoại lệ. Giá iPhone 17 Pro Max ban đầu được dự đoán có thể lên tới 40 triệu đồng nhưng hóa ra nó vẫn chỉ từ 37.99 triệu đồng. Mặc dù vậy đây là mức tăng tới 3 triệu đồng so với thế hệ trước.Điều này có thể là do máy có camera mạnh mẽ hơn, chip khỏe hơn, iPhone 17 Pro Max tuy không quá xuất sắc về thiết kế nhưng vẫn sẽ là lựa chọn số một cho người dùng tìm kiếm các trải nghiệm cao cấp nhất.

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro - 256GB: 34.99 triệu đồng;

iPhone 17 Pro - 512GB: 41.49 triệu đồng;

iPhone 17 Pro - 1TB: 47.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 17 Pro

Trong khi đó, phiên bản nhỏ hơn là iPhone 17 Pro năm nay đã không còn mức dung lượng 128GB nên giá bán đã bắt đầu từ 34.99 triệu đồng tương đương iPhone 16 Pro Max năm ngoái. Nó không quá đặc biệt và chỉ là phiên bản nhỏ hơn của iPhone 17 Pro Max.