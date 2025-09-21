Giá nhà phố thương mại tại quận Hoàng Mai cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Hoàng Liệt, Yên Sở hay Định Công?

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 7 phường mới được sáp nhập từ quận Hoàng Mai trước đây được đăng tải khá rầm rộ.

Theo khảo sát, phường Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở là những phường có số lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại nổi bật hơn hẳn so với các phường còn lại. Giá nhà phố thương mại tại đây cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 200 đến 380 triệu đồng/m2 đối với shophouse liền kề, từ 60 đến 180 triệu đồng/m2 đối với shophouse chân đế chung cư.

Đơn cử có thể kể đến một căn shophouse 4 tầng, rộng 100m2 tại dự án The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Định Công (tức phường Đại Kim trước đây) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 380 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Rice City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, căn shophouse chân đế, rộng 92m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 13 tỷ đồng, tương đương 141,3 triệu đồng/m2.

Căn shophouse 2 mặt tiền tại khu đô thị Gamuda Gardens, đường Pháp Vân, phường Yên Sở rộng 132m2 hiện đang được rao bán với giá 39,2 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Các phường khác như Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Tương Mai, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại khá ít, tuy nhiên giá bán cũng gây bất ngờ với nhiều người mua nhà. Cụ thể, một căn shophouse lô góc, rộng 125m2, nằm tại chân đế dự án chung cư Times City - Park Hill, đường Lĩnh Nam, phường Tương Mai (tức phường Mai Động, quận Hoàng Mai cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 209,68 triệu đồng/m2.

Như vậy, mặt bằng giá bán nhà phố thương mại tại các phường mới được thành lập từ quận Hoàng Mai cũ nói riêng, giá nhà đất tại Hoàng Mai nói chung đang khá cao, phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương.

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.