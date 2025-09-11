Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê: Dương Nội, Kiến Hưng hay Yên Nghĩa biến động mạnh?
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông trước đây.
Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ các thông tin rao bán mà ngay cả các tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 5 phường mới được sáp nhập từ quận Hà Đông trước đây cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi theo đà tăng giá của nhà ở, giá cho thuê cũng ghi nhận ở ngưỡng khá cao.
Theo ghi nhận, giá nhà cho thuê tại phường Hà Đông hiện nay cao hơn so với các phường khác được tách ra từ quận Hà Đông trước đây, dao động phổ biến từ 10 đến 35 triệu đồng/tháng. Những căn nhà riêng có vị trí thuận tiện, gần đường lớn, có thể sử dụng kinh doanh thường có mức cho thuê khá cao phổ biến trong khoảng từ 20-35 triệu đồng/tháng. Thậm chí nhiều căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ, giá cho thuê cũng đã chạm và vượt ngưỡng 10 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 45m2 nằm tại ngõ 18 đường Trần Phú, phường Hà Đông (tức phường Quang Trung trước đây) hiện nay cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.
Các phường xa hơn như Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng tuy có lượng thông tin cho thuê ít hơn phường Hà Đông, tuy nhiên giá cho thuê nhà riêng hiện nay cũng ghi nhận có sự tăng giá so với những năm trước. Cụ thể một căn nhà riêng rộng 80m2, thiết kế 4 tầng tại đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện nay đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Tại đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, một căn nhà riêng rộng 60m2, thiết kế 3 tầng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.
Căn nhà nguyên căn 4 tầng, rộng 40m2 tại đường Trinh Lương, phường Phú Lương hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Ngay cả những căn nhà nằm trong ngõ tại các phường này, giá cho thuê cũng đã dao động từ 7-9 triệu đồng/tháng, đơn cử như một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 35m2 tại tổ 7, phường Yên Nghĩa hiện đang được cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.
Như vậy, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông trước đây hiện đang khá cao, điều này phản ánh sức nóng của thị trường bất động sản thủ đô trong thời gian qua.
Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùngGiá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, DojiGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.
Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B giá chỉ ngang xe hạng A.
Chi tiết xe số 125cc Honda Dream huyền thoại giá 67 triệu đồng thiết kế đẹp vượt thời gian có gì đặc biệt khi ra mắt ở Cambodia?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số 125cc Honda Dream 125 phiên bản 2026 với thiết kế đẹp vượt thời gian, khách hàng săn đón hơn cả Wave Alpha và Future, giá hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm tiếp còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm nhẹ, vàng miếng SJC giảm sâu.
Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Air mới ở Việt Nam bao nhiêu tiền khiến dân tình xôn xao 'đứng ngồi không yên'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 17 các dòng vẫn có những mức giá khá ổn tại Việt Nam với tất cả các mẫu từ iPhone 17 Pro Max cho tới iPhone Air.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.