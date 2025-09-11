Mới nhất
Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê: Dương Nội, Kiến Hưng hay Yên Nghĩa biến động mạnh?

Thứ năm, 15:27 11/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông trước đây đang ở ngưỡng khá cao.

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới:  Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông trước đây.

Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ các thông tin rao bán mà ngay cả các tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 5 phường mới được sáp nhập từ quận Hà Đông trước đây cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi theo đà tăng giá của nhà ở, giá cho thuê cũng ghi nhận ở ngưỡng khá cao.

Theo ghi nhận, giá nhà cho thuê tại phường Hà Đông hiện nay cao hơn so với các phường khác được tách ra từ quận Hà Đông trước đây, dao động phổ biến từ 10 đến 35 triệu đồng/tháng. Những căn nhà riêng có vị trí thuận tiện, gần đường lớn, có thể sử dụng kinh doanh thường có mức cho thuê khá cao phổ biến trong khoảng từ 20-35 triệu đồng/tháng. Thậm chí nhiều căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ, giá cho thuê cũng đã chạm và vượt ngưỡng 10 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 45m2 nằm tại ngõ 18 đường Trần Phú, phường Hà Đông (tức phường Quang Trung trước đây) hiện nay cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.

Các phường xa hơn như Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng tuy có lượng thông tin cho thuê ít hơn phường Hà Đông, tuy nhiên giá cho thuê nhà riêng hiện nay cũng ghi nhận có sự tăng giá so với những năm trước. Cụ thể một căn nhà riêng rộng 80m2, thiết kế 4 tầng tại đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện nay đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Tại đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, một căn nhà riêng rộng 60m2, thiết kế 3 tầng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.

Căn nhà nguyên căn 4 tầng, rộng 40m2 tại đường Trinh Lương, phường Phú Lương hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Ngay cả những căn nhà nằm trong ngõ tại các phường này, giá cho thuê cũng đã dao động từ 7-9 triệu đồng/tháng, đơn cử như một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 35m2 tại tổ 7, phường Yên Nghĩa hiện đang được cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, giá cho thuê  nhà riêng tại 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông trước đây hiện đang khá cao, điều này phản ánh sức nóng của thị trường bất động sản thủ đô trong thời gian qua.

Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê - Ảnh 1.Giá cho thuê chung cư tại quận Hà Đông cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao.

Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê - Ảnh 2.Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.

Hồng Thủy
